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Перемога України є мінімальною вимогою для членства в НАТО, - Столтенберг

столтенберг

Україна має перемогти як незалежна суверенна держава. Перемога є мінімальною вимогою для членства України в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що союзники погодять "потужну мову" щодо майбутнього членства України. Це не моя справа – вдаватися зараз до точних формулювань, але я очікую, що ця мова буде навіть більш зрозумілою у наших зобов’язаннях про те, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив Столтенберг.

"Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті - щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", - зауважив генсек НАТО.

Також читайте: НАТО повинно зберегти щорічну підтримку України у 40 млрд євро, - Столтенберг

Такоє під час саміту лідери країн Альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання у цьому контексті. Основним завданням, за його словами, є відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові Сил безпеки й оборони, які будуть повністю взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі.

Автор: 

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+23
А максимальна яка?
Знищення ядерної держави самотужкі?!
Цей столтенберг тоже з 95го кварталу!
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12.06.2024 22:24
+16
От і все.
Без перемоги Україна не буде в НАТО.
При Зеленському не буде перемоги. Зелені ггниди не допустять перемоги України.
При Зеленському не Буде НАТО.
України без НАТО не буде. Зеленський знищить Україну.

Зелені гниди під керівництвом кремлівських щурів досягли свого ?
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12.06.2024 22:26
+12
Особисто я очікував, що під час війни Україна позбавиться від рашистского прихвостня і саботажника горохового шута Зеленського і його воровської шайки.
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12.06.2024 22:33
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А максимальна яка?
Знищення ядерної держави самотужкі?!
Цей столтенберг тоже з 95го кварталу!
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12.06.2024 22:24 Відповісти
Так ми знищимо, нема питань. Надайте ЯЗ! Давай, полосатий, надавай.
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12.06.2024 22:28 Відповісти
Ядерні держави можуть тільки взаємознищитися.
Не ядерні тільки...
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12.06.2024 23:00 Відповісти
А чому ми не можемо знищити ядерну РФ яка ледве дихає ?!
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13.06.2024 10:41 Відповісти
Чого став? Йди нищи.
Тоже мені блть Атілла
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13.06.2024 14:11 Відповісти
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» Україна -США може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994. Рукописи не горять.
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13.06.2024 05:19 Відповісти
пацан тему говорит! но если россиянчиков не станет, то нафиг нам то нато?
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12.06.2024 22:51 Відповісти
А куди зникнуть кацапи? Полетять на Марс? Ні.

Вони ще 100-300 років будуть ворогами України. А може і більше…
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13.06.2024 05:21 Відповісти
Я все розумiю. Чому Фiнляндiю за запросили розгромити рашку перед наданням членства в клубi НАТО???????
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12.06.2024 22:26 Відповісти
Бо фіни на той час не воювали з нею
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12.06.2024 22:35 Відповісти
NATO -клуп поцефiстiв?
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12.06.2024 22:38 Відповісти
Клуб ПОЦефістов - то наша ОПа..
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13.06.2024 05:09 Відповісти
Ось шо значить не знання історії - вони подібне зробили ше в другу війну , а ось до деяких країн дійсно можна з подібним домахатися ( крім того ті країни досі ведуть справи з кацапами - особливо можна виділити одну країну ).
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12.06.2024 22:39 Відповісти
Европа до сих пiр купуе кацапський газ i спонсоруе геноцид украiньцiв. про це саме пуйло говорило недавно. Йому було з цього смiшно.
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12.06.2024 22:45 Відповісти
Нічого нового - під час другої війни нацикам берилій продавали через одну нейтральну країну ( а берилій використовували як добавку для сталі яку використовували для пружин які є в вогнепальній зброї - такшо MG-42 які вбивали американців були зроблені з сировини яку самі американці і поставили ).
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12.06.2024 22:56 Відповісти
От і все.
Без перемоги Україна не буде в НАТО.
При Зеленському не буде перемоги. Зелені ггниди не допустять перемоги України.
При Зеленському не Буде НАТО.
України без НАТО не буде. Зеленський знищить Україну.

