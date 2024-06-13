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У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги: Був "прильот" за межами міста (оновлено)

У Миколаєві пролунав вибух 13 червня

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку та повідомили про ракету на Миколаївщині у західному напрямку.

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"Прильот за межами міста, на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих", - уточнив пізніше очільник ОВА Віталій Кім.

Автор: 

вибух (4478) Миколаїв (1807)


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