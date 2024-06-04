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Марков (44) СБУ (12513) державна зрада (1640)

Дружині ексрегіонала Маркова повідомлено про підозру у держзраді, - СБУ

Інесі Марковій повідомлено про підозру у держзраді

Дружині екснардепа-регіонала Ігоря Маркова Інесі повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Наразі Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ.

Читайте також: До 11 і 12 років засуджено двох зрадників, які здавали українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину, - СБУ

Ігор Марков із дружиною виїхав до Москви у 2014 році, вони переховуються від правосуддя та сприяють російській агресії.

"За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення рф Маркова заснувала в росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем". Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації "ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів рф. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Висловлювання нардепів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням, - ДБР провело лінгвістичний аналіз

Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Маркової поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

Інесі Марковій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за держзраду.

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Автор: 
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Топ коментарі
+10
Пам'ятаємо, як цього підара маркова випустив з буцигарні аваков, як тільки-но очолив МВС. А потім марков був одним з організаторів подій 2 травня в Одесі, після чого з'їбався до кацапстану. До речі, а де зараз сам цей "патріот" аваков, який витягнув нізвідки і привів у політику дегенерата ківу?
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04.06.2024 13:20
+8
Маркова так ж продажна курва і хвойда ,
як і вся партія регіонів 😡
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04.06.2024 13:17
+7
"В носі" вона має ту підозру.
Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
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04.06.2024 13:16
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"В носі" вона має ту підозру.
Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
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04.06.2024 13:16 Відповісти
СМЕРТЬ ....******, ось де правда.
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04.06.2024 13:36 Відповісти
Маркова так ж продажна курва і хвойда ,
як і вся партія регіонів 😡
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04.06.2024 13:17 Відповісти
Ви думаєте тілки риги? У мене для Вас погані новини.....
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04.06.2024 13:39 Відповісти
Пам'ятаємо, як цього підара маркова випустив з буцигарні аваков, як тільки-но очолив МВС. А потім марков був одним з організаторів подій 2 травня в Одесі, після чого з'їбався до кацапстану. До речі, а де зараз сам цей "патріот" аваков, який витягнув нізвідки і привів у політику дегенерата ківу?
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04.06.2024 13:20 Відповісти
десь спокійно пропиває нечесно вкрадене чесно зароблене
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04.06.2024 14:52 Відповісти
На швабру.І її виродків.
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04.06.2024 13:33 Відповісти
Цікаво а кому належить попівська богодільня РПЦ на Поскоті в Одесі...кажуть що це будова маркова..роботи йдуть повним ходом
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04.06.2024 13:33 Відповісти
Ленка - Апалченка з позивним "Скумбрія" засумувала мабуть це почувши.
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04.06.2024 13:36 Відповісти
Пароль "Скумбрія" відповідь "кілограм по 8 грн."
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04.06.2024 14:53 Відповісти
Та не смішіть людей. Замочіть краще ігорька-підорка. А цю інесу потім Ашот заї#е до смерті. Буде вистріл дуплетом. Підозри вони виписують...роблять вигляд що працюють...Мудаки безтолкові.
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04.06.2024 13:52 Відповісти
Так наскільки я пам' ятаю його в 14 прикрили, а тоді випустили і він виїхав.... Ну і іннесу прихватив... А тепер лови вітра в полі...
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04.06.2024 14:33 Відповісти
АРТЕМОН! ОДГРИЗИ ЦІЙ ШМАРІ РУКИ ТА НОГИ!...
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04.06.2024 15:10 Відповісти
В Украине "подозрение" раздают как горячие булочки на улице бездомным , но " булочки "отстывают и съедают или выбрасывают.
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04.06.2024 16:13 Відповісти
 
 