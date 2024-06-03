На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники змушують бюджетників прибирати вулиці через брак двірників та працівників житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці "молодих республік". І це не тільки в час традиційних травневих суботників", - зазначає Центр нацспротиву.

Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада змусила прибирати вулиці міст Луганщини щонайменше 54 тисяч бюджетників.

У ЦНС зазначають, що зараз окуповані українські міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці. А все тому, що у містах бракує двірників та працівників житлово-комунального господарства. Оскільки цих людей окупанти масово мобілізують до лав армії РФ.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ.

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