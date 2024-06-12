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Силы обороны юга за сутки ликвидировали 161 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 161 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 161 человека.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 6 пушек;
  • 5 минометов;
  • 11 единиц автобронетехники;
  • 2 мотоцикла;
  • 1 разведывательный БпЛА;
  • 5 лодок.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Плетенчук ушел с должности главы Центра стратегических коммуникаций и спикера ОК "Південь".

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