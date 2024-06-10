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Бондар Михайло (33) ВР (14832) ТСК (370) фортифікації (136)

Розпочато близько 30 проваджень за фактом розтрати коштів на будівництві фортифікацій, йдеться про 20 млрд грн, - нардеп Бондар

За фактом розтрати грошей на фортифікації відкрито 30 проваджень

Наступного тижня ТСК має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності", секретар парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар, передає Цензор.НЕТ.

"Ми заслухали урядовців - міністрів і заступників міністрів. Це були представники Міноборони, Мінстратегпрому, Міністерства внутрішніх справ, департаментів і підрозділів. Щоб хоча б зрозуміти, скільки коштів було виділено на побудову фортифікацій, і скільки коштів було на закупівлю БПЛА", - розповів він після першого засідання ТСК.

Парламентар зауважив, що розпорядником левової частки коштів, виділених на закупівлю дронів, є ДССЗЗІ (Держспецзвʼязок), а не профільне міністерство.

Читайте: Кошти на будівництво укріплень виділені у повному обсязі, термін виконання робіт – таємниця, – Шмигаль

 "Чому так є? Чому вирішили, що цим має займатися Держспецзв’язок, а не департамент міністерства оборони? На жаль, ми почули трохи плаваючі відповіді, що Держспецзв’язок може закуповувати ті товари, які не класифікуються, тому що йде класифікація, проходження різних сертифікацій. Як аргументує Держспецз’язок, їм дозволяється закуповувати без класифікації. Тобто вибирати фактично на свій розсуд цей виріб і в кого його купувати", - пояснив нардеп.

"Коли ми запитали, хто є замовником – це напряму ГУР, СБУ, бригади. Фактично вони і вказують, у якого виробника Держспецзв’язок має закуповувати. Тому ми з цим ще будемо розбиратися. Суми, які Держспецзв’язок зараз має, які мають поступити до кінця року – це 42 мільярди з 2024 року. Це 16 мільярдів перехідних від 40 мільярдів з 2023 року. І 5 мільярдів – це зі спецфонду. Тобто загалом – це 63 мільярди", - додав секретар ТСК.

Також Бондар розповів, що щодо будівництва фортифікацій наразі визначено 25 розпорядників бюджетних коштів – це обласні військові адміністрації, а також Міноборони та Агенція з відновлення.

"Ми запросили в них подетальні графіки отримання коштів: яка область, скільки і на що отримала, і які завдання були поставлені перед кожною областю. Тому що ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала.

Читайте також: На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА

Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента", - поінформував парламентар.

Наступного засідання комісія має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження. Загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – 20 млрд грн.

Наступне засідання ТСК планується через тиждень.

Нагадаємо, 22 травня Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Миколаївська ОВА закупила колоди для укріплення фортифікаційних споруд втричі дорожче ринкових цін, - "Наші гроші"

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Топ коментарі
+18
Мерзотники грабують армію. Армія тупо скиглить і просить донати від пограбованих владою цивільних. Це тупик. Потрібно створювати нелегальну військову організацію яка буде викрадати корупціонерів і люто катувати їх і членів їх родин з метою повернення вкрадених у ЗСУ грошей. Інакше ніяк. Це не Майдан. Це реально можна і необхідно робити "на вчора". Якщо військові зі зброєю в руках не здатні захистити себе від свавілля провладних заброньованих жиробасів то ця країна приречена.
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10.06.2024 11:25
+12
А що там по захисту ТЕС? Куди-кому гроші пішли? Коли розслідування буде?!
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10.06.2024 11:15
+10
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10.06.2024 11:15
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У нас немає системної корупції(с).
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10.06.2024 11:11 Відповісти
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10.06.2024 12:00 Відповісти
Українці все стерплять.
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10.06.2024 11:13 Відповісти
Реб`ята-демократи, ми там розікрали гроші на оборону і кацапи трохи на нашій території. Потрібні добровольці, які з автоматом трохи повоюють. Охочих немає? Ах ви ж ухилянти-сволота, це наказ!
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10.06.2024 11:14 Відповісти
Правильно, треба розслідувати аби цінні кадри могли піти на підвищення.
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10.06.2024 11:14 Відповісти
всі ,,виявлення,, виглядає як підбиття підсумків за якийсь період,підрахунок,нагородження і обговорення чергових цілей для розграбунку,а ще виглядає що всі хто замішаний вихваляються досягненнями!!!

