Экс-замглавы Минздрава Загрийчук и еще 10 врачей задержаны по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов, - СМИ
Бывшего заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука и еще 10 врачей задержали по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
Загрийчук был заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Сейчас он работает заведующим отделением трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца, который возглавляет Борис Тодуров.
По данным источника, его сообщниками являются врачи ГУ "Институт сердца МЗ Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева.
Их обвиняют в организации схемы "незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и другой зависимости от правонарушителей, с целью их дальнейшей трансплантации".
Начато уголовное производство по ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка трансплантации анатомических материалов человека, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
Всем 11 лицам сообщено о подозрении.
"По данным двух собеседников LB.ua, знакомых с делом, следствие подозревает, что группа медиков продавала очередь на трансплантацию, что были замешаны и получали средства за махинации с очередью трансплант-координаторы. Все это делали якобы ради того, чтобы именно Институт сердца получал органы для пересадок", - пишет издание.
Таким образом, очередь "подвигали" за деньги. То есть речь идет о вмешательстве в ЕГИСТ, Единую государственную информационную систему трансплантации.
Два источника заявили, что следователи долго вели это дело, использовали технические средства для прослушивания.
"Мы не даем никаких комментариев, обращайтесь в правоохранительные органы", - сказали LB.ua в приемной Бориса Тодурова и бросили трубку.
Источник также сообщил, что задержание стольких медиков привело к тому, что в Украине две недели не проводят пересадки. Врачи боятся, говорит осведомленный собеседник, констатировать смерть.
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1 січня 2017 - у минулому кандидат на посаду Міністра охорони здоров'яhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ICTV-4 [4] , звинуватив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F Уляну Супрун у тому, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ не закупило швидкопомічні витратні матеріали на суму в 364 мільйони гривень за програмою по серцево-судинних захворюваннях. Його підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Медведчук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Рабінович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radiosvoboda-18 [18] . Останній скликав мітинг під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ на захист Тодурова. У розслідуванні адвоката https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Євгенії Закревської йдеться про закупівлю самим Інститутом ліків за максимально дозволеними цінами, ціни на певні препарати були на 50 % вищими, ніж в аптеках. За один місяць перевитрати склали 148 тисяч гривень