Зелені гниди під керівництвом кремлівських щурів досягли свого ?
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12.06.2024 22:26 Відповісти
А ви очікували що під час війни вам буде НАТО?
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12.06.2024 22:28 Відповісти
Особисто я очікував, що під час війни Україна позбавиться від рашистского прихвостня і саботажника горохового шута Зеленського і його воровської шайки.
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12.06.2024 22:33 Відповісти
Я і зараз на це "без надії сподіваюсь".
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13.06.2024 04:13 Відповісти
Одночасно наш головний спонсор заявляє, що "не готовий підтримати НАТО-їзацію України".

Це означає вічну війну? Чи морквинку на ниточці?
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12.06.2024 22:27 Відповісти
Якщо Україна переможе рф і ця перемога матиме той вигляд, про який всі говорили, то ви самі заберете Україну в НАТО. Питання тільки, чи потрібне буде НАТО уже Україні?
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12.06.2024 22:27 Відповісти
потрібно. як мінімум, щоб якщо прийде знов якийсь бараноїд до влади - щоб він не міг напасти Україною на НАТО.
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12.06.2024 22:29 Відповісти
Столтенберг нам видав револьвер з одним патроном.
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12.06.2024 22:30 Відповісти
ага, і відправив грати в "русскую рулетку"...
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12.06.2024 22:31 Відповісти
Десь тиждень до Канади йти буде, дочекайтесь.
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12.06.2024 22:31 Відповісти
На пляже были? Серфингом увлекаетесь?
В смысле: текст не читать скользить по волнам заголовкам.
Украина должна победить как независимое суверенное государство. Победа Источник: Если страна отмахается от России и не потеряет свой суверенитет, то после окончания войны можно будет рассматривать вопрос о вступлении.
Они не требуют осады Садового Кольца
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12.06.2024 23:08 Відповісти
Столтенберг це просто голова, Байден останніми заявами виклав карти на стіл думаю.
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12.06.2024 23:18 Відповісти
О-о, Бернсторф это голова! - отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом.

- Ну, о чем говорить! Сноуден - это голова. Слушайте, Валиадис, - обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?

- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова.

Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен все-таки тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

- Бриан! - говорили они с жаром. - Вот это голова! Он со своим проектом Пан-Европы...

- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, - шептал Валиадис, - все в порядке. Бенеш уже согласился на Пан-Европу, но знаете, при каком условии?

- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш - это голова.

- Бриан - это голова, - сказали все, вздыхая. - И Бенеш тоже голова.

