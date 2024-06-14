ОП: Китай відійшов від свого першого мирного плану, який починався з відновлення суверенітету України
У першому мирному плані Китаю стосовно російської агресії проти України пунктом номер один було відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Нова ж пропозиція не відображає ті початкові намагання КНР повернутися до міжнародного права.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права", – сказав Точицький.
За його словами, Китай заявляє, що виступає за мирний процес, але водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України". "А якщо чесно казати – російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним", – відзначив Точицький.
З іншого боку, за його словами, Україна відкрита до співпраці, "як і ті сто країн, які завтра приєднаються до нас на саміті, для того, щоб дати політичний старт на найвищому рівні десятьом пунктам Формули миру Президента Зеленського".
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Деокупація - то слова "відновлення територіальної цілісності".
А суверенітет - то можливість самим вирішувати власну політику, жодного стосунку до деокупації території він не має.
Тому згадують суверенітет, а потім додають - а також територіальна цілісність. А коли хочуть залишити #уйлу окуповані території - згадують лише суверенітет, а про територіальну цілісність забувають.
Це можна сконвертувати у "відновлення суверенітету України на окупованих територіях".
Поняття "підтримка суверенітету" - таке ж порожнє сміття, як угорський меморандум - от ніби щось підтримують, а насправді там порожні слова.
Суверенітет - політичне поняття незалежності як такої, тобто здійснення влади власними органами.
Тому "підтримка суверенітету" - це ні про що, коли у країни частина території окупована. "Підтримка суверенітету" не означає деокупацію, а от підтримка територіальної цілісності - означає. Саме тому Китай прибрав територіальну цілісність з самого початку, хоча вона була у неофіційних, чорнових редакціях їх "плану".
Промышленность военную создали, укрепления построили, армию вооружили, коррупционеров и воров посажали, общество внутри сплотили, дипломатию внешнюю наладили, даже инфраструктуру и энергетики спасли и сохранили!!!
Какие молодцы!!!
Или... нет?!
Хммм... почему это китайцы изменили свою позицию... непонятно...
Потім він вивів з Гостомеля бригаду нацгвардії, яка захищала аеропорт і українська "Мрія" благополучно згоріла.
Адже недаремно казали семидесятитрьохвідсоткові: "Хуже не будет, зато хоть помейомся".
Контора і досі сміється, а люди гинуть на фронті і в тилу.
І Китай сміється над дурнуватими семидесятитрьохвідсотковими.
І тільки кляті українці заважають скластися цьому любовному трикутнику.
сибиль наса"(с)
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