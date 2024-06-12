Перемога України є мінімальною вимогою для членства в НАТО, - Столтенберг

Україна має перемогти як незалежна суверенна держава. Перемога є мінімальною вимогою для членства України в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що союзники погодять "потужну мову" щодо майбутнього членства України. Це не моя справа – вдаватися зараз до точних формулювань, але я очікую, що ця мова буде навіть більш зрозумілою у наших зобов’язаннях про те, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив Столтенберг.

"Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті - щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", - зауважив генсек НАТО.

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Такоє під час саміту лідери країн Альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання у цьому контексті. Основним завданням, за його словами, є відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові Сил безпеки й оборони, які будуть повністю взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі.