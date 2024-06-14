ОП: Китай отошел от своего первоначального мирного плана, начинавшегося с восстановления суверенитета Украины

В первом мирном плане Китая в отношении российской агрессии против Украины пунктом номер один было восстановление территориальной целостности и суверенитета. Новое же предложение не отражает те первоначальные попытки КНР вернуться к международному праву.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с вниманием отнеслись к китайскому плану из 12 пунктов, и пунктом номер один был пункт о территориальной целостности и суверенитете, соблюдении всех положений Устава ООН. А новое предложение, которое оказалось из 6 пунктов, абсолютно не отражает те первоначальные попытки Китая вернуться к международному праву", - сказал Точицкий.

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По его словам, Китай заявляет, что выступает за мирный процесс, но в то же время настаивает, что "без участия Российской Федерации нельзя делать любого рода саммиты, посвященные регулированию ситуации вокруг Украины". "А если честно говорить - российской агрессии. Мы понимаем, что без четкого понимания, что это агрессия против Украины, что это Российская Федерация нарушила основополагающие положения международного права, вряд ли диалог будет конструктивным", - отметил Точицкий.

С другой стороны, по его словам, Украина открыта к сотрудничеству, "как и те сто стран, которые завтра присоединятся к нам на саммите, для того, чтобы дать политический старт на самом высоком уровне десяти пунктам Формулы мира президента Зеленского".

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