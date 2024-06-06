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Російський рейдовий буксир "Сатурн" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

6 червня 2024 року спецпризначенці ГУР знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн"або "Протей" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей"", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - додали в українській розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".

Автор: 

Крим (14161) знищення (7251) ГУР (501)


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Топ коментарі
+40
Якщо буксир виявив дрон, то почнуться пошуки і дрон знищать. Тому щоб не переводити дарма краще вже хоть щось. А з іншого боку окупанти повинні сцятись виходити у море на любому кориті ...
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06.06.2024 11:28
+31
Фсьо!! Сатурну більш не наливати ))))
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06.06.2024 11:23
+25
Кацапи мають терміново щось побудувать, бо скоро Буданов почне топити пляжні банани...
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06.06.2024 11:33
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Фсьо!! Сатурну більш не наливати ))))
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06.06.2024 11:23 Відповісти
Оператору дрона вже можна налити.
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06.06.2024 12:06 Відповісти
Бички зачекались ))
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06.06.2024 11:23 Відповісти
30 метрів, 300 тон, але екіпаж всього 2 рила, бички будуть голодні, треба ще ))
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06.06.2024 11:26 Відповісти
Вибачаюсь, механічно опечатався, 3 рила ))
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06.06.2024 11:38 Відповісти
Все одно бички впроголодь лягатимуть спати.
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06.06.2024 13:32 Відповісти
Накуа на буксири переводити дрони?
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06.06.2024 11:25 Відповісти
Якщо буксир виявив дрон, то почнуться пошуки і дрон знищать. Тому щоб не переводити дарма краще вже хоть щось. А з іншого боку окупанти повинні сцятись виходити у море на любому кориті ...
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06.06.2024 11:28 Відповісти
Вони повинні просто сцятись постійно, тим більш на нашій землі. Пофігу, куди влучило - хоч у патрульний катер. Головне - шороху навели.
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06.06.2024 11:33 Відповісти
Вони повинні сцятись він одного згадування про України, навіть коли ми нічого не робимо ...
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06.06.2024 11:43 Відповісти
Ті буксири баржі на позицію для прикриття мосту виставляють
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06.06.2024 11:52 Відповісти
Вообще-то Черноморск - это противоположный край Крыма. Оттуда до моста на буксире пилить и пилить. Километов с 500 будет.
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06.06.2024 12:03 Відповісти
Я просто привів один з прикладів використання буксирів Міг привести приклад пересування суден в акваторії порту чи на зовнішній рейд Але ж це може буть незрозуміло багатьом! І хто сказав що порт у Чорноморську не може буть прикритим плавучими бонами? Саме буксири їх і виставляють
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06.06.2024 14:08 Відповісти
там якась нещодавно посудина застрягла. Можливо буксир хотів її витягнути.
Тому щоб робити висновки - треба більше інформації і сподіваюся, вона є в ГУР. І писати її суди не потрібно.
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06.06.2024 11:33 Відповісти
"птичка по зернышку клюет и сыты бывает" (с) ))))
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06.06.2024 12:05 Відповісти
Погоджуюсь. На 1:05 хв. справа було видно велий кацапський корабель, однак оператор чомусь вирішив знищити дороговартісний дрон на диряве корито, обвішане старими автомобільними покришками.
Схоже що у них там проблеми з адекватністю чи лояльністю до України.
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06.06.2024 12:50 Відповісти
Якщо придивитися, на відео було помітно навіть 3 ворожих корабля з усіх сторін
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06.06.2024 12:55 Відповісти
Підозрюю, що старенький буксир для засрашки зараз ЗНАЧНО важливіший (бо продовжує виконувати безліч поточних задач та робіт, в т.ч. по постановці тих же бонів), ніж якісь сухогрузи чи щось подібне. Тож це не в командирів, які обрали ціль, проблеми з лояльністю, а у вас проблеми з головою. Бо серце армії - це логістика та рембригади, а серце флоту - це буксири та ремонтні заводи.
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06.06.2024 15:06 Відповісти
Буксири допомагають причалювати, буксири проводять через фарватер, буксир взагалі все що плаває тягає і нічим іншим не потягаєш (понтони, плавкрани, баржі тощо), буксири тягнуть пошкоджене і заганяють в сухі доки тощо.

