Розпочато близько 30 проваджень за фактом розтрати коштів на будівництві фортифікацій, йдеться про 20 млрд грн, - нардеп Бондар
Наступного тижня ТСК має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження.
Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності", секретар парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар, передає Цензор.НЕТ.
"Ми заслухали урядовців - міністрів і заступників міністрів. Це були представники Міноборони, Мінстратегпрому, Міністерства внутрішніх справ, департаментів і підрозділів. Щоб хоча б зрозуміти, скільки коштів було виділено на побудову фортифікацій, і скільки коштів було на закупівлю БПЛА", - розповів він після першого засідання ТСК.
Парламентар зауважив, що розпорядником левової частки коштів, виділених на закупівлю дронів, є ДССЗЗІ (Держспецзвʼязок), а не профільне міністерство.
"Чому так є? Чому вирішили, що цим має займатися Держспецзв’язок, а не департамент міністерства оборони? На жаль, ми почули трохи плаваючі відповіді, що Держспецзв’язок може закуповувати ті товари, які не класифікуються, тому що йде класифікація, проходження різних сертифікацій. Як аргументує Держспецз’язок, їм дозволяється закуповувати без класифікації. Тобто вибирати фактично на свій розсуд цей виріб і в кого його купувати", - пояснив нардеп.
"Коли ми запитали, хто є замовником – це напряму ГУР, СБУ, бригади. Фактично вони і вказують, у якого виробника Держспецзв’язок має закуповувати. Тому ми з цим ще будемо розбиратися. Суми, які Держспецзв’язок зараз має, які мають поступити до кінця року – це 42 мільярди з 2024 року. Це 16 мільярдів перехідних від 40 мільярдів з 2023 року. І 5 мільярдів – це зі спецфонду. Тобто загалом – це 63 мільярди", - додав секретар ТСК.
Також Бондар розповів, що щодо будівництва фортифікацій наразі визначено 25 розпорядників бюджетних коштів – це обласні військові адміністрації, а також Міноборони та Агенція з відновлення.
"Ми запросили в них подетальні графіки отримання коштів: яка область, скільки і на що отримала, і які завдання були поставлені перед кожною областю. Тому що ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала.
Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента", - поінформував парламентар.
Наступного засідання комісія має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження. Загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – 20 млрд грн.
Наступне засідання ТСК планується через тиждень.
Нагадаємо, 22 травня Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.
Будь ласка, зачекайте...
питання!!!як ви гадаєте,всі хто був виконавцем в умовах сьогднішніх реалій повинні бути страчені по законах військового часу??з повною конфіскацією та забороною родинам займатися бізнесом,політикою,та держслужбою на віки вічні???
Та скільки завгодно : топити , вішати, душити , палити...
Жодний варіант не буде надмірним.
Бо патронів і так мало...
("Революції гвоздик" 25 квітня 1974 року).
Останній шанс ра виживання держави і народу.
Де зараз Залужний і його генералітет???
Хто про це подбав так старанно і успішно?
Кого на ліхтар за ноги ?
Єдине, що здатне трохи змінити ситуацію на краще, це коли судді, депутати, голови різноманітних рад та їх діти теж підуть на фронт.
на таких суммах або винних не буде, або буде під підставу 1млн.
Це така спортивна рибалка.
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм "Свинарчукам";
- як зеленський вступає до НАТО та ЄС.
відправили в укріплення, яких не було, атаку відбивати, а насправді, просто загинути у відкритому полі?
суки, кончені!
по друге є запитання про саме розміщення таки збудованих укріплень... хто погоджував проект від військових?
копали як попало і де попало.
військові, ті безпосередньо на передовій, були поставлені перед фактом.
і звісно, якась тилова криса, зі штабу, все підписала.
але ж, дбр відкрило справу на дадьку з кулеметом, який залишився один і поранений вирішив йти до своїх. залишив позицію, без наказу.
отака ***** малята.....
у всьому винні, поранений солдат і парамедик з окопів, бо рили самотужки.
а, пузатий полковник, стане генералом і продовжить гробити солдатів і парамедиків, надалі.
у дбр, нема до нього питань.
Треба усих разом, в одну ніч, зібрати усих на одному стадіоні, як робив дядько Аугусто.
А в очеплення поставити фротовиків з "передка", з мозолями та шрамами, а не ментів з бездонними кишенями.
Та щоб судив військовий трибунал з таких же фронтовиків по законам військового часу.
За три дні полегшає
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Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).
Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.
Порвалися.
Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.
Спойлер: такого не було.
Командира роти звинувачують у залишенні позицій.
Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.
Наразі,
- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.
- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.
- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).
- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.
- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.
Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.
І підемо на йух.
Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.
Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.
Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.
Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
Чи вони не чули такі поняття як ROI (Revenue on Investment), і так далі. Не можна ж просто виділяти кошти не зрозуміло на шо.
Там и фамилии, и адреса...
Но виллы и недвига - ОТЛИЧНЫЙ вариант, не спорю с очевидным!!!
Подставного в кабинет и предупредить, что пойдет паровозом на тюрму за соучастие в действиях, имеющих признаки гос.измены - т.е. от 15 лет до пожизненного, с конфискацией.
Списки в ГАИ прошерстить на предмет дорогих покупок новых понтовых тачек за последние пару лет, ментам на улицах интересоваться, на своей ли шикарной тачке громадянын едет или по доверенности от бабушки из села и кто таков???
Да полно методов, было бы оно кому-то нужно!
влада негідників
а всіх клептоманів на гиляку 😡
И смертной казни мало!
Нужно вводить телесные наказания и анафемы для мега-воров