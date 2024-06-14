Экс-замглавы Минздрава Загрийчук и еще 10 врачей задержаны по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов, - СМИ

Бывшего заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука и еще 10 врачей задержали по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Загрийчук был заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Сейчас он работает заведующим отделением трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца, который возглавляет Борис Тодуров.

По данным источника, его сообщниками являются врачи ГУ "Институт сердца МЗ Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева.

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Их обвиняют в организации схемы "незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и другой зависимости от правонарушителей, с целью их дальнейшей трансплантации".

Начато уголовное производство по ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка трансплантации анатомических материалов человека, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Всем 11 лицам сообщено о подозрении.

"По данным двух собеседников LB.ua, знакомых с делом, следствие подозревает, что группа медиков продавала очередь на трансплантацию, что были замешаны и получали средства за махинации с очередью трансплант-координаторы. Все это делали якобы ради того, чтобы именно Институт сердца получал органы для пересадок", - пишет издание.

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Таким образом, очередь "подвигали" за деньги. То есть речь идет о вмешательстве в ЕГИСТ, Единую государственную информационную систему трансплантации.

Два источника заявили, что следователи долго вели это дело, использовали технические средства для прослушивания.

"Мы не даем никаких комментариев, обращайтесь в правоохранительные органы", - сказали LB.ua в приемной Бориса Тодурова и бросили трубку.

Источник также сообщил, что задержание стольких медиков привело к тому, что в Украине две недели не проводят пересадки. Врачи боятся, говорит осведомленный собеседник, констатировать смерть.

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