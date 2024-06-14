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Экс-замглавы Минздрава Загрийчук и еще 10 врачей задержаны по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов, - СМИ

Затримано ексзаступника глави МОЗ Загрійчука у справі про незаконне вилучення органів

Бывшего заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука и еще 10 врачей задержали по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Загрийчук был заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Сейчас он работает заведующим отделением трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца, который возглавляет Борис Тодуров.

По данным источника, его сообщниками являются врачи ГУ "Институт сердца МЗ Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева.

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Их обвиняют в организации схемы "незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и другой зависимости от правонарушителей, с целью их дальнейшей трансплантации".

Начато уголовное производство по ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка трансплантации анатомических материалов человека, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Всем 11 лицам сообщено о подозрении.

"По данным двух собеседников LB.ua, знакомых с делом, следствие подозревает, что группа медиков продавала очередь на трансплантацию, что были замешаны и получали средства за махинации с очередью трансплант-координаторы. Все это делали якобы ради того, чтобы именно Институт сердца получал органы для пересадок", - пишет издание.

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Таким образом, очередь "подвигали" за деньги. То есть речь идет о вмешательстве в ЕГИСТ, Единую государственную информационную систему трансплантации.

Два источника заявили, что следователи долго вели это дело, использовали технические средства для прослушивания.

"Мы не даем никаких комментариев, обращайтесь в правоохранительные органы", - сказали LB.ua в приемной Бориса Тодурова и бросили трубку.

Источник также сообщил, что задержание стольких медиков привело к тому, что в Украине две недели не проводят пересадки. Врачи боятся, говорит осведомленный собеседник, констатировать смерть.

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Автор: 

задержание (6679) медицина (2524) Зоряна Скалецкая (116) трансплантология (19)


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Топ комментарии
+18
Ставлениця преЗЕдента обрала собі вправного зама...
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14.06.2024 12:36
+18
"Дєло врачєй-врєдітєлєй"! Ось чого не вистачало в цій чудовій країні! Тепер всі пазли на місці
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14.06.2024 12:36
+17
І знову тодуров.
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14.06.2024 12:37
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Ставлениця преЗЕдента обрала собі вправного зама...
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14.06.2024 12:36 Ответить
А скільки ще зараз посиплеться - от тільки коли вони почнуть на верхніх вказувати... Тодуров точно дилвся з Єрмачиною - він же крутий менеджер номер ОДИН
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14.06.2024 15:20 Ответить
"Дєло врачєй-врєдітєлєй"! Ось чого не вистачало в цій чудовій країні! Тепер всі пазли на місці
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14.06.2024 12:36 Ответить
Вже тепер наівть не знайдеш де б не обісрались зелені потвори.
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14.06.2024 12:41 Ответить
І знову тодуров.
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14.06.2024 12:37 Ответить
Тодурова розкручувавали, як " світило хірургії", у дійсності- він фаховий лікар, який виконує потокольні, стандартні для будь-якого кардіохірурга у ЕС операції. Інколи переховує у клініці сєпаратистів і чорних трансплантологів. Не думаю, що Тодуров " нічого не знав", будучи директором установи.
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14.06.2024 13:04 Ответить
все тодуров знал и хорошо с этого имел , как и все причастные, вплоть до верхов
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14.06.2024 14:20 Ответить
капець..., хоча вже нема чому дивуватись, все продається..., й чому черга на трансплантацію - це виняток..
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14.06.2024 12:39 Ответить
https://youtu.be/VJRPZgYYq-g?si=TYY7mP0CIhMg6Rqz
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14.06.2024 12:56 Ответить
не знаю- це вже "Хоча б поржем" чи какій разніцей із блювотою зебільною?
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14.06.2024 13:25 Ответить
Українці! Коли ви вже почнете любити один одного? То надзвичайно страшно, але просто. Скільки можна жити як в псарні?! То що зараз відбувається то є наслідок. Путін тут ні до чого, він тільки інструмент. Тцкуни, хабарникі, лікарі чорні трансплантологи, шахраї, злодії, попи в Ролексах, ради чого?! Щоб мати більше ніж у сусіда?! Щоби що?!
Все що вам належить це тільки ваш час ваше життя. Життя і час іншого воно належить тому хто його йому надав.
Інколи читайте Євангеліє і тлумачте як розумієте. Цілування ікон, попських рук і сходин в церкви ні-до-чо-го. Будьте людьми.
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14.06.2024 13:35 Ответить
Амінь вуіталійцю!
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14.06.2024 13:58 Ответить
Читати біблію і любити людей то різні речі Попребуйте любити людей, почніть з сусіда алкаша чи скандалі та чи може того що вас топить і слухати не хоче
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14.06.2024 13:59 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) березні 2014 року Тодуров відвідав Крим, де з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB попереднього місяця почалась російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупація . Там він прооперував матір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Аксьонова і сфотографувався з її сином.
1 січня 2017 - у минулому кандидат на посаду Міністра охорони здоров'яhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ICTV-4 [4] , звинуватив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F Уляну Супрун у тому, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ не закупило швидкопомічні витратні матеріали на суму в 364 мільйони гривень за програмою по серцево-судинних захворюваннях. Його підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Медведчук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Рабінович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radiosvoboda-18 [18] . Останній скликав мітинг під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ на захист Тодурова. У розслідуванні адвоката https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Євгенії Закревської йдеться про закупівлю самим Інститутом ліків за максимально дозволеними цінами, ціни на певні препарати були на 50 % вищими, ніж в аптеках. За один місяць перевитрати склали 148 тисяч гривень
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14.06.2024 14:11 Ответить
Тодуров ригивська істота, окупував державну лікарню і людей за великі гроші оперує, пересічному там тільки пластир налеплять
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14.06.2024 14:16 Ответить
всю верховну раду на трансплантацию
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14.06.2024 14:18 Ответить
Мозги, к сожалению, ещё не научились пересаживать
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14.06.2024 15:13 Ответить
Стає зрозумілою вимога фантастичного викупу в млн. доларів за викраденого лікаря.
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14.06.2024 14:40 Ответить
 
 