Це як "треба купку з 20 тон гравію на 100 метрів перемістити, але без тачки, тягни як хоч, можеш в жменях". В принципі, можна і без тачки (буксира), але реально замудохаєшся. Тож на питання "що краще вибити в ЧФ - буксири чи десантні катери?" відповідь однозначна: ВСІ БУКСИРИ!
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06.06.2024 14:38 Відповісти
Без рейдовых буксиров невозможна работа порта. Все перетопить и тогда ни одно большое судно не зайдет на разгрузку/погрузк
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06.06.2024 16:46 Відповісти
Нептун Свиридович - українець!
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06.06.2024 11:31 Відповісти
а такий був флот, такий флот...
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06.06.2024 11:32 Відповісти
Кацапи мають терміново щось побудувать, бо скоро Буданов почне топити пляжні банани...
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06.06.2024 11:33 Відповісти
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06.06.2024 11:40 Відповісти
Буданову сьогодні каву більше не наливайте ..
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06.06.2024 17:21 Відповісти
Не можу зрозуміти, речники ГУР МОУ ідіоти чи зрадники. На 0.35 викладено як саме дрон долає захисну портову систему противника. Будьте певні, що ворог зробить висновки і більше такий прохід не вдасця. Для чого це робиться?
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06.06.2024 11:36 Відповісти
Іноді здається, що речники керуються гаслом: "рускіє ітак всьо знают".
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06.06.2024 11:54 Відповісти
На 0:35 видно лише, як дрон проходить у дірку в огородженні - думаєте, це настільки секретна тактика, що її нікому показувати не можна?
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06.06.2024 11:54 Відповісти
вірогідно дірка там з'явилась після влучання попереднього дрона (на відео за декілька секунд показано вибух десь по курсу руху)
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06.06.2024 12:09 Відповісти
Можливо. Але ж ця дірка вже нікуди не дінеться, орки її також побачать і навіть без відео зможуть зробити відповідні висновки.
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06.06.2024 12:45 Відповісти
які висновки ? Там бахало і вибухало ! І буксир всьо !
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06.06.2024 18:50 Відповісти
тунец Сатурну, гойдааа
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06.06.2024 11:36 Відповісти
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06.06.2024 11:37 Відповісти
"конєц сатурна" )) вангонула тоді дідовська фільмокласика.
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06.06.2024 11:40 Відповісти
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06.06.2024 11:44 Відповісти
*Печи* біля Борисова КБВО,там знаходилась школа абвера *Сатурн*,за совка і тепер учебка
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06.06.2024 16:36 Відповісти
Это и есть "докопаться до мышей".Уже просто нет никаких кораблей Черноморского флота рф и приходится топить хоть что-нибудь.С такими темпами скоро ГУР начнет топить надувные матрасы...Ну хорошую такую демиллитарезацию(как там это слово пишется?) провел вован))))
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06.06.2024 11:52 Відповісти
А з чого недавно по нам Калібри випускали?
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06.06.2024 12:29 Відповісти
Ще дві третини від усіх кацапських корит на плаву. Ще топити і топити...
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06.06.2024 12:35 Відповісти
Даже цели нормальной уже нету в крыму. Приходится какие то мелкие корыта топить
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06.06.2024 12:04 Відповісти
Під час останньої ракетної атаи по Україні випустили 10 Калібрів, з яких збили тільки 4
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06.06.2024 12:30 Відповісти
На жаль так, але пускали вони їх не з Криму, вони виходять не далеко в море десь з Новоросійська, роблять залп і швидесенько назад.
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06.06.2024 12:46 Відповісти
Молодці. Провели розвідку, виявили буксир і вдарили декількома дронами за бешені гроші по лоханці яка нікому і нахер не потрібна. Це тільки по п'яні таке могло відбутись. І це видати за перемогу.
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06.06.2024 13:05 Відповісти
У малоросов зрада, как обычно
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06.06.2024 16:48 Відповісти
Ну таке, аж цілий буксир ....
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06.06.2024 13:29 Відповісти
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Утіхні, ракет вистачає як і їх виробництва, не розповсюджуй кацапське ІПСО що Захід видохся.
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06.06.2024 15:26 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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06.06.2024 16:39 Відповісти
В нас навіть краще. Навіть не таксисти та парикмахери. Ті працюють та користь приносять. В нас кловунада квартал95 керує. Міттерану таке і не снилось.
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06.06.2024 20:45 Відповісти
Безлад народжується з порядку, боягузливість народжується з хоробрості, слабкість народжується з сили. Порядок і безладдя - це число; хоробрість і боягузливість - це міць; сила та слабкість - це форма.
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06.06.2024 21:17 Відповісти
Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.
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06.06.2024 21:23 Відповісти
А бувають дороги, якими не йдуть; бувають армії, на які не нападають; бувають фортеці, через які не борються; бувають місцевості, через які не борються; бувають накази государя, яких не виконують.
Якщо немає зиску, не рухайся; якщо не можеш придбати, не пускай у хід війська; якщо нема небезпеки, не воюй.