- Муссолини, хотя и хулиган, но голова! - слышал Остап за своей спиной. - Гувер - это голова!..
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12.06.2024 23:31 Відповісти
Так. Навіть ще більше ніж зараз. В світі час від часу буде зявлятися чергове *****.
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13.06.2024 04:17 Відповісти
А хтось членом не перемігши і отримавши покарання за те шо робив під час другої війни - крім того той тепер ставить НАТО граблі повсюди де тіко можна ( шей співробітнічає з ворогом екзестенційним НАТО ). То може поки припинити членство (або обмежити права ) тієї країни якшо виганяти не хочете ?
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12.06.2024 22:28 Відповісти
Ви мабуть маєте на увазі Угорщину, яку прийняли в НАТО, як і інші країни Центральної Європи, насамперед лише тому, що вони знаходилися на кордоні з СРСР? Так ось, з прийняттям України в НАТО значення "дуже потужної" в усіх сенсах Угорщини падає до нуля (вона перестає бути прикордонною країною, а її військова потуга є нікчемна); тож її можна позбавляти голосу чи виганяти з альянсу, перетворюючи на анклав всередині блоку чи робити з нею ще щось... Невже в НАТО не розуміють, що розмін Угорщини на Україну є цілком виправданий?
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13.06.2024 08:08 Відповісти
Тобто - Україна повинна перемогти ПаРашу один на один, і повісити на кремлі жовтоблакитний стяг? Бо перемога для нас - це знищення паРаші? І тільки після цього - в ваше НАТО? Та якщо ми паРашу переможемо самі, то на хріна нам ваше засцяне НАТО?
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12.06.2024 22:30 Відповісти
В Україні синьо-жовтий прапор.
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13.06.2024 09:48 Відповісти
Нехочуть Украiну в НАТО, щож будемо в ОДКБ. 👌
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12.06.2024 22:32 Відповісти
Просто мы объединимся с свинособаками (без пуйла) и порвём вашей нате очко.
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12.06.2024 22:32 Відповісти
Ше пару років війни і ті хто залишаться в живих будуть заздрити мертвим!
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12.06.2024 22:36 Відповісти
Джон Сiльвер
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13.06.2024 00:43 Відповісти
Я думав це зказав зеленський в Омані пару років тому🤣
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13.06.2024 01:03 Відповісти
Не, ну, так публично стебаться над моей Украиной - нельзя! Это какой-то позор.🤡
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12.06.2024 22:40 Відповісти
Україна вже поділена між пацанами. Ти запізнився🤣
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12.06.2024 23:01 Відповісти
Це точно? І де ж твої землі, ваня?
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13.06.2024 00:45 Відповісти
А твоя де, вася?!
Ладно, не відповідай і так очевидно шо, - Усраці, як зказав клоун якого ти обрав.
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13.06.2024 01:02 Відповісти
От чому я люблю спілкуватися з вами, одноразовими ботами, - то це тому, що у вас ні клепки, ні інстинкту самозбереження. Вас можна ганяти статевою ганчіркою, аж поки мову з рота не вивалите.
...В якому ПТУ вас подоляк таких альтернативно обдарованих знаходить?
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13.06.2024 01:07 Відповісти
А я от не дуже люблю з дебілами спілкуватися.
А поганяти ти можеш тільки свою статеву тряпку, на більше в тебе розуму навряд чи вистачить.
Бувай.
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13.06.2024 01:25 Відповісти
З дебілами й не спілкуйся - навіщо з дзеркалом балакати? А коли вже зайшов на форум до розумних людей, то не шрайбай дурню. І буде тобі щастя.
І не тобі, розумово відсталому плоскогубцеві, судити про розум людей, до яких ніколи не доростеш. Тому щезни звідси сам, без сторонньої допомоги (як вчора трапилось із твоїми шістьма "братами по розуму").
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13.06.2024 02:07 Відповісти
Може переклад кульгає?

якщо запад хоче зберегти морду хутину, то перемоги не буде .

