ОП: Китай отошел от своего первоначального мирного плана, начинавшегося с восстановления суверенитета Украины
В первом мирном плане Китая в отношении российской агрессии против Украины пунктом номер один было восстановление территориальной целостности и суверенитета. Новое же предложение не отражает те первоначальные попытки КНР вернуться к международному праву.
Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с вниманием отнеслись к китайскому плану из 12 пунктов, и пунктом номер один был пункт о территориальной целостности и суверенитете, соблюдении всех положений Устава ООН. А новое предложение, которое оказалось из 6 пунктов, абсолютно не отражает те первоначальные попытки Китая вернуться к международному праву", - сказал Точицкий.
По его словам, Китай заявляет, что выступает за мирный процесс, но в то же время настаивает, что "без участия Российской Федерации нельзя делать любого рода саммиты, посвященные регулированию ситуации вокруг Украины". "А если честно говорить - российской агрессии. Мы понимаем, что без четкого понимания, что это агрессия против Украины, что это Российская Федерация нарушила основополагающие положения международного права, вряд ли диалог будет конструктивным", - отметил Точицкий.
С другой стороны, по его словам, Украина открыта к сотрудничеству, "как и те сто стран, которые завтра присоединятся к нам на саммите, для того, чтобы дать политический старт на самом высоком уровне десяти пунктам Формулы мира президента Зеленского".
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Деокупація - то слова "відновлення територіальної цілісності".
А суверенітет - то можливість самим вирішувати власну політику, жодного стосунку до деокупації території він не має.
Тому згадують суверенітет, а потім додають - а також територіальна цілісність. А коли хочуть залишити #уйлу окуповані території - згадують лише суверенітет, а про територіальну цілісність забувають.
Це можна сконвертувати у "відновлення суверенітету України на окупованих територіях".
Поняття "підтримка суверенітету" - таке ж порожнє сміття, як угорський меморандум - от ніби щось підтримують, а насправді там порожні слова.
Суверенітет - політичне поняття незалежності як такої, тобто здійснення влади власними органами.
Тому "підтримка суверенітету" - це ні про що, коли у країни частина території окупована. "Підтримка суверенітету" не означає деокупацію, а от підтримка територіальної цілісності - означає. Саме тому Китай прибрав територіальну цілісність з самого початку, хоча вона була у неофіційних, чорнових редакціях їх "плану".
Промышленность военную создали, укрепления построили, армию вооружили, коррупционеров и воров посажали, общество внутри сплотили, дипломатию внешнюю наладили, даже инфраструктуру и энергетики спасли и сохранили!!!
Какие молодцы!!!
Или... нет?!
Хммм... почему это китайцы изменили свою позицию... непонятно...
Потім він вивів з Гостомеля бригаду нацгвардії, яка захищала аеропорт і українська "Мрія" благополучно згоріла.
Адже недаремно казали семидесятитрьохвідсоткові: "Хуже не будет, зато хоть помейомся".
Контора і досі сміється, а люди гинуть на фронті і в тилу.
І Китай сміється над дурнуватими семидесятитрьохвідсотковими.
І тільки кляті українці заважають скластися цьому любовному трикутнику.
сибиль наса"(с)
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