Ідеальна перемога - підпорядкування інших держав дипломатичними методами, без вступу у військові дії. Тому необхідно вести активну дипломатію, руйнувати союзи супротивника та ламати його стратегію.
Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина військового мистецтва. Повалити ворога без бою - ось вершина.



Слава Україні! Героям слава!
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06.06.2024 21:53 Відповісти
Да, лучше бы твой клован в парихмахеры пошел
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06.06.2024 20:47 Відповісти
Имея чудных на всю голову патриотов Украины, и врагов не надо искать…. Они живут рядом в твоей стране … возможно в одном подьезде с тобой.
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06.06.2024 21:12 Відповісти
А 2 дрона стоят того говна?....решта де?? пуста гавань
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Хорошо, но мало. Надо что-то делать с поражающей силой, так как такие буксиры "гандолы *********" должны топиться одним катером, а здесь использовали два, если я правильно понял. Для увеличения поражающей силы нужно БК переместить ближе к носу, так как фугасное воздействие катастрофически падает с увеличением расстояния от подрыва до внешней обшивки цели. Другое дело ракета - она пробивает обшивку и взрывается внутри, поэтому фугасное воздействие максимальное. Здесь такого нет и поэтому нужно взрывчатку располагать как можно ближе к носу. Кстати, узкий и длинный нос здесь совсем не нужен, тем более он высовывается из воды, когда катер идет на максимальной скорости и он ничего не видит перед собой. При этом, заходит на атаку он на средней скорости и очееень много времени тратит на поиск целей. С этим тоже надо что-то делать, разведка должна работать быстрее и выявить все потенциальные цели. Также можно сформатировать взрывчатку и сделать ударное ядро, но это работа длинная и муторная, хотя в европах могли-бы этим заняться. Вообщем, топить все подряд, работы еще есть как в Крыму, так и за Крымом, да и на Балтике кацапы совсем распоясались. Кстати, кацапы перегородили все баржами, а если эти баржи затопить, то как они сами будут проходить? только по мосту?
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06.06.2024 14:58 Відповісти
Ти мабуть з ранку до ночі експерементуешь якість ударних дронів на предмет ураження , десь там в фінський затоці .. А може наші морпіхи ( чи хто там керує ), наприклад загубили ціль , бо кацапи виявили рухаючі дрони , і вже треба було бодай що вражати кацапське ..
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06.06.2024 17:41 Відповісти
На цьому відео, на відміну від попередніх, помітно, що на камеру встановлена стабілізація. Тобто катери еволюціонізують. Далі буде.....
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06.06.2024 15:19 Відповісти
СЛАВА ГУРУ !!!
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06.06.2024 16:01 Відповісти
Хлопці,рубайте кацапських ******,щоб вони з переляку стоячі сралися!
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06.06.2024 16:27 Відповісти
👍👍👍
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06.06.2024 16:59 Відповісти
От Волчанска до Харькова 30 км. 1 час ходу танками. Накуя глушить портофлотовский буксир за запросто 800км от Харькова!?? А вдруг вернёмся---пригодится ещё как.
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06.06.2024 19:52 Відповісти
приємно
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06.06.2024 20:14 Відповісти
Наступного разу голосно на всю країну повідомте про знищення моторного човна місцевого рибака дяді Васі
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07.06.2024 07:21 Відповісти
 
 