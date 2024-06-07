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авіація (4041) Польща (8248) ракети (3926)

Польща і союзники піднімали в повітря винищувачі через ракетний обстріл України

У Польщі підняли в повітря винищувачі

У ніч на 7 червня у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 через російську атаку по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Увага, у повітряному просторі Польщі чергують польські і союзницькі літаки, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів балістичними, крилатими ракетами, а також безпілотниками типу "Шахед" по об’єктах, які розташовані, зокрема, на території західної України… Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами. На Київщині через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала в небо свою авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

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Топ коментарі
+9
Всєм баяцца.
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07.06.2024 07:01
+9
Фермера там кірпічів на кордоні не навалили?
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07.06.2024 07:06
+4
До пиз ды! Москалям на втіху, бо радіють, що усі бігають, суєтяцця ...
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07.06.2024 07:33
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Всєм баяцца.
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07.06.2024 07:01 Відповісти
Фермера там кірпічів на кордоні не навалили?
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07.06.2024 07:06 Відповісти
Цим є шо піднімать а не лопатами.......і також не своїми а китайськими
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07.06.2024 07:28 Відповісти
Тобі хтось лопату у череп встромив
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07.06.2024 08:52 Відповісти
И, что? Записали пилоты себе в "книжечки", возможно даже "боевые"! Хорошо! Им польза, а нам лапша информационная на уши?
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07.06.2024 07:31 Відповісти
До пиз ды! Москалям на втіху, бо радіють, що усі бігають, суєтяцця ...
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07.06.2024 07:33 Відповісти
Побольше бы самолетов дали Украине.
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07.06.2024 07:47 Відповісти
Клоуни)
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07.06.2024 07:54 Відповісти
дебіли блдь. Вкотре піднімають літаки аби світ поржав з них - імпотентів, що бояться збивати піторські ракети у своєму повітряному просторі
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07.06.2024 08:39 Відповісти
- страшно було?
- обісрались...
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07.06.2024 08:48 Відповісти
...телячий бред,сожгли топливо без толку...Сбивать воздушные цели над Ukrainoi,можно и над болотами мацковии..
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07.06.2024 08:57 Відповісти
когда уже смеяться?
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07.06.2024 13:42 Відповісти
 
 