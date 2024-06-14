УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8436 відвідувачів онлайн
Новини
12 979 28

ОП: Китай відійшов від свого першого мирного плану, який починався з відновлення суверенітету України

Офіс Президента

У першому мирному плані Китаю стосовно російської агресії проти України пунктом номер один було відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Нова ж пропозиція не відображає ті початкові намагання КНР повернутися до міжнародного права.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права", – сказав Точицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін обіцяв мені, що не буде постачати зброю Росії, - Зеленський

За його словами, Китай заявляє, що виступає за мирний процес, але водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України". "А якщо чесно казати – російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним", – відзначив Точицький.

З іншого боку, за його словами, Україна відкрита до співпраці, "як і ті сто країн, які завтра приєднаються до нас на саміті, для того, щоб дати політичний старт на найвищому рівні десятьом пунктам Формули миру Президента Зеленського".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

Автор: 

Китай (4621) Точицький Микола (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Китай, після ядерногго розброєння, ще підписав папери про гарантію територіальної цілісності України.
показати весь коментар
14.06.2024 21:27
+9
Китаи - він хазяін свого слова - слово дав - слово взяв
показати весь коментар
14.06.2024 21:29
+8
показати весь коментар
14.06.2024 22:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китай, після ядерногго розброєння, ще підписав папери про гарантію територіальної цілісності України.
показати весь коментар
14.06.2024 21:27 Відповісти
Якщо Будапештський меморандум, то Китай його не підписував.
показати весь коментар
15.06.2024 01:23 Відповісти
Ви дещо помиляєтесь, бо Франція та Китай, як ядерні держави, долучились до цього договору піздніше!
показати весь коментар
15.06.2024 07:38 Відповісти
Китаи - він хазяін свого слова - слово дав - слово взяв
показати весь коментар
14.06.2024 21:29 Відповісти
еге ж, "плідна дискусія з китаєм" = брєд сівой собаки

.
показати весь коментар
14.06.2024 23:03 Відповісти
Територіальну цілісність вони прибрали давно, у кінцевому варіанті її вже не було.

Деокупація - то слова "відновлення територіальної цілісності".
А суверенітет - то можливість самим вирішувати власну політику, жодного стосунку до деокупації території він не має.
показати весь коментар
14.06.2024 21:33 Відповісти
Щє й як має. Можливість вирішувати власну політику не у вакуумі, а в себе вдома, в тому числі і в Криму і на Донбасі.
показати весь коментар
14.06.2024 21:47 Відповісти
Суверенітет на підконтрольній території (поки вона залишається).
Тому згадують суверенітет, а потім додають - а також територіальна цілісність. А коли хочуть залишити #уйлу окуповані території - згадують лише суверенітет, а про територіальну цілісність забувають.
показати весь коментар
14.06.2024 22:05 Відповісти
"підконтрольна територія" не має ніякого чіткого визначення, вона постійно змінюється. Коли хочуть віддати #уйлу окуповані території - вимагають вивід вийськ з якогось субʼєкту, на кшталт всієї області, де присутні його війська.
показати весь коментар
14.06.2024 22:08 Відповісти
Тож я і кажу: деокупація = відновлення територіальної ціліснісності.
Це можна сконвертувати у "відновлення суверенітету України на окупованих територіях".

