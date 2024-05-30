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У Білорусі в регіоні, що межує з Київською областю, відпрацювали перехід на "воєнний час"

У Гостомельській області РБ відпрацювали перехід на воєнний час

У Гомельській області Білорусі, яка знаходиться за понад 300 кілометрів від Київщини, відпрацювали готовність до переходу на воєнний час.

Про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство Белта, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область Білорусі готова до переходу "на воєнний час". Відповідну заяву чиновник зробив під час навчань пожежного аварійно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС. Навчання проводилися з метою перевірити та вдосконалити ресурсне забезпечення рятувальників та міжвідомчу взаємодію в умовах воєнного стану.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їх укомплектованість та інше. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", - заявив білоруський посадовець.

Худолєєв додав, що навчання виявили напрямки, які потребують низки коректив та оперативного втручання керівництва.

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"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", - заявив посадовець.

Він також додав, що аналогічні тренування вже відбулися у двох регіонах. Таким чином, Гомельська область стала третьою.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. Вони триватимуть до 31 травня.

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Автор: 

Білорусь (7929) навчання (578)


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Топ коментарі
+5
Готується другий наступ на Київ.
Мені офіцери знайомі повідомили, що у них є така інформація. Тому спішать з мобілізацією, задача поставлена набрати людей дуже швидко.
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30.05.2024 22:46
+4
Я постійно пропоную включити географію в обов'язкові випускні іспити 11 класу.
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30.05.2024 22:35
+4
І це по Фрейду!

Білопідари ви ще відповісте , а гомєль си перейменуєм в Нью Гостомель
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30.05.2024 22:36
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30.05.2024 22:38 Відповісти
Я постійно пропоную включити географію в обов'язкові випускні іспити 11 класу.
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30.05.2024 22:35 Відповісти
І це по Фрейду!

Білопідари ви ще відповісте , а гомєль си перейменуєм в Нью Гостомель
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30.05.2024 22:36 Відповісти
Не надувай щеки, шутник. У меня открывается, как гостомельская область Беларуси в первом предложении. Беларусам чужого не нужно. А о Гомеле даже не мечтай.
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31.05.2024 14:13 Відповісти
Ви будете відповідати за все , рано чи пізно! Гарантую нічого не врятує ні ***** не лука
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31.05.2024 15:46 Відповісти
А цей ******** взагалі розуміє, що з ним та його білорусю буде, якщо що?
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30.05.2024 22:39 Відповісти
Готується другий наступ на Київ.
Мені офіцери знайомі повідомили, що у них є така інформація. Тому спішать з мобілізацією, задача поставлена набрати людей дуже швидко.
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30.05.2024 22:46 Відповісти
а техніка? на самокатах?
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30.05.2024 22:47 Відповісти
Перестаньте дивитись "марафон" від клоуна Голобородька!
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30.05.2024 22:52 Відповісти
у мене нема телевізора. і гавнофон не дивлюся.
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30.05.2024 23:31 Відповісти
Я так і не зрозумів ти за Україну, чи проти. ,,Спішать з мобілізацією,, це добре чи погано? Бо, якщо дивитися Марафон, то мобілізація це на благо країни. Але ж ти кажеш що Марафон це зло, то що робити пересічному українцю- Вірити незнайомому Бандерівцю. Чи вірити державному телебаченню?
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30.05.2024 23:06 Відповісти
"офіцери знайомі повідомили" .

напевно їх джерело інформації - умєров, який на днях те саме говорив (і що росія шукає ще 300к рил)
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30.05.2024 23:34 Відповісти
Вперше чую , що на Белорусь хтось має нападати ,
мабуть у *********** дах поїхав 🙁😡
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30.05.2024 23:17 Відповісти
а карта - откуда готовилось нападение в 2022-м.
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30.05.2024 23:32 Відповісти
Бульба смадена, с корочкой
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30.05.2024 23:42 Відповісти
Это ж-ж-ж неспроста.... С 22-го все приготовления были реализованы неспроста....
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30.05.2024 23:54 Відповісти
Перехід на воєнний час відбудеться після першого прильоту.
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31.05.2024 04:02 Відповісти
Якшо нападуть на бурштинову республіку - там їх і поховають.....
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31.05.2024 09:02 Відповісти
 
 