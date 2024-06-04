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Киевщина и Донетчина переходят на экстренные отключения, - ДТЭК

Відключення світла на Київщині

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Киевщина и Донетчина днем 4 июня вслед за Киевом переходят на экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 июня Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения.

Также смотрите: Последствия атаки войск РФ на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киевская область (4135) энергетика (2561) Донецкая область (9648) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+14
населення, яке схавало велосіпедіста? - схаває все.
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04.06.2024 15:54
+10
Це така дресура від ахметки. Забагатл 3,14здять про новий таріф, тому більш сидить без електрики. Будите менш 3,14здити більш часу ДТЕК буде надавати електроенергію.
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04.06.2024 15:49
+9
"Той, хто між екстреними відключеннями світла та тарифами обирає тарифи,
отримає і екстрені відключення світла і тарифи"

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04.06.2024 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Це така дресура від ахметки. Забагатл 3,14здять про новий таріф, тому більш сидить без електрики. Будите менш 3,14здити більш часу ДТЕК буде надавати електроенергію.
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04.06.2024 15:49 Ответить
ДТЕКу розбили всі станції, працюють атомні, сонячні і імпорт.
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04.06.2024 16:10 Ответить
Адвокат ДТЕК? А скільки коштнє 1кВт атомній генерації? А кому належить сонячна гегерація? А скільки власних коштів вклав у відновлення власник ДТЕК? А какова вартість 1 кВт імпорту?
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04.06.2024 16:58 Ответить
Якось мало запитань, давай ще
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04.06.2024 18:16 Ответить
Ти на ці, для початку, відповіді надай.
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04.06.2024 21:53 Ответить
Може тебе ще всиновити?
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05.06.2024 04:47 Ответить
Паша, скажу відверто - чім мати такого дурноватого батька як ти то краще бути сиротою.
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05.06.2024 05:27 Ответить
Жалко, нам не бути разом
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05.06.2024 07:25 Ответить
Ні ні ні, Паша, я разом з лайном николи не був. оставайся самотнім.
Так шо, ти відповідь на мої запитання надаси чі всрався, троліку жОПєшний?
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05.06.2024 09:22 Ответить
Зачекай трошечки, благаю. Мене трішки відволікає робота в енергетиці. А так би я вже зібрав матеріал для розширеної відповіді.
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05.06.2024 13:47 Ответить
Дивись, шоб пуп не розв'язався від перевтомлення.
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05.06.2024 14:30 Ответить
Дякую, гарного дня
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05.06.2024 14:37 Ответить
Навзаєм.
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05.06.2024 14:39 Ответить
Ахмэдьєву ті станції взагалі не потрібні, - він, як досвідчений аферист, робить гроші з повітря.
Наприклад, купує за 1 копійку (це не жарт!) один мегават електрогенерації Енергоатому. А продає за три тисячі гривень. Вірніше, продавав у минулому році. Тепер цей навар став набагато жирнішим.
https://zn.ua/ukr/energetics/jak-akhmetov-lishe-za-berezen-zarobiv-na-enerhoatomi-miljard-hriven.html
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04.06.2024 18:56 Ответить
Треба ще тарифи підняти.
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04.06.2024 15:50 Ответить
Це з годом. Десь з 1 вересня цього року.
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04.06.2024 16:59 Ответить
шо і на Кончій Заспі теж?
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04.06.2024 15:50 Ответить
забув, соррі, там же дегенератори!
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04.06.2024 15:51 Ответить
Так, ті самі потужні генератори, безкоштовно надані нашими партнерами для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.
Але маємо: "Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури" Джерело:
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04.06.2024 16:00 Ответить
вони не розуміють людей від слова зовсім.
а як в мене квартира на 9му поверсі в 16 етажкі на куда мені тей деґенератор встановлювати?
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04.06.2024 16:05 Ответить
іноді мені здаєтсься що дегенератори це не прібори, а люди....
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04.06.2024 16:26 Ответить
Я вам не скажу про Кончу Заспу, Киевщина очень велика. Но Печерские липки горе мыкают вместе со всеми. Правда, вода есть.
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04.06.2024 16:35 Ответить
кияне, як же я вас люблю...!
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04.06.2024 16:41 Ответить
Я тока объяву разместил.
Де Москва я и де Багдад эти липки, их тока с окна автобуса видно
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04.06.2024 16:48 Ответить
був і там і там - не сподобалося - чюжі люде...
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04.06.2024 16:53 Ответить
За вказівкою офісу єрмака - помститися українцям, що завадили оманським домовленостям. Та й щоб населення грабіжницькі тарифи схавало.
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04.06.2024 15:51 Ответить
далі - збільшення акцизу на паливо і відміна ФОП, що вже анонсували.
нас знищує московська колонія.
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04.06.2024 15:53 Ответить
населення, яке схавало велосіпедіста? - схаває все.
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04.06.2024 15:54 Ответить
Дуже рекомендую це коротеньке https://youtu.be/UWAPTGvza9w відео для перегляду тим %, котрі п'ять років тому відчинили двері зеленій пошесті.
Короткий зміст: "Вот, купил "Украину".... Ось, повертаю вам Україну".
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04.06.2024 16:10 Ответить
який жах ми понавибирали,
а саме більше шо засмучює - аплодоси смітунів
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04.06.2024 16:17 Ответить
Ппц, як таке дивитись можна? Ще й іржати..дегенерати..а мова отого малороса - вуха ріже..
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04.06.2024 16:19 Ответить
"Той, хто між екстреними відключеннями світла та тарифами обирає тарифи,
отримає і екстрені відключення світла і тарифи"

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04.06.2024 16:02 Ответить
тільки за Україну і тільки за свою родину...
в колхоз більше не граю - вибув з плей офа за власним бажанням!
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04.06.2024 16:10 Ответить
Свадебные генералы кабинета министров: чехарда с тарифами на электричество очередная схемка слуг
https://www.youtube.com/watch?v=cC0DSkL5Cfk
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04.06.2024 16:26 Ответить
Зеля предусмотрительно съ.балась, на міжнародні гастролі якнайдовше, подалі від Українців..
коли "нєпонятка", то, як і ще одне найвеличнівшиве, *****, вона завжди морозиться та ховається...
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04.06.2024 16:29 Ответить
Головне не дати керівництву Укренерго втекти з України. Україна їх породила, Україна їх й закопає.
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04.06.2024 16:33 Ответить
Скинемся татарину на домик в Лондоне. Кому щас легко, растет недвижка в европах.
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04.06.2024 16:42 Ответить
Хоча б нові висотки не відключали...як людям з малими дітьми підніматися на 25 поверх??? Жах,жах...
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04.06.2024 16:59 Ответить
25- й поверх , а біля мене стоїть новий та заселений будинок ,
де є 34- и поверхи , навіть страшно подумати як туди піднятись 🙁
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04.06.2024 17:44 Ответить
Повний бред відбувається зі світлом і новими тарифами ,
бо цій владі до лампочки , хто і за що відповідає в цій області 😡
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04.06.2024 17:41 Ответить
Ну ніхто ж не здивується, що міжнародні партнери можуть припинити фінансування віднови знищеної енергетики - адже якщо держава подвоїла тариф, то, логічно, відпадає потреба просити гроші в Заходу на енергореновацію: це покладено на споживачів. А може й звідусіль вкипить....
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04.06.2024 20:37 Ответить
Хотілось би знати, які прибутки отримують власники обл і інших енерго
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04.06.2024 21:13 Ответить
 
 