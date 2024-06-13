В Николаеве прогримел взрыв во время тревоги

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах заявили о ракетной опасности и сообщили о ракете на Николаевщине в западном направлении.

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