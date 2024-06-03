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На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці, - Центр нацспротиву

На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники змушують бюджетників прибирати вулиці через брак двірників та працівників житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці "молодих республік". І це не тільки в час традиційних травневих суботників", - зазначає Центр нацспротиву.

Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада змусила прибирати вулиці міст Луганщини щонайменше 54 тисяч бюджетників.

У ЦНС зазначають, що зараз окуповані українські міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці. А все тому, що у містах бракує двірників та працівників житлово-комунального господарства. Оскільки цих людей окупанти масово мобілізують до лав армії РФ.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ. 

Читайте також: Росіяни засекретили реєстри "націоналізованого" майна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
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Топ коментарі
+9
Привіт, рашистський совок !
Хто добряче застав СРСР пам'ятає, як професори і академіки перебирали капусту і картоплю на кагатах. Рашкостан оголосив себе спадкоємцем СРСР - то чому ж дивуватися?
Хіба безмежній тупості тих дебілів, котрі бажають рузького міру.
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03.06.2024 22:57
+7
нє а що вони дуиали..приїдуть чурбани з бурятами і будуть віниками розмахувати?
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03.06.2024 23:06
+6
У нас теж виводять і?
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03.06.2024 22:44
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Завтра будуть в окопах і ніхто і не в"якне
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03.06.2024 22:41 Відповісти
У нас теж виводять і?
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03.06.2024 22:44 Відповісти
Нє - ну це бєспрєдєл.
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03.06.2024 22:51 Відповісти
Привіт, рашистський совок !
Хто добряче застав СРСР пам'ятає, як професори і академіки перебирали капусту і картоплю на кагатах. Рашкостан оголосив себе спадкоємцем СРСР - то чому ж дивуватися?
Хіба безмежній тупості тих дебілів, котрі бажають рузького міру.
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03.06.2024 22:57 Відповісти
А що ж ти не дописуєш, що в рашкостані побудували з СРСР? Може безкоштовно квартири роздають? Ні, може немає приватної власності на засоби виробництва і нема олігархів? Теж ні, може рівень життя, що проста людина могла на зарплату побудувати собі дім? Теж ні і багато іншого. Кацапи тільки звиздять і нічого з Союзу в них немає і бути не мож. Це була країна абсолютно інша, і не треба до неї їх приплітати.
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04.06.2024 05:20 Відповісти
Новий комік Трофім з'явився. "Проста людина могла на зарплату побудувати собі дім". Дякую - щиро насміявся. І про бескоштовні квартири - яких треба було чекати років двадцять - жарт теж непоганий. Пане Трофім - я більшість свого життя прожив у СРСР - то ж Вам не треба мені тулити таке дике фуфло. Я все пам'ятаю. Про підйом у п'ять ранку в чергу за маслом і паперовою ковбасою. Про дикий бій на автобус на роботу. Про чергу на три роки на телевізор і холодильник. Про зарплатню у сто двадцять рублів при тому, що пристойний костюм коштував двісті. Про пусті магазини, де м'яса не бувало у продажу ніколи. Про взуття з під-поли. Про відпочинок на морі у курені за п'ять рублів з мішком картоплі у кутку. І ще багато чого.
А загалом - дякую. Давно так не сміявся.
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04.06.2024 07:15 Відповісти
Все вірно, дайошь суботнік🤔🧐😁 А потім буде і пятілєтказатрігода, а там і маааянєзтолькодлявіітєрановвпайках і баничька зііільонава гирошка 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 23:04 Відповісти
нє а що вони дуиали..приїдуть чурбани з бурятами і будуть віниками розмахувати?
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03.06.2024 23:06 Відповісти
СССР
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03.06.2024 23:28 Відповісти
Не знаю , чі здивую чі ні , але в Харкові досі виводять бюджетників прибирати вулиці в обов'язковому порядку. Як що не вийдеш, то позбавляють премії.
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04.06.2024 00:26 Відповісти
Правильно роблять, і наші мали б так робити, хочаб якась користь від цих трутнів...
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04.06.2024 07:35 Відповісти
Правільной дарогой ідьотє таварісчі! Назад у будущєє!
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04.06.2024 08:04 Відповісти
ВРОТ - временно россией оккупированная територия
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04.06.2024 13:02 Відповісти
 
 