Російський рейдовий буксир "Сатурн" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

6 червня 2024 року спецпризначенці ГУР знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн"або "Протей" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей"", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - додали в українській розвідці.

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Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".