Силы обороны юга за сутки ликвидировали 161 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 161 оккупант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 161 человека.
Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 6 пушек;
- 5 минометов;
- 11 единиц автобронетехники;
- 2 мотоцикла;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 5 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Плетенчук ушел с должности главы Центра стратегических коммуникаций и спикера ОК "Південь".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль