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ліквідація (3523) Федоров Михайло (849) Армія дронів (63)

"Армія дронів" ліквідувала 304 одиниці російської техніки та 64 окупантів за минулий тиждень, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Результати Армії дронів з 3 по 10 червня

Віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів скільки окупантів та техніки ліквідувала "Армія дронів" за минулий тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Ударні дрони на фронті майже не поступаються артилерії, а в деяких випадках навіть ефективніші, адже точніше можуть бити в ціль. Лише за минулий тиждень підрозділи БпЛА уразили 43 російські танки, 90 гармат і 133 вантажівки. Інновації - це наша сила й перевага. ", - підкреслив міністр.

Результати "Армії дронів" з 3 по 10 червня

Серед знищеної російської техніки також:

  • 18 броньованих машин;
  • 9 САУ;
  • 27 одиниць радіотехнічного обладнання;
  • 338 опорних пунктів ворога;
  • 64 російських окупантів;
  • 7 мінометів/ПТРК/кулеметів;
  • 4 РСЗВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.

Дивіться: Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО

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армія волонтерських дронів
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10.06.2024 19:18 Відповісти
Якщо це правда, що фахівців ОПК повним ходом мобілізують...то це вже нагадує тотальне знищення росіянами у двадцятих минулого століття української інтелігенції...
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10.06.2024 19:28 Відповісти
Ваше головне все обісрати. І Підприємства і конструкторів і робітників . І сказати, що за державні кошти абсолютно нічого не виробляється. Всі втрати рюськіх підорів від промислу божого.
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10.06.2024 19:38 Відповісти
Яким чином я обісрав "І Підприємства і конструкторів і робітників" - пападробнєє.
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10.06.2024 19:57 Відповісти
Воно просто *******, навіть не розуміє що падалЬяк йому пише в методиках.
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11.06.2024 01:30 Відповісти
То він, мабуть, на попередній комент ( ) відповідав.
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11.06.2024 10:22 Відповісти
 
 