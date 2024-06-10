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звільнення (2625) Найєм Мустафа (387)

Відставка Найєма може похитнути довіру західних партнерів до Зеленського та українського уряду, - Financial Times

найем

Український чиновник Мустафа Найєм, який керував відбудовою та зведенням оборонних укріплень під час війни, подав у відставку, стверджуючи, що уряд систематично тисне на його відомство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Відставка Мустафи Найєма є останньою в серії кадрових змін у Києві, які похитнули довіру західних партнерів до уряду президента Володимира Зеленського та роздратували деяких українських чиновників.

Найєм повідомив Financial Times, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заборонив йому брати участь у щорічній конференції з відновлення України 11 і 12 червня в Берліні, де донори обговорюватимуть підтримку проєктів з відновлення.

У понеділок разом із Найємом пішли у відставку двоє чиновників агентства, відповідальних за антикорупційну політику та закупівлі.

Шестеро українських і західних чиновників розповіли FT, що серія звільнень, відставок і перестановок в українському уряді в останні місяці викликала напругу між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і реконструкцію України.

Усі вони сказали FT, що попередили Зеленського та український уряд про те, що вважають це руйнівними та незрозумілими кроками.

Також читайте: Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Також видання нагадує, що нещодавно було звільнено з посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Ця ситуація дуже погана для сприйняття української влади та України загалом. Україна є і має сприйматися як незламна", - сказав виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Звільнення Кубракова та відставка Найєма "створюють імідж слабкої та непередбачуваної влади, яка є несправедливою щодо зусиль українців у ці роки".

Найєм йде у відставку

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.

Звільнення Кубракова 

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

У той же день Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.

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Топ коментарі
+38
С чего бы это FT понадобилось лепить из этого, весьма сомнительного персонажа, борца с системой? Афганец - такой же лизоблюд и приспособленец, как и Серлещ.
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10.06.2024 15:41
+31
Стверджувати, що Найєм - головний антикорупціонер, як і Кубраков, можуть лише наївні. Невже на Заході є такі? 🤔 Чесні з цією владою не працюють - їм не дозволяє совість.
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10.06.2024 15:44
+27
"...може похитнути довіру західних партнерів до Зеленського..."

