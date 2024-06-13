У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги: Був "прильот" за межами міста (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку та повідомили про ракету на Миколаївщині у західному напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунав вибух: В області збили розвідувальний БПЛА РФ (оновлено)

"Прильот за межами міста, на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих", - уточнив пізніше очільник ОВА Віталій Кім.