Відставка Найєма може похитнути довіру західних партнерів до Зеленського та українського уряду, - Financial Times
Український чиновник Мустафа Найєм, який керував відбудовою та зведенням оборонних укріплень під час війни, подав у відставку, стверджуючи, що уряд систематично тисне на його відомство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Відставка Мустафи Найєма є останньою в серії кадрових змін у Києві, які похитнули довіру західних партнерів до уряду президента Володимира Зеленського та роздратували деяких українських чиновників.
Найєм повідомив Financial Times, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заборонив йому брати участь у щорічній конференції з відновлення України 11 і 12 червня в Берліні, де донори обговорюватимуть підтримку проєктів з відновлення.
У понеділок разом із Найємом пішли у відставку двоє чиновників агентства, відповідальних за антикорупційну політику та закупівлі.
Шестеро українських і західних чиновників розповіли FT, що серія звільнень, відставок і перестановок в українському уряді в останні місяці викликала напругу між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і реконструкцію України.
Усі вони сказали FT, що попередили Зеленського та український уряд про те, що вважають це руйнівними та незрозумілими кроками.
Також видання нагадує, що нещодавно було звільнено з посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
"Ця ситуація дуже погана для сприйняття української влади та України загалом. Україна є і має сприйматися як незламна", - сказав виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Звільнення Кубракова та відставка Найєма "створюють імідж слабкої та непередбачуваної влади, яка є несправедливою щодо зусиль українців у ці роки".
Найєм йде у відставку
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.
Звільнення Кубракова
Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.
У той же день Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.
Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.
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А почему это доверие не пошатнулось, когда на воровстве и его покрытии был пойман бывший МО Резников?
Эта газета тогда молчала и не дышала..
Украл миллиарды, практически ничего не построил и просто уходит в отставку, мешали ему видите ли. И никакой ответственности, как всегда. Не просто за украденные деньги никакой ответственности, а за жизни людей, которые погибли из-за него и его подельников.
"...уряд систематично тисне на його відомство",-
загалом то відомство ДЕРЖАВНЕ, він же його тільки очолював.
Так само і наєм. У мене до нього жодних симпатій, але: він офіційно очолює Держагенцію з відновлення і за всіма юридичними канонами має право представляти Україну на конференції з відновлення. А якщо на конференції буде якийсь лівий пасажир з опи, то це зайвий раз дасть можливість путлеру говорити Заходу, що Україна - це "недодержава", в якої все через дупу.
У вболівальників є вислів: "Гра була рівна - грали два гівна".
Наєм - продажний пристосуванець, єрмак - підступний агент гру рф.
Хто з них кращий?
Я не фахівець із сортів лайна, але вважаю, що дєрьмак - значно більш небезпечний ворог України, ніж наєм, бо він узурпував всю владу в своїх руках. Звільнення єрмака Захід вимагав від зеленського багато разів. Тож допис про "потребу Заходу в єрмаку" є або несмішним жартом, або зе-пропагандистською брехнею.