Силы обороны юга за сутки ликвидировали 161 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 161 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 161 человека.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

6 пушек;

5 минометов;

11 единиц автобронетехники;

2 мотоцикла;

1 разведывательный БпЛА;

5 лодок.

Читайте также: За сутки на юге враг потерял почти 100 военных, ВСУ отразили 6 вражеских штурмов на Ореховском направлении и два - в районе Крынков, - Силы обороны

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Плетенчук ушел с должности главы Центра стратегических коммуникаций и спикера ОК "Південь".