На ВОТ Луганщины оккупанты выводят бюджетников убирать улицы, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Луганщины российские захватчики заставляют бюджетников убирать улицы из-за нехватки дворников и работников жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники оккупационных администраций, социальной защиты, учителя, преподаватели, студенты и представители других бюджетных структур вынуждены убирать улицы "молодых республик". И это не только во время традиционных майских субботников", - отмечает Центр нацсопротивления.

В частности, в минувшие выходные оккупационная власть заставила убирать улицы городов Луганщины по меньшей мере 54 тысяч бюджетников.

В ЦНС отмечают, что сейчас оккупированные украинские города страдают от несанкционированных свалок практически на каждой улице. А все потому, что в городах не хватает дворников и работников жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку этих людей оккупанты массово мобилизуют в ряды армии РФ.

Ранее ЦНС сообщал, что россияне планируют отправить более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения в РФ.

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