Дружині ексрегіонала Маркова повідомлено про підозру у держзраді, - СБУ
Дружині екснардепа-регіонала Ігоря Маркова Інесі повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Наразі Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ.
Ігор Марков із дружиною виїхав до Москви у 2014 році, вони переховуються від правосуддя та сприяють російській агресії.
"За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення рф Маркова заснувала в росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем". Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.
На замовлення корпорації "ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів рф. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець", - йдеться в повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Маркової поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.
Інесі Марковій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Також суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.
У травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за держзраду.
Будь ласка, зачекайте...
Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
як і вся партія регіонів 😡
нечесно вкраденечесно зароблене