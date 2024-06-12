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Сили оборони півдня за добу ліквідували 161 окупанта та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 161 окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 161 особу.

Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 6 гармат;
  • 5 мінометів;
  • 11 одиниць автобронетехніки;
  • 2 мотоцикли;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 5 човнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на півдні ворог втратив майже 100 військових, ЗСУ відбили 6 ворожих штурмів на Оріхівському напрямку і два - в районі Кринків, - Сили оборони

Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання та 2 спостережні пункти.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Плетенчук пішов з посади очільника Центру стратегічних комунікацій та речника ОК "Південь".

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