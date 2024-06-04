Киевщина и Донетчина переходят на экстренные отключения, - ДТЭК

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Киевщина и Донетчина днем 4 июня вслед за Киевом переходят на экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 июня Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения.

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