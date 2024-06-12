Сили оборони півдня за добу ліквідували 161 окупанта та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 161 окупанта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 161 особу.
Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 6 гармат;
- 5 мінометів;
- 11 одиниць автобронетехніки;
- 2 мотоцикли;
- 1 розвідувальний БпЛА;
- 5 човнів.
Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання та 2 спостережні пункти.
Раніше повідомлялося, що Дмитро Плетенчук пішов з посади очільника Центру стратегічних комунікацій та речника ОК "Південь".
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