питання!!!як ви гадаєте,всі хто був виконавцем в умовах сьогднішніх реалій повинні бути страчені по законах військового часу??з повною конфіскацією та забороною родинам займатися бізнесом,політикою,та держслужбою на віки вічні???
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10.06.2024 11:23 Відповісти
А що там по захисту ТЕС? Куди-кому гроші пішли? Коли розслідування буде?!
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10.06.2024 11:15 Відповісти
А то вже в наступній серії. Як той фільм називається? Слуга, здається...
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10.06.2024 11:21 Відповісти
у наєма питайте парняга в процессі від організаціїї і до меламодрамотичного ,,не брав,не знаю,не виновен,не знаю як сталося....,,,
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10.06.2024 11:24 Відповісти
так він вже звільнився , немає з кого тепер запитувати.
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10.06.2024 21:03 Відповісти
Наем пытается сдрыснуть, уже и заяву подал.
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10.06.2024 14:21 Відповісти
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10.06.2024 11:15 Відповісти
А нагороди вже отримали.
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10.06.2024 11:16 Відповісти
Крайніх назначать, гроші надрукують нові, але ж людей з могил не піднімуть і калік здоровими не зроблять. Але шоу буде, чергове, від 95-го кварталу......
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10.06.2024 11:20 Відповісти
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10.06.2024 11:21 Відповісти
Головне не гасла, а результат. І не треба бігти попереду паровоза та анонсувати те, в чому ще не розібралися. Вашими цими гаслами ми ситі по горло
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10.06.2024 11:21 Відповісти
покажешь коли небудь ті окопи де зеленько відосики знімав??і як так сталося що відосики є а окопів-бліндажів,а особливо грошей немає??так він юмористпістопол чи все ж таки фокусникмародер???
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10.06.2024 11:27 Відповісти
Мерзотники грабують армію. Армія тупо скиглить і просить донати від пограбованих владою цивільних. Це тупик. Потрібно створювати нелегальну військову організацію яка буде викрадати корупціонерів і люто катувати їх і членів їх родин з метою повернення вкрадених у ЗСУ грошей. Інакше ніяк. Це не Майдан. Це реально можна і необхідно робити "на вчора". Якщо військові зі зброєю в руках не здатні захистити себе від свавілля провладних заброньованих жиробасів то ця країна приречена.
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10.06.2024 11:25 Відповісти
і не тільки повертати вкрадене але і встановлювати кармічні дії по-типу безкровних страт,покажемо всьому миру що ми не кровожерливі а лише справедливі
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10.06.2024 11:29 Відповісти
Безкровних???
Та скільки завгодно : топити , вішати, душити , палити...
Жодний варіант не буде надмірним.
Бо патронів і так мало...
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10.06.2024 14:30 Відповісти
Пишіть вже прямо - потрібна Хунта національного порятунку, як колись у Португалії.
("Революції гвоздик" 25 квітня 1974 року).
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10.06.2024 11:31 Відповісти
Хунта не потрібна. Потрібний результат. Зєлєнскій (кукла) може лишатися а посаді і продовжувати робити відосіки, але все його оточення має бути ловлене, ******** і змінене.
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10.06.2024 11:37 Відповісти
Без прямої участі військових я це собі не уявляю. А ви?
