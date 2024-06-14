Ексзаступника глави МОЗ Загрійчука та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів, - ЗМІ

Колишнього заступника глави МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Загрійчук був заступником міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Наразі він працює завідувачем відділення трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

За даними джерела, його спільниками є лікарі ДУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" міста Києва.

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Їх звинувачують в організації схеми "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації".

Розпочато кримінальне провадження за ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Всім 11 особам повідомлено про підозру.

"За даними двох співрозмовників LB.ua, обізнаними зі справою, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на трансплантацію, що були замішані і отримували кошти за махінації з чергою трансплант-координатори. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок", - пише видання.

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Таким чином, чергу "посували" за гроші. Тобто йдеться про втручання в ЄДІСТ, Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Два джерела заявили, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

"Ми не даємо ніяких коментарів, звертайтеся до правоохоронних органів", - сказали LB.ua у приймальній Бориса Тодурова і кинули слухавку.

Джерело також повідомило, що затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні два тижні не проводять пересадки. Лікарі бояться, каже обізнаний співрозмовник, констатувати смерть.

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