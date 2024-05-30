В Беларуси, в граничащем с Киевской областью регионе, отработали переход на "военное время"
В Гостомельской области Беларуси, которая находится в более чем 300 километрах от Киевщины, отработали готовность к переходу на военное время.
Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство Белта, информирует Цензор.НЕТ.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил, что Гомельская область Беларуси готова к переходу "на военное время". Соответствующее заявление чиновник сделал во время учений пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС. Учения проводились с целью проверить и усовершенствовать ресурсное обеспечение спасателей и межведомственное взаимодействие в условиях военного положения.
"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и прочее. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", - заявил белорусский чиновник.
Худолеев добавил, что учения выявили направления, которые требуют ряда корректив и оперативного вмешательства руководства.
"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - заявил чиновник.
Он также добавил, что аналогичные тренировки уже состоялись в двух регионах. Таким образом, Гомельская область стала третьей.
Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. Они продлятся до 31 мая.
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Білопідари ви ще відповісте , а гомєль си перейменуєм в Нью Гостомель
Мені офіцери знайомі повідомили, що у них є така інформація. Тому спішать з мобілізацією, задача поставлена набрати людей дуже швидко.
напевно їх джерело інформації - умєров, який на днях те саме говорив (і що росія шукає ще 300к рил)
мабуть у *********** дах поїхав 🙁😡