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10.06.2024 11:45 Відповісти
"Таємна вйськова організація". Інакше ніяк. За 10 років "надонатились", але резльтат виявився в тому що замість ЗСУ народ донатить (компенсує) крадійництво чиновників. Людям вже донатити нічого, а "заброньованим" гроші нікуди дівати...
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10.06.2024 12:03 Відповісти
Знову ж, я не уявляю собі "таємне" усунення д'єрмака, міністрів, прокурорів, суддів та половини депутатів ВР... Та й прикормлені силовики кістьми ляжуть, захищаючи своїх "благодійників".
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10.06.2024 12:20 Відповісти
Немає таких хто зміг би уникнути правосуддя якщо цим займуться військові. Навіть якщо вони ізолюються в бункері це їх не врятує. Заодно і холуїв - "держиморд броньованих" трошки "прорідять".
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10.06.2024 12:29 Відповісти
Я писав це ще тоді, коли з'явилися перші натяки про підкопи під Залужного.
Останній шанс ра виживання держави і народу.
Де зараз Залужний і його генералітет???
Хто про це подбав так старанно і успішно?
Кого на ліхтар за ноги ?
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10.06.2024 14:33 Відповісти
Хотя бы чтобы эта нелегальная организация, просто быстро, тихо, и неотвратимо "наказывала" коррупционеров. Тем самым, давая понять следующим- воровать сейчас не вариан. Это точно будет билет в один конец, неотвратимое наказание так сказать, не совместимое с жизнью.
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10.06.2024 12:13 Відповісти
Військових тупо на все не вистачає. Та й взагалі їх уже пересічні лохами називають. Зато ухилянтів як шанують!
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10.06.2024 15:12 Відповісти
Це не так. Військових шанують. А от людоловів та "броньованих жиробасів" зневажають. Зелені придурки під керівництвом єрмака допустили ряд системних помилок при організації мобілізаційних заходів. Важко зрозуміти що це - дурість чи диверсія? Ситуацію має змінити "закон про демобілізацію та ротацію".
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10.06.2024 22:29 Відповісти
Не обманюйте себе. Тенденція саме така. І ніякий закон цього не змінить.
Єдине, що здатне трохи змінити ситуацію на краще, це коли судді, депутати, голови різноманітних рад та їх діти теж підуть на фронт.
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11.06.2024 07:59 Відповісти
Добровільно вони не підуть, а примусово толку від них там не буде. Це клас паразитів які приватизували Закон, Державу, економіку і навіть населення. В країні немає жодних протестних та реформаторських рухів. Толеруючи таких "панів" ми занурюємось в гниле рогуляцьке болото...
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11.06.2024 13:06 Відповісти
Хоча б примусово, хоча б показушно заради піару. Це вже підніме моральну стійкість народу і виб'є аргументи з під ніг хронічних сцикунів та тих хто постійно каже - "а шо мнє ваша Украіна дала". А таких більшість.
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11.06.2024 16:27 Відповісти
Головне тут це "справедливість" як рівність перед законом і закон один для всіх. Якщо закон можна порушувати одним то будуть порушувати всі.
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11.06.2024 17:27 Відповісти
Так, справедливість це головне. І черговий "закон" на неї позитивно не вплне.
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11.06.2024 17:35 Відповісти
Не просто так Кірюша Тимошенко з'явився в міністерстві оборони
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10.06.2024 11:26 Відповісти
йдеться про 20 млрд грн, - нардеп Бондар Джерело:

