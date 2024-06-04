Жене экс-регионала Маркова сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ
Жене экс-нардепа-регионала Игоря Маркова Инессе сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Цзор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сейчас Инесса Маркова является совладелицей российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации РФ.
Игорь Марков с женой выехал в Москву в 2014 году, они скрываются от правосудия и способствуют российской агрессии.
"По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения рф Маркова основала в россии так называемый "инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей - подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.
По заказу корпорации "ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов рф. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения РФ компания Марковой поставила в оккупационные группировки России программных продуктов на более чем 100 млн рублей.
Инессе Марковой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Также суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.
В мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за госизмену.
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Єдиний гешефт з того-всього: конфіскація арештованого майна після заочного засудження за держзраду.
як і вся партія регіонів 😡
нечесно вкраденечесно зароблене