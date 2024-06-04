Киевщина и Донетчина переходят на экстренные отключения, - ДТЭК
Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Киевщина и Донетчина днем 4 июня вслед за Киевом переходят на экстренные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 июня Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения.
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Так шо, ти відповідь на мої запитання надаси чі всрався, троліку жОПєшний?
Наприклад, купує за 1 копійку (це не жарт!) один мегават електрогенерації Енергоатому. А продає за три тисячі гривень. Вірніше, продавав у минулому році. Тепер цей навар став набагато жирнішим.
https://zn.ua/ukr/energetics/jak-akhmetov-lishe-za-berezen-zarobiv-na-enerhoatomi-miljard-hriven.html
Але маємо: "Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури" Джерело:
а як в мене квартира на 9му поверсі в 16 етажкі на куда мені тей деґенератор встановлювати?
Де
Москвая и де Багдадэти липки, их тока с окна автобуса видно
нас знищує московська колонія.
Короткий зміст: "Вот, купил "Украину".... Ось, повертаю вам Україну".
а саме більше шо засмучює - аплодоси смітунів
отримає і екстрені відключення світла і тарифи"
в колхоз більше не граю - вибув з плей офа за власним бажанням!
https://www.youtube.com/watch?v=cC0DSkL5Cfk
коли "нєпонятка", то, як і ще одне найвеличнівшиве, *****, вона завжди морозиться та ховається...
де є 34- и поверхи , навіть страшно подумати як туди піднятись 🙁
бо цій владі до лампочки , хто і за що відповідає в цій області 😡