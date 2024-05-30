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Беларусь (7771) обучение (516)

В Беларуси, в граничащем с Киевской областью регионе, отработали переход на "военное время"

У Гостомельській області РБ відпрацювали перехід на воєнний час

В Гостомельской области Беларуси, которая находится в более чем 300 километрах от Киевщины, отработали готовность к переходу на военное время.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство Белта, информирует Цензор.НЕТ.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил, что Гомельская область Беларуси готова к переходу "на военное время". Соответствующее заявление чиновник сделал во время учений пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС. Учения проводились с целью проверить и усовершенствовать ресурсное обеспечение спасателей и межведомственное взаимодействие в условиях военного положения.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и прочее. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", - заявил белорусский чиновник.

Худолеев добавил, что учения выявили направления, которые требуют ряда корректив и оперативного вмешательства руководства.

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"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - заявил чиновник.

Он также добавил, что аналогичные тренировки уже состоялись в двух регионах. Таким образом, Гомельская область стала третьей.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. Они продлятся до 31 мая.

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Топ комментарии
+5
Готується другий наступ на Київ.
Мені офіцери знайомі повідомили, що у них є така інформація. Тому спішать з мобілізацією, задача поставлена набрати людей дуже швидко.
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30.05.2024 22:46
+4
Я постійно пропоную включити географію в обов'язкові випускні іспити 11 класу.
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30.05.2024 22:35
+4
І це по Фрейду!

Білопідари ви ще відповісте , а гомєль си перейменуєм в Нью Гостомель
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30.05.2024 22:36
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Швидко виправили. +
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30.05.2024 22:38 Ответить
Я постійно пропоную включити географію в обов'язкові випускні іспити 11 класу.
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30.05.2024 22:35 Ответить
І це по Фрейду!

Білопідари ви ще відповісте , а гомєль си перейменуєм в Нью Гостомель
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30.05.2024 22:36 Ответить
Не надувай щеки, шутник. У меня открывается, как гостомельская область Беларуси в первом предложении. Беларусам чужого не нужно. А о Гомеле даже не мечтай.
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31.05.2024 14:13 Ответить
Ви будете відповідати за все , рано чи пізно! Гарантую нічого не врятує ні ***** не лука
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31.05.2024 15:46 Ответить
А цей ******** взагалі розуміє, що з ним та його білорусю буде, якщо що?
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30.05.2024 22:39 Ответить
Готується другий наступ на Київ.
Мені офіцери знайомі повідомили, що у них є така інформація. Тому спішать з мобілізацією, задача поставлена набрати людей дуже швидко.
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30.05.2024 22:46 Ответить
а техніка? на самокатах?
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30.05.2024 22:47 Ответить
Перестаньте дивитись "марафон" від клоуна Голобородька!
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30.05.2024 22:52 Ответить
у мене нема телевізора. і гавнофон не дивлюся.
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30.05.2024 23:31 Ответить
Я так і не зрозумів ти за Україну, чи проти. ,,Спішать з мобілізацією,, це добре чи погано? Бо, якщо дивитися Марафон, то мобілізація це на благо країни. Але ж ти кажеш що Марафон це зло, то що робити пересічному українцю- Вірити незнайомому Бандерівцю. Чи вірити державному телебаченню?
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30.05.2024 23:06 Ответить
"офіцери знайомі повідомили" .

напевно їх джерело інформації - умєров, який на днях те саме говорив (і що росія шукає ще 300к рил)
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30.05.2024 23:34 Ответить
Вперше чую , що на Белорусь хтось має нападати ,
мабуть у *********** дах поїхав 🙁😡
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30.05.2024 23:17 Ответить
а карта - откуда готовилось нападение в 2022-м.
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30.05.2024 23:32 Ответить
Бульба смадена, с корочкой
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30.05.2024 23:42 Ответить
Это ж-ж-ж неспроста.... С 22-го все приготовления были реализованы неспроста....
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30.05.2024 23:54 Ответить
Перехід на воєнний час відбудеться після першого прильоту.
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31.05.2024 04:02 Ответить
Якшо нападуть на бурштинову республіку - там їх і поховають.....
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31.05.2024 09:02 Ответить
 
 