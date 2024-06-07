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авиация (2701) Польша (8139) ракеты (3469)

Польша и союзники поднимали в воздух истребители из-за ракетных обстрелов Украины

У Польщі підняли в повітря винищувачі

В ночь на 7 июня в Польше подняли в воздух истребители F-16 из-за российской атаки по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Внимание, в воздушном пространстве Польши дежурят польские и союзные самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов баллистическими, крылатыми ракетами, а также беспилотниками типа "Шахед" по объектам, которые расположены, в частности, на территории западной Украины... Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами. В Киевской области из-за атаки российских террористов произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

Читайте также: Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине
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Топ комментарии
+9
Всєм баяцца.
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07.06.2024 07:01
+9
Фермера там кірпічів на кордоні не навалили?
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07.06.2024 07:06
+4
До пиз ды! Москалям на втіху, бо радіють, що усі бігають, суєтяцця ...
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07.06.2024 07:33
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Всєм баяцца.
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07.06.2024 07:01 Ответить
Фермера там кірпічів на кордоні не навалили?
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07.06.2024 07:06 Ответить
Цим є шо піднімать а не лопатами.......і також не своїми а китайськими
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07.06.2024 07:28 Ответить
Тобі хтось лопату у череп встромив
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07.06.2024 08:52 Ответить
И, что? Записали пилоты себе в "книжечки", возможно даже "боевые"! Хорошо! Им польза, а нам лапша информационная на уши?
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07.06.2024 07:31 Ответить
До пиз ды! Москалям на втіху, бо радіють, що усі бігають, суєтяцця ...
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07.06.2024 07:33 Ответить
Побольше бы самолетов дали Украине.
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07.06.2024 07:47 Ответить
Клоуни)
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07.06.2024 07:54 Ответить
дебіли блдь. Вкотре піднімають літаки аби світ поржав з них - імпотентів, що бояться збивати піторські ракети у своєму повітряному просторі
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07.06.2024 08:39 Ответить
- страшно було?
- обісрались...
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07.06.2024 08:48 Ответить
...телячий бред,сожгли топливо без толку...Сбивать воздушные цели над Ukrainoi,можно и над болотами мацковии..
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07.06.2024 08:57 Ответить
когда уже смеяться?
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07.06.2024 13:42 Ответить
 
 