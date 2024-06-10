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Питання щодо економічного бронювання розглядається, однак напрацьованих алгоритмів поки що немає, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський про економічне бронювання

У Раді не відмовилися від ідеї економічного бронювання, але алгоритмів, як це буде працювати, поки що немає, оскільки це "дуже сенситивне питання".

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", - сказав він.

Веніславський зауважив, що це питання навряд чи безболісно пройде у парламенті через свою сенситивність, а також наслідки з погляду соціальної справедливості та відповідності Конституції.

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Тому, ймовірно, економічне бронювання не буде запроваджено в короткостроковій перспективі.

"Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки", - пояснив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами Веніславського, запровадження економічного бронювання стимулювало б економічний розвиток і забезпечило б податкові надходження, які, наприклад, пішли б на закупівлю зброї, виплату зарплат і грошового забезпечення нашим солдатам.

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", - додав він.

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Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

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Краще ми безболісно братимо хабарі за "тіньове бронювання " . Адже зелені чиновники дуже сенситивно ставлятся до можливості втратити такі гешефти ...
Ви ще запропонуйте кордони відкрити - за що тоді вілли в Іспанії простому воєнкому купити ?
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10.06.2024 09:34 Відповісти
Партія "дИбіли Єрмака" здатна напрацювати тільки "політичний геморой",і то тільки тоді,коли бібізянка Хламідія конверти роздає.
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10.06.2024 09:35 Відповісти
Та хай вже на касти чи класи поділять всіх, ідіоти і тату про "статус" кожному на лоба!
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10.06.2024 09:44 Відповісти
Відповідність конституції.... Насмішив. Всі хто тільки міг, вже підтерлися тією конституцією.
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10.06.2024 10:04 Відповісти
казало чмо що зруйнує систему і не обманув - зруйнували і сплюндрували всі державні інститути, все до чого дотягнулися. зробили навіть те, на що не пішов жоден з президентів до чма - використав армію проти народу....
ну що, лішьбиніпарашенкі, як вам карїна його мрії? а це ви наголосували!!!
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10.06.2024 10:09 Відповісти
економічне бронювання вже є і давно успішно працює на економіку Марбел'ї та інших Монак
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10.06.2024 10:20 Відповісти
 
 