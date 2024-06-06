Російський рейдовий буксир "Сатурн" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
6 червня 2024 року спецпризначенці ГУР знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн"або "Протей" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей"", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - додали в українській розвідці.
Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".
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Тому щоб робити висновки - треба більше інформації і сподіваюся, вона є в ГУР. І писати її суди не потрібно.
Схоже що у них там проблеми з адекватністю чи лояльністю до України.
Це як "треба купку з 20 тон гравію на 100 метрів перемістити, але без тачки, тягни як хоч, можеш в жменях". В принципі, можна і без тачки (буксира), але реально замудохаєшся. Тож на питання "що краще вибити в ЧФ - буксири чи десантні катери?" відповідь однозначна: ВСІ БУКСИРИ!
Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;
Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.
Якщо немає зиску, не рухайся; якщо не можеш придбати, не пускай у хід війська; якщо нема небезпеки, не воюй.
Ідеальна перемога - підпорядкування інших держав дипломатичними методами, без вступу у військові дії. Тому необхідно вести активну дипломатію, руйнувати союзи супротивника та ламати його стратегію.
Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина військового мистецтва. Повалити ворога без бою - ось вершина.
Слава Україні! Героям слава!
буксиры"гандолы *********" должны топиться одним катером, а здесь использовали два, если я правильно понял. Для увеличения поражающей силы нужно БК переместить ближе к носу, так как фугасное воздействие катастрофически падает с увеличением расстояния от подрыва до внешней обшивки цели. Другое дело ракета - она пробивает обшивку и взрывается внутри, поэтому фугасное воздействие максимальное. Здесь такого нет и поэтому нужно взрывчатку располагать как можно ближе к носу. Кстати, узкий и длинный нос здесь совсем не нужен, тем более он высовывается из воды, когда катер идет на максимальной скорости и он ничего не видит перед собой. При этом, заходит на атаку он на средней скорости и очееень много времени тратит на поиск целей. С этим тоже надо что-то делать, разведка должна работать быстрее и выявить все потенциальные цели. Также можно сформатировать взрывчатку и сделать ударное ядро, но это работа длинная и муторная, хотя в европах могли-бы этим заняться. Вообщем, топить все подряд, работы еще есть как в Крыму, так и за Крымом, да и на Балтике кацапы совсем распоясались. Кстати, кацапы перегородили все баржами, а если эти баржи затопить, то как они сами будут проходить? только по мосту?