У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги: Був "прильот" за межами міста (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку та повідомили про ракету на Миколаївщині у західному напрямку.
"Прильот за межами міста, на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих", - уточнив пізніше очільник ОВА Віталій Кім.
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