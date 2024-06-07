Польща і союзники піднімали в повітря винищувачі через ракетний обстріл України

У ніч на 7 червня у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 через російську атаку по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Увага, у повітряному просторі Польщі чергують польські і союзницькі літаки, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів балістичними, крилатими ракетами, а також безпілотниками типу "Шахед" по об’єктах, які розташовані, зокрема, на території західної України… Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами. На Київщині через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

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