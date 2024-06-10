Розпочато близько 30 проваджень за фактом розтрати коштів на будівництві фортифікацій, йдеться про 20 млрд грн, - нардеп Бондар

Наступного тижня ТСК має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності", секретар парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар, передає Цензор.НЕТ.

"Ми заслухали урядовців - міністрів і заступників міністрів. Це були представники Міноборони, Мінстратегпрому, Міністерства внутрішніх справ, департаментів і підрозділів. Щоб хоча б зрозуміти, скільки коштів було виділено на побудову фортифікацій, і скільки коштів було на закупівлю БПЛА", - розповів він після першого засідання ТСК.

Парламентар зауважив, що розпорядником левової частки коштів, виділених на закупівлю дронів, є ДССЗЗІ (Держспецзвʼязок), а не профільне міністерство.

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"Чому так є? Чому вирішили, що цим має займатися Держспецзв’язок, а не департамент міністерства оборони? На жаль, ми почули трохи плаваючі відповіді, що Держспецзв’язок може закуповувати ті товари, які не класифікуються, тому що йде класифікація, проходження різних сертифікацій. Як аргументує Держспецз’язок, їм дозволяється закуповувати без класифікації. Тобто вибирати фактично на свій розсуд цей виріб і в кого його купувати", - пояснив нардеп.

"Коли ми запитали, хто є замовником – це напряму ГУР, СБУ, бригади. Фактично вони і вказують, у якого виробника Держспецзв’язок має закуповувати. Тому ми з цим ще будемо розбиратися. Суми, які Держспецзв’язок зараз має, які мають поступити до кінця року – це 42 мільярди з 2024 року. Це 16 мільярдів перехідних від 40 мільярдів з 2023 року. І 5 мільярдів – це зі спецфонду. Тобто загалом – це 63 мільярди", - додав секретар ТСК.

Також Бондар розповів, що щодо будівництва фортифікацій наразі визначено 25 розпорядників бюджетних коштів – це обласні військові адміністрації, а також Міноборони та Агенція з відновлення.

"Ми запросили в них подетальні графіки отримання коштів: яка область, скільки і на що отримала, і які завдання були поставлені перед кожною областю. Тому що ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала.

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Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента", - поінформував парламентар.

Наступного засідання комісія має отримати детальну інформацію щодо кожного провадження. Загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – 20 млрд грн.

Наступне засідання ТСК планується через тиждень.

Нагадаємо, 22 травня Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.

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