Жене экс-регионала Маркова сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ

Жене экс-нардепа-регионала Игоря Маркова Инессе сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цзор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас Инесса Маркова является совладелицей российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации РФ.

Читайте также: К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ

Игорь Марков с женой выехал в Москву в 2014 году, они скрываются от правосудия и способствуют российской агрессии.

"По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения рф Маркова основала в россии так называемый "инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей - подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.

По заказу корпорации "ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов рф. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

Также читайте: Высказывания нардепов-госизменников тождественны тезисам Путина перед вторжением, - ГБР провело лингвистический анализ

С начала полномасштабного вторжения РФ компания Марковой поставила в оккупационные группировки России программных продуктов на более чем 100 млн рублей.

Инессе Марковой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

В мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за госизмену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен агент ФСБ, который должен был сформировать в тюрьме "группу поддержки" для прорыва российских ДРГ в Харьков, - СБУ