на таких суммах або винних не буде, або буде під підставу 1млн.
Це така спортивна рибалка.
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10.06.2024 11:27 Відповісти
по Фрейду була на зомбімарафоні оговорочка що сума десь 37 млрд
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10.06.2024 11:32 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм "Свинарчукам";
- як зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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10.06.2024 11:28 Відповісти
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10.06.2024 11:28 Відповісти
Два дибіла , то є сила
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10.06.2024 19:44 Відповісти
Цікава закономірність - провадження щодо багатомільярдних розтрат починають лише коли вже все шито-крито, нібито щойно їх помітили. Крім всього, до суду (а це теж ще не вироки) доводять мільйонні і менші, а щодо мільярдних - складається враження, що ці злодіїї недоторканні...
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10.06.2024 11:29 Відповісти
Події розгортаються швидше ніж прогнозував американський генерал.
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10.06.2024 11:35 Відповісти

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10.06.2024 11:35 Відповісти
так, якого хєра до військових доїбались?
відправили в укріплення, яких не було, атаку відбивати, а насправді, просто загинути у відкритому полі?
суки, кончені!
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10.06.2024 11:38 Відповісти
Там більше до тих хто приймав ті укріплення... не могли вони освоїти всі кошти, щоб хтось з військових не погодив їх...
по друге є запитання про саме розміщення таки збудованих укріплень... хто погоджував проект від військових?
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10.06.2024 12:41 Відповісти
про це писали і говорили дуже багато.
копали як попало і де попало.
військові, ті безпосередньо на передовій, були поставлені перед фактом.
і звісно, якась тилова криса, зі штабу, все підписала.
але ж, дбр відкрило справу на дадьку з кулеметом, який залишився один і поранений вирішив йти до своїх. залишив позицію, без наказу.
отака ***** малята.....
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10.06.2024 12:57 Відповісти
Трохи не так... пузаті старші командири тих військових мали завчасно готувати план оборони і вони знали про стан укріплень де вони будуються і т.д. а тепер скинули свою відповідальність на молодших компандирів і простих військових...
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10.06.2024 13:07 Відповісти
так і є.
у всьому винні, поранений солдат і парамедик з окопів, бо рили самотужки.
а, пузатий полковник, стане генералом і продовжить гробити солдатів і парамедиків, надалі.
у дбр, нема до нього питань.
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10.06.2024 13:13 Відповісти
Відкупляться.
Треба усих разом, в одну ніч, зібрати усих на одному стадіоні, як робив дядько Аугусто.
А в очеплення поставити фротовиків з "передка", з мозолями та шрамами, а не ментів з бездонними кишенями.
Та щоб судив військовий трибунал з таких же фронтовиків по законам військового часу.
За три дні полегшає
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10.06.2024 14:44 Відповісти
Головне в розслідуванні не вийти на самих себе
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10.06.2024 11:38 Відповісти
Ну шо тута всі нападають на бубочкиних корешей? Буба кукурікав, шо в них буде кінець. Епохи бідності, і вони не будуть на помийках збирати пляшки, щоб їх здати і похмелитись. Тепер вони поважні бізнесмени, допущені до корита, і крадуть так, шо і правнукам хватить.
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10.06.2024 12:31 Відповісти
аха-ха..., ось це по-справжньому, чого там розмінюватись на дрібниці..., треба одразу все розподіляти..., поки там розкопають, а в Дубаї вже все й побудують...
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10.06.2024 12:32 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0w7XNzRQXjeprQ1xNKvsVvkVmtDuBWrB7MaV5cwWvrBhGYkgidsdARqdp3SbdtgREl&id=100083472753288&__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).

Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.

Порвалися.

Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.

Спойлер: такого не було.

Командира роти звинувачують у залишенні позицій.

Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.

Наразі,

- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.

- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.

- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).

- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.

- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.

Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.

І підемо на йух.

Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.

Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.

Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.

Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
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10.06.2024 12:51 Відповісти
Я як вони гроші виділяють, якщо ніхто не знає на що і куди воно повинно витрачатись? Якась бездонна діра і клоака по розкраданню.

