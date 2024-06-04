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Жене экс-регионала Маркова сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ

Інесі Марковій повідомлено про підозру у держзраді

Жене экс-нардепа-регионала Игоря Маркова Инессе сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цзор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас Инесса Маркова является совладелицей российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации РФ.

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Игорь Марков с женой выехал в Москву в 2014 году, они скрываются от правосудия и способствуют российской агрессии.

"По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения рф Маркова основала в россии так называемый "инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей - подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.

По заказу корпорации "ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов рф. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного вторжения РФ компания Марковой поставила в оккупационные группировки России программных продуктов на более чем 100 млн рублей.

Инессе Марковой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

В мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за госизмену.

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Автор: 

Марков Игорь (379) СБУ (19898) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+10
Пам'ятаємо, як цього підара маркова випустив з буцигарні аваков, як тільки-но очолив МВС. А потім марков був одним з організаторів подій 2 травня в Одесі, після чого з'їбався до кацапстану. До речі, а де зараз сам цей "патріот" аваков, який витягнув нізвідки і привів у політику дегенерата ківу?
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04.06.2024 13:20
+8
Маркова так ж продажна курва і хвойда ,
як і вся партія регіонів 😡
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04.06.2024 13:17
+7
"В носі" вона має ту підозру.
Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
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04.06.2024 13:16
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"В носі" вона має ту підозру.
Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
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04.06.2024 13:16 Ответить
СМЕРТЬ ....******, ось де правда.
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04.06.2024 13:36 Ответить
Маркова так ж продажна курва і хвойда ,
як і вся партія регіонів 😡
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04.06.2024 13:17 Ответить
Ви думаєте тілки риги? У мене для Вас погані новини.....
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04.06.2024 13:39 Ответить
Пам'ятаємо, як цього підара маркова випустив з буцигарні аваков, як тільки-но очолив МВС. А потім марков був одним з організаторів подій 2 травня в Одесі, після чого з'їбався до кацапстану. До речі, а де зараз сам цей "патріот" аваков, який витягнув нізвідки і привів у політику дегенерата ківу?
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04.06.2024 13:20 Ответить
десь спокійно пропиває нечесно вкрадене чесно зароблене
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04.06.2024 14:52 Ответить
На швабру.І її виродків.
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04.06.2024 13:33 Ответить
Цікаво а кому належить попівська богодільня РПЦ на Поскоті в Одесі...кажуть що це будова маркова..роботи йдуть повним ходом
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04.06.2024 13:33 Ответить
Ленка - Апалченка з позивним "Скумбрія" засумувала мабуть це почувши.
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04.06.2024 13:36 Ответить
Пароль "Скумбрія" відповідь "кілограм по 8 грн."
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04.06.2024 14:53 Ответить
Та не смішіть людей. Замочіть краще ігорька-підорка. А цю інесу потім Ашот заї#е до смерті. Буде вистріл дуплетом. Підозри вони виписують...роблять вигляд що працюють...Мудаки безтолкові.
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04.06.2024 13:52 Ответить
Так наскільки я пам' ятаю його в 14 прикрили, а тоді випустили і він виїхав.... Ну і іннесу прихватив... А тепер лови вітра в полі...
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04.06.2024 14:33 Ответить
АРТЕМОН! ОДГРИЗИ ЦІЙ ШМАРІ РУКИ ТА НОГИ!...
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04.06.2024 15:10 Ответить
В Украине "подозрение" раздают как горячие булочки на улице бездомным , но " булочки "отстывают и съедают или выбрасывают.
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04.06.2024 16:13 Ответить
 
 