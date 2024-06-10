Відставка Найєма може похитнути довіру західних партнерів до Зеленського та українського уряду, - Financial Times

Український чиновник Мустафа Найєм, який керував відбудовою та зведенням оборонних укріплень під час війни, подав у відставку, стверджуючи, що уряд систематично тисне на його відомство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Відставка Мустафи Найєма є останньою в серії кадрових змін у Києві, які похитнули довіру західних партнерів до уряду президента Володимира Зеленського та роздратували деяких українських чиновників.

Найєм повідомив Financial Times, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заборонив йому брати участь у щорічній конференції з відновлення України 11 і 12 червня в Берліні, де донори обговорюватимуть підтримку проєктів з відновлення.

У понеділок разом із Найємом пішли у відставку двоє чиновників агентства, відповідальних за антикорупційну політику та закупівлі.

Шестеро українських і західних чиновників розповіли FT, що серія звільнень, відставок і перестановок в українському уряді в останні місяці викликала напругу між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і реконструкцію України.

Усі вони сказали FT, що попередили Зеленського та український уряд про те, що вважають це руйнівними та незрозумілими кроками.

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Також видання нагадує, що нещодавно було звільнено з посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Ця ситуація дуже погана для сприйняття української влади та України загалом. Україна є і має сприйматися як незламна", - сказав виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Звільнення Кубракова та відставка Найєма "створюють імідж слабкої та непередбачуваної влади, яка є несправедливою щодо зусиль українців у ці роки".

Найєм йде у відставку

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.

Звільнення Кубракова

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

У той же день Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.