Чи вони не чули такі поняття як ROI (Revenue on Investment), і так далі. Не можна ж просто виділяти кошти не зрозуміло на шо.
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10.06.2024 13:37 Відповісти
Всех без исключения кто занимался етим проектом на фронт в штурмовую роту. Потому что не верю что кто то из етого проекта не знал о разворовывании таких сумм денег
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10.06.2024 13:44 Відповісти
А чего расследовать, достаточно спросить у западных союзников, кто из украинцев не так давно купил недвижимость в Европе или США, я говорю не про обычную квартиру в жилом доме, речь о роскошном жилье как правило на тёплом побережье, вот и надо спросить а где ты уважаемый столько денег раздобыл, ведь если судить по твоей зарплате ты должен 150 лет зарабатывать на этот особняк или виллу.
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10.06.2024 14:01 Відповісти
Можно и у союзников спросить, а можно просто пройтись по элитным автосалонам и взять списки очередников на покупку ПОРШей и ЛАМБОРГИНИ (это к примеру. Элитных авто).
Там и фамилии, и адреса...
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10.06.2024 14:52 Відповісти
Ну с авто сложнее, машину многие оформляют на подставных людей, всегда найдётся какой-нибудь друг бизнесмен или родственник, с виллой на побережье которая стоит несколько миллионов долларов как правило так не поступают, жаба давит.
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10.06.2024 14:57 Відповісти
Сложнее. Но не намного. Зато быстрее.
Но виллы и недвига - ОТЛИЧНЫЙ вариант, не спорю с очевидным!!!
Подставного в кабинет и предупредить, что пойдет паровозом на тюрму за соучастие в действиях, имеющих признаки гос.измены - т.е. от 15 лет до пожизненного, с конфискацией.
Списки в ГАИ прошерстить на предмет дорогих покупок новых понтовых тачек за последние пару лет, ментам на улицах интересоваться, на своей ли шикарной тачке громадянын едет или по доверенности от бабушки из села и кто таков???
Да полно методов, было бы оно кому-то нужно!
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10.06.2024 15:17 Відповісти
Ни хера себе!!!😯
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10.06.2024 14:12 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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10.06.2024 14:15 Відповісти
Мммда... Україні дійсно бракує Робін Гуда.
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10.06.2024 14:30 Відповісти
МотУзок Украіні бракує.
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10.06.2024 14:53 Відповісти
Ви ж так насміхалися з рассіян, коли вони ставили "зуби дракона"! А чим ви від них відрізняєтеся? Тим, що крадете більще?
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10.06.2024 14:30 Відповісти
Во первых эти зубы должны быть раза в два больше как минимум, во вторых они должны быть все сцеплены железными тросами и в третьих они должны быть не в отдельных местах а по всей линии фронта, в противном случае от них проку не будет.
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10.06.2024 14:49 Відповісти
Щоб Зеленський з Татаровим і Єрмаком садили в тюрму людей яких вони сами призначили по областях ? Вийдуть на якогось сержанта чи капітана, звалять на нього всю провину і все.
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10.06.2024 14:39 Відповісти
rоли по всім буде вирок лише з реальним строком і конфіскацією - буде буде про що писати, а зараз це як " таращанське тіло" - є тіло , немає діла
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10.06.2024 14:48 Відповісти
крадуть мільярдами і продовжують казати що системної корупції немає
влада негідників
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10.06.2024 15:21 Відповісти
За це все воювать?
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10.06.2024 15:51 Відповісти
Воюємо за вільну Украіну ,
а всіх клептоманів на гиляку 😡
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10.06.2024 19:48 Відповісти
Як тільки показали як ті зуби заливають, стало зрозуміло що для галочки...
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10.06.2024 16:38 Відповісти
А коли ми взнаємо скільки вкрали на зброї і що підписували контракти на поставку через два роки і т.д... то просто неповірим що таке може бути під час війни!!! Головний кадровик в країні зрадник ! Він саботує і провалює все що толькі може.
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10.06.2024 17:22 Відповісти
Писати марно стирати треба!
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10.06.2024 18:31 Відповісти
Пора відродити СМЕРШ, дати їм права діяти в умовах воєнного стану....
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10.06.2024 19:30 Відповісти
А для кого з вас це новина? І хто повірив що системної корупції немає? Може хто скаже за що прибрали Залужного? Ну і хто для вас вирок?
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10.06.2024 20:32 Відповісти
Неее, камрады.
И смертной казни мало!
Нужно вводить телесные наказания и анафемы для мега-воров
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10.06.2024 21:49 Відповісти
 
 