Перемога України є мінімальною вимогою для членства в НАТО, - Столтенберг
Україна має перемогти як незалежна суверенна держава. Перемога є мінімальною вимогою для членства України в НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я очікую, що союзники погодять "потужну мову" щодо майбутнього членства України. Це не моя справа – вдаватися зараз до точних формулювань, але я очікую, що ця мова буде навіть більш зрозумілою у наших зобов’язаннях про те, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив Столтенберг.
"Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті - щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", - зауважив генсек НАТО.
Такоє під час саміту лідери країн Альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання у цьому контексті. Основним завданням, за його словами, є відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові Сил безпеки й оборони, які будуть повністю взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі.
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Знищення ядерної держави самотужкі?!
Цей столтенберг тоже з 95го кварталу!
Не ядерні тільки...
Тоже мені блть Атілла
2. «Безпекова угода» Україна -США може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994. Рукописи не горять.
Вони ще 100-300 років будуть ворогами України. А може і більше…
Без перемоги Україна не буде в НАТО.
При Зеленському не буде перемоги. Зелені ггниди не допустять перемоги України.
При Зеленському не Буде НАТО.
України без НАТО не буде. Зеленський знищить Україну.
Зелені гниди під керівництвом кремлівських щурів досягли свого ?
Це означає вічну війну? Чи морквинку на ниточці?
В смысле: текст не читать скользить по
волнамзаголовкам.
Украина должна победить как независимое суверенное государство. Победа Источник: Если страна отмахается от России и не потеряет свой суверенитет, то после окончания войны можно будет рассматривать вопрос о вступлении.
Они не требуют осады Садового Кольца
- Ну, о чем говорить! Сноуден - это голова. Слушайте, Валиадис, - обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?
- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова.
Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен все-таки тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
- Бриан! - говорили они с жаром. - Вот это голова! Он со своим проектом Пан-Европы...
- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, - шептал Валиадис, - все в порядке. Бенеш уже согласился на Пан-Европу, но знаете, при каком условии?
- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш - это голова.
- Бриан - это голова, - сказали все, вздыхая. - И Бенеш тоже голова.
- Муссолини, хотя и хулиган, но голова! - слышал Остап за своей спиной. - Гувер - это голова!..
Ладно, не відповідай і так очевидно шо, - Усраці, як зказав клоун якого ти обрав.
...В якому ПТУ вас подоляк таких альтернативно обдарованих знаходить?
А поганяти ти можеш тільки свою статеву тряпку, на більше в тебе розуму навряд чи вистачить.
Бувай.
І не тобі, розумово відсталому плоскогубцеві, судити про розум людей, до яких ніколи не доростеш. Тому щезни звідси сам, без сторонньої допомоги (як вчора трапилось із твоїми шістьма "братами по розуму").
якщо запад хоче зберегти морду хутину, то перемоги не буде .
Шото там про труселя і хрестик - як ужи на пательне
Країни Антанти цілком могли зупинити Гітлера та роздербанити рейхсвер після австрійського аншлюсу чи навіть анексії Чехословаччини, втративши при цьому в десятки разів менше своїх солдатів та мирних громадян, ніж це відбулося лише через кілька років під час 2-ї світової (якої б в цьому випадку просто не сталося). Совєтська історіографія стверджувала, що вони цього не зробили, бо сподівалися німецькими руками завалити комуністичний СРСР. Нехай і хибна, але якась логіка з точки зору Заходу в цьому була. А кого зі своїх ворогів збирається завалити Захід сьогодні руками Вовки Путлера, Китай, Іран, Кима? Ідіоти!
Просто з цікавості: кого ж перемогли у страшній війні мадяри? Покемонів чи рептілоїдів?
Насправді все навпаки: членство України в НАТО вже зараз, а з ним і підняття ставок аж до перспективи початку 3-ї світової, саме по собі здатне зупинити цю війну та змусити росію відповзти за кордони 1991 року (для "збереження якогось обличчя" НАТО могло б їй пообіцяти якийсь ненапад та підписати відповідну угоду).
А після цього весь світ (разом з Китаєм) отримає потужний сигнал від Заходу, що з будь-ким станеться, якщо він захоче порушити сталий світовий порядок.