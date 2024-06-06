Від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень, майже половина з них на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштбу ЗСУ на 16:00.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили шість невдалих спроб покращити свої позиції. Крім того, ворог намагається діяти в районі Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Іванівського та Калинівки. За сьогодні загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень в районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію. Кількість атакувальних дій ворога зросла до 26.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 515 000 осіб (+1300 за добу), 7828 танків, 13 433 артсистеми, 15 076 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За попередньою інформацію наразі втрати росіян складають 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк та п’ять ББМ, іще один танк та три бойові броньовані машини пошкоджено.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Урожайного на Времівському.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - запевнили в Генштабі.

Також читайте: Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку, - ОСУВ "Хортиця"