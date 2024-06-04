Київ та 7 областей переходять на екстрені відключення, - "Укренерго" (оновлено)
Через важку ситуацію в енергосистемі Київщина та Донеччина вдень 4 червня услід за Києвом переходять на екстрені відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях. Робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 червня Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення.
Пізніше в "Укренерго" повідомили, що споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м.Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.
Коли споживання значно перевищило ліміти, "Укренерго" вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.
Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.
Нагадується також, що вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.
Будь ласка, зачекайте...
Так шо, ти відповідь на мої запитання надаси чі всрався, троліку жОПєшний?
Наприклад, купує за 1 копійку (це не жарт!) один мегават електрогенерації Енергоатому. А продає за три тисячі гривень. Вірніше, продавав у минулому році. Тепер цей навар став набагато жирнішим.
https://zn.ua/ukr/energetics/jak-akhmetov-lishe-za-berezen-zarobiv-na-enerhoatomi-miljard-hriven.html
Але маємо: "Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури" Джерело:
а як в мене квартира на 9му поверсі в 16 етажкі на куда мені тей деґенератор встановлювати?
Де
Москвая и де Багдадэти липки, их тока с окна автобуса видно
нас знищує московська колонія.
Короткий зміст: "Вот, купил "Украину".... Ось, повертаю вам Україну".
а саме більше шо засмучює - аплодоси смітунів
отримає і екстрені відключення світла і тарифи"
в колхоз більше не граю - вибув з плей офа за власним бажанням!
https://www.youtube.com/watch?v=cC0DSkL5Cfk
коли "нєпонятка", то, як і ще одне найвеличнівшиве, *****, вона завжди морозиться та ховається...
де є 34- и поверхи , навіть страшно подумати як туди піднятись 🙁
бо цій владі до лампочки , хто і за що відповідає в цій області 😡