Західні партнери прекрасно знають що таке Зеленський і довіри там вже немає і близько. Продовження влади Зеленського призведе до того, що від України відвернуться усі партнери. Але турнути Зеленського і його шайку можуть і повинні це зробити тільки громадяни України.
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10.06.2024 15:46
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а чи є ця довіра? та *** там! це вимушена імітація довіри та безпорадність Заходи проти банди Зе-єрмака. А Україна повністю залежна від підтримки Заходу, натомість зесрань просто плює в очі наших благодійників і сцить в оці власному народу
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10.06.2024 16:54 Відповісти
А что, доверие к Зеленскому и правительству опирается только на Найема?
А почему это доверие не пошатнулось, когда на воровстве и его покрытии был пойман бывший МО Резников?
Эта газета тогда молчала и не дышала..
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10.06.2024 16:55 Відповісти
Не тільки. Ще на Кубракова.
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10.06.2024 20:44 Відповісти
Як завжи, накрав і відпетляв. Поїде рибалити разом з Резніковим, вдвох учергове поржуть з лохів .
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10.06.2024 17:00 Відповісти
Та шо тих західників може похитнути ? Їх війна біля свого порогу не похитнула ,краде 🤡... а ви думаїте їм у час війни відкати не приходять ? Це ті ще шльондри ...
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10.06.2024 17:08 Відповісти
В точку! В які кишені откати з зарплат і тих грошей на відбудову осідають?
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10.06.2024 21:05 Відповісти
>керував відбудовою та зведенням оборонних укріплень під час війни,
Украл миллиарды, практически ничего не построил и просто уходит в отставку, мешали ему видите ли. И никакой ответственности, как всегда. Не просто за украденные деньги никакой ответственности, а за жизни людей, которые погибли из-за него и его подельников.
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10.06.2024 17:09 Відповісти
Диявол ховається у деталях.
"...уряд систематично тисне на його відомство",-
загалом то відомство ДЕРЖАВНЕ, він же його тільки очолював.
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10.06.2024 17:22 Відповісти
Ну як же дістали зелені виродки !! Цинічні мерзенні покидьки ! Самі ні на що не здатні... Крадуть і брешуть, брешуть і крадуть... Слава нашій героїчній піхоті яка не дивлячись ні на що віддає життя... Ну не можна щоб цей бордель в тилу продовжувався !! Не влада, а якесь бездонне болото...
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10.06.2024 17:37 Відповісти
Чому відставка одного покидька може вплинути на довіру до іншого покидька?
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10.06.2024 17:52 Відповісти
Ну боевуй пуштун он же типа демократ, правдоруб. Т.е. грантоед чей то, вот его и защищают
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10.06.2024 18:02 Відповісти
Ви справді не розумієте? Справа не в покидьку, а в його посаді. Захід хоче, наприклад, бачити на перемовинах голову держави або міністра іноземних справ, які за статусом відповідають за зовнішню політику. І Захід стоїть на вухах, коли зовнішню політику України обговорює з ним завгосп зеленського!
Так само і наєм. У мене до нього жодних симпатій, але: він офіційно очолює Держагенцію з відновлення і за всіма юридичними канонами має право представляти Україну на конференції з відновлення. А якщо на конференції буде якийсь лівий пасажир з опи, то це зайвий раз дасть можливість путлеру говорити Заходу, що Україна - це "недодержава", в якої все через дупу.
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10.06.2024 21:35 Відповісти
Он всегда окружал себя скользкими мутными типами. Какое там доверие
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10.06.2024 18:00 Відповісти
Цей муділь тупо хоче злиняти від відповідальності за спижені гроші на харьківских обороних спорудах.
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10.06.2024 18:32 Відповісти
Если вышвырнуть Ермака, запад может вообще отвернуться от Украины.
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10.06.2024 18:56 Відповісти
Що за маячня? Для жарту не смішно, для правди - безглуздо.
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10.06.2024 21:37 Відповісти
А про пуштуна, это что такое? По-твоему Мустафа кристально чист? Здесь натуральная провокация, между строк читается, есть хорошее ворьё и плохое.
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10.06.2024 22:14 Відповісти
Який стосунок згадка про дєрьмака має до наєма?
У вболівальників є вислів: "Гра була рівна - грали два гівна".
Наєм - продажний пристосуванець, єрмак - підступний агент гру рф.
Хто з них кращий?
Я не фахівець із сортів лайна, але вважаю, що дєрьмак - значно більш небезпечний ворог України, ніж наєм, бо він узурпував всю владу в своїх руках. Звільнення єрмака Захід вимагав від зеленського багато разів. Тож допис про "потребу Заходу в єрмаку" є або несмішним жартом, або зе-пропагандистською брехнею.
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11.06.2024 16:15 Відповісти
Доверие западних рартнеров к украинскому правительству и спикеру тов.Єрмака, погрязшим в тотальной брехне и коррупции, никакими наемами пошатнуть не удастся 🤣🤣🤣
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10.06.2024 19:43 Відповісти
Зеленський+ Єрмак то є біч держави. Після перемоги ці два лайна отримають по заслузі
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10.06.2024 19:49 Відповісти
отже у тебе є план як перемогти кацапів начолі із Зеленським + Єрмаком, а потім їх судити і воздати по заслузі. так? 🤣🤣🤣
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10.06.2024 21:16 Відповісти
Брехня. Ніщо вже не похитне довіру, яка вже лежить.
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10.06.2024 20:23 Відповісти
Саме відставка афганця? Не крадівництво зелених, не свавілля в армії, яке вони підтримують? Не намагання побудувати міні россію на території України?
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10.06.2024 20:26 Відповісти
Ну а чого ви ще від Заходу хочете? Він і так ледь не кожного дня звертається до зе-шобли: хлопці, ви там що зовсім оборзіли? А зе-шобла все нове і нове відмочує, користуючись тим, що Захід не готовий повністю відмовитися від України і віддати її параші... Але це лише поки що...
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10.06.2024 21:41 Відповісти
И паспорили славяне кому править на Руси !
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10.06.2024 22:48 Відповісти
НАРОДУ ПОХЙ !!! ТОЛЬКО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЛ ЖУРНАЛИСТ К ТРАНСПОРТУ !?)
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10.06.2024 23:11 Відповісти
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11.06.2024 16:44 Відповісти
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