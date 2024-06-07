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Білорусь (7834) ракети (3926)

У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами", - ЗМІ. ФОТО

В Осиповичах Могильовської області, що в Білорусі, на території військової частини будують два нових ангари. За своїми розмірами, а також зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для ОТРК "Іскандер", які тут збудували рік тому.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода", яка отримала супутникові знімки цих ангарів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в артилерійській військовій частині № 12147 базується 465-та ракетна бригада. Щонайменше один з її дивізіонів має на озброєнні ОТРК "Іскандер", який може нести звичайні та ядерні заряди. За даними журналістів, всього в Білорусі таких підрозділів може бути два.

У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну

На супутниковому знімку від Planet Labs за 19 травня 2024 року видно, що будівництво відбувається на значній частині військової частини, де розташовані "Іскандери". Зокрема, тривають роботи з реконструкції двох занедбаних будівель. Журналісти припускають, що це казарма та їдальня або штаб, бо зовні вони дуже схожі на ті, що вже побудовані на території частини.

У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну

Крім цього, праворуч на фото можна побачити, що будуються два ангари, які за розміром і зовнішнім виглядом відповідають ангару, який був побудований рік тому для зберігання російських "Іскандерів". Цей ангар будували з осені 2022 року до квітня 2023 року. Поруч з новими ангарами видно контури ще двох великих фундаментів незрозумілого призначення.

Зазначається, що кожен з таких ангарів може розмістити 12 бойових машин. Саме такі розміри має стандартний дивізіон "Іскандер" у російській армії. До цього комплексу входять: командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна ракетна установка, транспортно-зарядна машина, мобільний пункт підготовки інформації та машина регулювання та обслуговування.

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На початку цього року диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер".

Про передачу Білорусі перших ракетних комплексів "Іскандер-М" Лукашенко заявив під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним 19 грудня 2022 року. У лютому 2023 року після навчання на російських полігонах, білоруські військові почали їх самостійно експлуатувати.

Офіційна дальність польоту ракет "Іскандер-М" становить до 500 кілометрів, Тобто, ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині території України.

Раніше повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі, яка знаходиться за понад 300 кілометрів від Київщини, відпрацювали готовність до переходу на воєнний час.

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Топ коментарі
+10
Так вроде уже втянул . Когда с Белорусии войска в Украину пошли . Или это не достаточно?
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07.06.2024 20:46
+7
Белорусы мягкий народ. Никто не простит таракану, если он втянет народ во всю эту х**ню из которой назад пути нет.
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07.06.2024 20:43
+6
У нас теж не марнують час та кошти - от якраз зайнялися оновленням штукатурки, заміною розеток та вимикачів у поліційному відділенні але мусили трохи зменшити кошторис і все обійшлося у якийсь там мільйон. А що поробиш - війна в країні, треба економити.
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07.06.2024 21:26
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Белорусы мягкий народ. Никто не простит таракану, если он втянет народ во всю эту х**ню из которой назад пути нет.
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07.06.2024 20:43 Відповісти
💯
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07.06.2024 23:32 Відповісти
Вже простили.
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08.06.2024 00:44 Відповісти
BBC

Hайбільш відомою ******** розробкою білоруського оборонпрому є "аналог HIMARS" - ракетна система залпового вогню "Полонез-М" з дальністю до 300 км.

"Полонез-М" вважається головним досягненням білоруського оборонпрому, хоча створений за співпраці з Китаєм

Вона використовує китайські ракети А200 і А300, які можуть летіти по ускладненій квазібалістичній траєкторії. У комплекс входять пускова установка з вісьмома ракетами, командна і транспортно-заряджаюча машини - всі на базі восьмиколісних тягачів МЗКТ-7930 "Астролог", які виробляються в Мінську.

Збройні сили мають лише шість таких комплексів.
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07.06.2024 20:46 Відповісти
Так вроде уже втянул . Когда с Белорусии войска в Украину пошли . Или это не достаточно?
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07.06.2024 20:46 Відповісти
нет,лука хитрожопый ак и будет сракой вилять защищая тылы кацапов от пришельцев нибиру)
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07.06.2024 21:00 Відповісти
Он на карте сейчас покажет три направления, с которых тарелки Нибировцев готовили приземление
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07.06.2024 23:22 Відповісти
Поки Захід чеше дупу, ще й Білорусія нападе, тоді Європі точно пи*да!
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07.06.2024 21:14 Відповісти
У нас теж не марнують час та кошти - от якраз зайнялися оновленням штукатурки, заміною розеток та вимикачів у поліційному відділенні але мусили трохи зменшити кошторис і все обійшлося у якийсь там мільйон. А що поробиш - війна в країні, треба економити.
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07.06.2024 21:26 Відповісти
А у нас в місті встановили паркани що відділяє тротуар від дороги , щоб не дай бог якийсь п'яний пішоход не потрапив на проїзжу частину.
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08.06.2024 00:50 Відповісти
Літом має бути захід через Чорнобиль на Київ…
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07.06.2024 21:26 Відповісти
Теперь уже правильно "на белоросии"
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07.06.2024 23:21 Відповісти
Ну тут такое, по территории ********** никто АКАМСами бить не запрещал, если что. Так что лучше этим искандерам из капониров не выезжать.
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07.06.2024 23:26 Відповісти
Пора туди теж влупити та подивитись що ьуде. ОзАботятся і годі
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08.06.2024 02:18 Відповісти
 
 