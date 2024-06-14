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Ексзаступника глави МОЗ Загрійчука та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів, - ЗМІ

Затримано ексзаступника глави МОЗ Загрійчука у справі про незаконне вилучення органів

Колишнього заступника глави МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Загрійчук був заступником міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Наразі він працює завідувачем відділення трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

За даними джерела, його спільниками є лікарі ДУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" міста Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт, що спрощує процедуру трансплантації органів

Їх звинувачують в організації схеми "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації".

Розпочато кримінальне провадження за ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Всім 11 особам повідомлено про підозру.

"За даними двох співрозмовників LB.ua, обізнаними зі справою, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на трансплантацію, що були замішані і отримували кошти за махінації з чергою трансплант-координатори. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок", - пише видання.

Читайте: Затримали лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "вори в законі" з трьох кримінальних кланів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Таким чином, чергу "посували" за гроші. Тобто йдеться про втручання в ЄДІСТ, Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Два джерела заявили, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

"Ми не даємо ніяких коментарів, звертайтеся до правоохоронних органів", - сказали LB.ua у приймальній Бориса Тодурова і кинули слухавку.

Джерело також повідомило, що затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні два тижні не проводять пересадки. Лікарі бояться, каже обізнаний співрозмовник, констатувати смерть.

Також читайте: За рік в Україні провели 585 трансплантацій

Автор: 

затримання (4343) медицина (2127) Зоряна Скалецька (122) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+18
Ставлениця преЗЕдента обрала собі вправного зама...
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14.06.2024 12:36
+18
"Дєло врачєй-врєдітєлєй"! Ось чого не вистачало в цій чудовій країні! Тепер всі пазли на місці
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14.06.2024 12:36
+17
І знову тодуров.
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14.06.2024 12:37
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Ставлениця преЗЕдента обрала собі вправного зама...
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14.06.2024 12:36 Відповісти
А скільки ще зараз посиплеться - от тільки коли вони почнуть на верхніх вказувати... Тодуров точно дилвся з Єрмачиною - він же крутий менеджер номер ОДИН
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14.06.2024 15:20 Відповісти
"Дєло врачєй-врєдітєлєй"! Ось чого не вистачало в цій чудовій країні! Тепер всі пазли на місці
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14.06.2024 12:36 Відповісти
Вже тепер наівть не знайдеш де б не обісрались зелені потвори.
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14.06.2024 12:41 Відповісти
І знову тодуров.
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14.06.2024 12:37 Відповісти
Тодурова розкручувавали, як " світило хірургії", у дійсності- він фаховий лікар, який виконує потокольні, стандартні для будь-якого кардіохірурга у ЕС операції. Інколи переховує у клініці сєпаратистів і чорних трансплантологів. Не думаю, що Тодуров " нічого не знав", будучи директором установи.
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14.06.2024 13:04 Відповісти
все тодуров знал и хорошо с этого имел , как и все причастные, вплоть до верхов
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14.06.2024 14:20 Відповісти
капець..., хоча вже нема чому дивуватись, все продається..., й чому черга на трансплантацію - це виняток..
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14.06.2024 12:39 Відповісти
https://youtu.be/VJRPZgYYq-g?si=TYY7mP0CIhMg6Rqz
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14.06.2024 12:56 Відповісти
не знаю- це вже "Хоча б поржем" чи какій разніцей із блювотою зебільною?
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14.06.2024 13:25 Відповісти
Українці! Коли ви вже почнете любити один одного? То надзвичайно страшно, але просто. Скільки можна жити як в псарні?! То що зараз відбувається то є наслідок. Путін тут ні до чого, він тільки інструмент. Тцкуни, хабарникі, лікарі чорні трансплантологи, шахраї, злодії, попи в Ролексах, ради чого?! Щоб мати більше ніж у сусіда?! Щоби що?!
Все що вам належить це тільки ваш час ваше життя. Життя і час іншого воно належить тому хто його йому надав.
Інколи читайте Євангеліє і тлумачте як розумієте. Цілування ікон, попських рук і сходин в церкви ні-до-чо-го. Будьте людьми.
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14.06.2024 13:35 Відповісти
Амінь вуіталійцю!
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14.06.2024 13:58 Відповісти
Читати біблію і любити людей то різні речі Попребуйте любити людей, почніть з сусіда алкаша чи скандалі та чи може того що вас топить і слухати не хоче
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14.06.2024 13:59 Відповісти
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) березні 2014 року Тодуров відвідав Крим, де з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB попереднього місяця почалась російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупація . Там він прооперував матір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Аксьонова і сфотографувався з її сином.
1 січня 2017 - у минулому кандидат на посаду Міністра охорони здоров'яhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ICTV-4 [4] , звинуватив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F Уляну Супрун у тому, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ не закупило швидкопомічні витратні матеріали на суму в 364 мільйони гривень за програмою по серцево-судинних захворюваннях. Його підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Медведчук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Рабінович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radiosvoboda-18 [18] . Останній скликав мітинг під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ на захист Тодурова. У розслідуванні адвоката https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Євгенії Закревської йдеться про закупівлю самим Інститутом ліків за максимально дозволеними цінами, ціни на певні препарати були на 50 % вищими, ніж в аптеках. За один місяць перевитрати склали 148 тисяч гривень
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14.06.2024 14:11 Відповісти
Тодуров ригивська істота, окупував державну лікарню і людей за великі гроші оперує, пересічному там тільки пластир налеплять
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14.06.2024 14:16 Відповісти
всю верховну раду на трансплантацию
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14.06.2024 14:18 Відповісти
Мозги, к сожалению, ещё не научились пересаживать
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14.06.2024 15:13 Відповісти
Стає зрозумілою вимога фантастичного викупу в млн. доларів за викраденого лікаря.
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14.06.2024 14:40 Відповісти
 
 