На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники змушують бюджетників прибирати вулиці через брак двірників та працівників житлово-комунального господарства.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці "молодих республік". І це не тільки в час традиційних травневих суботників", - зазначає Центр нацспротиву.
Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада змусила прибирати вулиці міст Луганщини щонайменше 54 тисяч бюджетників.
У ЦНС зазначають, що зараз окуповані українські міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці. А все тому, що у містах бракує двірників та працівників житлово-комунального господарства. Оскільки цих людей окупанти масово мобілізують до лав армії РФ.
Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Хто добряче застав СРСР пам'ятає, як професори і академіки перебирали капусту і картоплю на кагатах. Рашкостан оголосив себе спадкоємцем СРСР - то чому ж дивуватися?
Хіба безмежній тупості тих дебілів, котрі бажають рузького міру.
А загалом - дякую. Давно так не сміявся.