Поняття "підтримка суверенітету" - таке ж порожнє сміття, як угорський меморандум - от ніби щось підтримують, а насправді там порожні слова.
показати весь коментар
14.06.2024 22:58 Відповісти
#уйло і Китай по суті хотять щоб Україна офіційно відмовилась від свого суверенитету в Криму, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях для початку.
показати весь коментар
14.06.2024 22:10 Відповісти
Територіальна цілісність завжди згадується як додаток до суверенітету.
Суверенітет - політичне поняття незалежності як такої, тобто здійснення влади власними органами.
Тому "підтримка суверенітету" - це ні про що, коли у країни частина території окупована. "Підтримка суверенітету" не означає деокупацію, а от підтримка територіальної цілісності - означає. Саме тому Китай прибрав територіальну цілісність з самого початку, хоча вона була у неофіційних, чорнових редакціях їх "плану".
показати весь коментар
14.06.2024 23:04 Відповісти
Іншими славами вбивство і грабіж за допомогою агресивної війни з точки зору Китаю і є "мирний" план. Зразу скзали б що вони за вбивста і грабунки.
показати весь коментар
14.06.2024 21:56 Відповісти
Китайози це коварні гібридні комуняки які становлять небезпеку для світу
показати весь коментар
14.06.2024 21:57 Відповісти
Китай, прежде всего думает о своих интересах. Если москалям все пройдет и они удержат захваченные территории, а мир спустит это, то и им можно будет думать о землях до Урала.
показати весь коментар
14.06.2024 21:59 Відповісти
Что же произошло за этот год?
Промышленность военную создали, укрепления построили, армию вооружили, коррупционеров и воров посажали, общество внутри сплотили, дипломатию внешнюю наладили, даже инфраструктуру и энергетики спасли и сохранили!!!
Какие молодцы!!!
Или... нет?!
Хммм... почему это китайцы изменили свою позицию... непонятно...
показати весь коментар
14.06.2024 22:04 Відповісти
а зелена підарня уперта - дєрьмачня досі сподівається, що жовті комуняки їм підкинуть бабла...
показати весь коментар
14.06.2024 22:08 Відповісти
ото ще, знатоки. З таким керівництвом нам і ворогів не треба
показати весь коментар
14.06.2024 22:09 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2024 22:11 Відповісти
Звать Китай участвовать в мирном плане все равно что волка поставить пастухом. Уверен что ***** именно от Китая получил *добро* на нападение на Украину а потом на Европу. Китай не только расчитывал получить и себе кусочек Украины как он уже получил **********, а еще расчитывал на то что пока ЕС и США будут барахтаться с рашкой то никому уже не будет дела до Тайваня который можно по тихому загрести
показати весь коментар
14.06.2024 22:21 Відповісти
Про позицію Китаю майже ніхто нічого не знає, крім того що вона "від самого початку чітка, прозора та послідовна"
показати весь коментар
14.06.2024 22:30 Відповісти
Тут ще є дегенерати які проти розірвати стосунки з Китаєм всі і дипломатичні і торгівельні і оголосити Китай ворогом України і визнати Тайвань є ще такі що проти ?
показати весь коментар
14.06.2024 23:03 Відповісти
Але на жаль самим розумним рішенням в даній ситуації буде "висловити стурбованість"
показати весь коментар
15.06.2024 07:34 Відповісти
Чому ні треба показати Китаю зуби
показати весь коментар
18.06.2024 12:25 Відповісти
А зеленський на початку епідемії ковіду продав китайцям за копійки всі медичні маски, які були на складах в Україні, а потім зі своєю конторою помпезно зустрічав найбільший у світі літак українську "Мрію" з китайськими масками, які закупили комерційні структури для навару на хворих українцях, яких від ковіду загинули десятки, якщо не сотні тисяч.
Потім він вивів з Гостомеля бригаду нацгвардії, яка захищала аеропорт і українська "Мрія" благополучно згоріла.
Адже недаремно казали семидесятитрьохвідсоткові: "Хуже не будет, зато хоть помейомся".
Контора і досі сміється, а люди гинуть на фронті і в тилу.
І Китай сміється над дурнуватими семидесятитрьохвідсотковими.
показати весь коментар
15.06.2024 01:41 Відповісти
***** хоче китайських грошей. І ЗЄ хоче китайських хрошей. Китай готовий купувати жадібних довбойобів.

І тільки кляті українці заважають скластися цьому любовному трикутнику.
показати весь коментар
15.06.2024 01:47 Відповісти
Аякже, Китай має мету поглинути росію, яка тут територіальна цілісність?
сибиль наса"(с)
показати весь коментар
15.06.2024 07:43 Відповісти
В качестве приветствия китайцы часто используют фразу «你吃饭了吗» (Ni chi fan le ma?), что в дословном переводе означает «Ты уже поел?».
***
показати весь коментар
15.06.2024 09:32 Відповісти
 
 