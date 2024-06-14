ОП: Китай відійшов від свого першого мирного плану, який починався з відновлення суверенітету України

У першому мирному плані Китаю стосовно російської агресії проти України пунктом номер один було відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Нова ж пропозиція не відображає ті початкові намагання КНР повернутися до міжнародного права.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права", – сказав Точицький.

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За його словами, Китай заявляє, що виступає за мирний процес, але водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України". "А якщо чесно казати – російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним", – відзначив Точицький.

З іншого боку, за його словами, Україна відкрита до співпраці, "як і ті сто країн, які завтра приєднаються до нас на саміті, для того, щоб дати політичний старт на найвищому рівні десятьом пунктам Формули миру Президента Зеленського".

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