Шото там про труселя і хрестик - як ужи на пательне
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12.06.2024 22:41 Відповісти
Нам потрібно було НАТО, що захиститися від рашкі. Якщо перед цім ми повинні перемогти рашку, то нах нам то НАТО? Щоб вові з подлабузниками було про що піз...ти та мріяти?
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12.06.2024 22:43 Відповісти
Здається вже час відправити то НАТО з ЄС наздоганяти руський корабель
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12.06.2024 22:45 Відповісти
Да пох з тим членством. Марафет (зброю) довай!!!🤠
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12.06.2024 22:48 Відповісти
норм, щоб стати членом альянсу треба перемогти головного ворога альянсу. А чи всі члени альянсу сьогодні могли б таке зробити?
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12.06.2024 23:00 Відповісти
А потім альянс - саморозпуститься🤣🤣🤣
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12.06.2024 23:02 Відповісти
Скажуть, Укаiна не змогла перемогти сверхдержаву. А нам-то ****?😎
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12.06.2024 23:10 Відповісти
Альянс це - комерцiйна структура.
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12.06.2024 23:07 Відповісти
Який сволочізм!!!!
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12.06.2024 23:01 Відповісти
тролiнг вищого рiвня!!!
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12.06.2024 23:12 Відповісти
Столтенберг, як папуга. Навіть не дурень🤷‍♀️
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12.06.2024 23:07 Відповісти
Хто з членів НАТО одноосібно здобував якусь хоч перемогу у війні?
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12.06.2024 23:14 Відповісти
Багато країн-членів НАТО свого часу не були членами НАТО, але отримували військову допомогу від країн НАТО. Ми йдемо теж цим шляхом. Ми перші хто має противником країну з ЯО і необмеженим матеріальними ресурсами. То ж ми як піддослідні тваринки - на нас утилізують все старе і випробовують нове. Ми навіть можемо стати жертвою тактичного ядерного удару і станемо приводом для повного винищення кацапні як виду тварин на планеті.
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13.06.2024 04:27 Відповісти
Нічого нового. Реформи + закінчення активних бойових дій. Бо ні одна країна ні в одній країні не проголосують за автоматичне посилання своїх громадян на війну з Кацапією. Але. Україна (Зельона влада) не робить необхідних реформ, щоб миттєво скористатись невеликим проміжком закінчення бойових дій. Тому і сказана мінімальна умова.
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12.06.2024 23:52 Відповісти
І коли світ вже почне прораховувати кроки наперед і робити якісь висновки з історії. Невже не зрозуміло, що в московії (а з нею і в Китаю, Ірану, Північній Кореї та бозна ще в кого) "забаганки" будуть лише рости, поки вона врешті-решт не отримає добряче по зубах? Тож воювати рано чи пізно доведеться. То може краще працювати першим номером і бити на випередження, отримуючи всі переваги від цього?
Країни Антанти цілком могли зупинити Гітлера та роздербанити рейхсвер після австрійського аншлюсу чи навіть анексії Чехословаччини, втративши при цьому в десятки разів менше своїх солдатів та мирних громадян, ніж це відбулося лише через кілька років під час 2-ї світової (якої б в цьому випадку просто не сталося). Совєтська історіографія стверджувала, що вони цього не зробили, бо сподівалися німецькими руками завалити комуністичний СРСР. Нехай і хибна, але якась логіка з точки зору Заходу в цьому була. А кого зі своїх ворогів збирається завалити Захід сьогодні руками Вовки Путлера, Китай, Іран, Кима? Ідіоти!
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13.06.2024 07:58 Відповісти
****, а колонізація Марсу - це, мабуть, помірні вимоги для вступу в ОБІСРАТО?
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13.06.2024 00:05 Відповісти
Ага! Он як тепер заспівали!
Просто з цікавості: кого ж перемогли у страшній війні мадяри? Покемонів чи рептілоїдів?
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13.06.2024 00:42 Відповісти
Якщо Україна переможе без НАТо , то на хрен Україніі те НАТО? І друге вам же ***** перд війною ставив ультиматум то що потрібно було три роки воювати щоб тепер прийняти всі умови *****???
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13.06.2024 06:23 Відповісти
Дивна людина цей Столтенберг. Ну і навіщо Україні буде НАТО після перемоги над московією, після якої ця держава в своєму теперішньому вигляді скоріш за все припинить своє існування (а отже перестане бути загрозою)?
Насправді все навпаки: членство України в НАТО вже зараз, а з ним і підняття ставок аж до перспективи початку 3-ї світової, саме по собі здатне зупинити цю війну та змусити росію відповзти за кордони 1991 року (для "збереження якогось обличчя" НАТО могло б їй пообіцяти якийсь ненапад та підписати відповідну угоду).
А після цього весь світ (разом з Китаєм) отримає потужний сигнал від Заходу, що з будь-ким станеться, якщо він захоче порушити сталий світовий порядок.
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13.06.2024 07:39 Відповісти
Варто було б для початку прочитати текст в оригіналі, а потім вже кидати камінці. Переклади бувають не коректними.
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13.06.2024 08:39 Відповісти
 
 