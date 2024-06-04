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Київ (19122) Київська область (3806) військові навчання (2761) техніка (1783) Павлюк Олександр (216)

У Києві і на Київщині з 05 по 13 червня відбуватимуться командно-штабні навчання із залученням важкої техніки та озброєння

Військова техніка на дорогах Києва і Київщини

З 05 по 13 червня  на території Києва та Київської області відбуватимуться командно-штабні навчання, тому на дорогах буде військова техніка і важке озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командувача Сухопутних військ ЗС України Олександра Павлюка.

"Шановні мешканці міста Києва та Київщини! У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ. У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Павлюк попередив, що у зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ. Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів!", - написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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А 2,5 тому зелене очко жало так зробити?
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04.06.2024 20:35 Відповісти
Так у нас же не вистачае ні війскових ні техники щоб дві неділі кататись у Киеві. Якийсь черговий 95квартал, на фронті всюди наступ а тут з клоуна трижди ухилянта зеленського який просрав все що міг і за яким гиляка плаче будуть робить війскового стратега
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04.06.2024 21:15 Відповісти
Якщо техніка і особовий склад то які це КШН.
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04.06.2024 21:17 Відповісти
Б***ь ! Самі анонсували і кажуть про інформаційну гігієну.
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04.06.2024 21:39 Відповісти
Слід очікувати масовані ракетні обстріли.
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04.06.2024 21:41 Відповісти
Для уряду це спосіб відволікти увагу та уникнути відповідальності🍇
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04.06.2024 21:54 Відповісти
 
 