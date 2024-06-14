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Новости
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ОП: Китай отошел от своего первоначального мирного плана, начинавшегося с восстановления суверенитета Украины

Офіс Президента

В первом мирном плане Китая в отношении российской агрессии против Украины пунктом номер один было восстановление территориальной целостности и суверенитета. Новое же предложение не отражает те первоначальные попытки КНР вернуться к международному праву.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с вниманием отнеслись к китайскому плану из 12 пунктов, и пунктом номер один был пункт о территориальной целостности и суверенитете, соблюдении всех положений Устава ООН. А новое предложение, которое оказалось из 6 пунктов, абсолютно не отражает те первоначальные попытки Китая вернуться к международному праву", - сказал Точицкий.

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По его словам, Китай заявляет, что выступает за мирный процесс, но в то же время настаивает, что "без участия Российской Федерации нельзя делать любого рода саммиты, посвященные регулированию ситуации вокруг Украины". "А если честно говорить - российской агрессии. Мы понимаем, что без четкого понимания, что это агрессия против Украины, что это Российская Федерация нарушила основополагающие положения международного права, вряд ли диалог будет конструктивным", - отметил Точицкий.

С другой стороны, по его словам, Украина открыта к сотрудничеству, "как и те сто стран, которые завтра присоединятся к нам на саммите, для того, чтобы дать политический старт на самом высоком уровне десяти пунктам Формулы мира президента Зеленского".

Читайте также: Китай лоббирует собственный "мирный план" относительно Украины среди других государств накануне Глобального саммита мира, - Reuters

Автор: 

Китай (2990) Точицкий Николай (74)


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Топ комментарии
+9
Китай, після ядерногго розброєння, ще підписав папери про гарантію територіальної цілісності України.
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14.06.2024 21:27
+9
Китаи - він хазяін свого слова - слово дав - слово взяв
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14.06.2024 21:29
+8
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14.06.2024 22:11
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Китай, після ядерногго розброєння, ще підписав папери про гарантію територіальної цілісності України.
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14.06.2024 21:27 Ответить
Якщо Будапештський меморандум, то Китай його не підписував.
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15.06.2024 01:23 Ответить
Ви дещо помиляєтесь, бо Франція та Китай, як ядерні держави, долучились до цього договору піздніше!
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15.06.2024 07:38 Ответить
Китаи - він хазяін свого слова - слово дав - слово взяв
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14.06.2024 21:29 Ответить
еге ж, "плідна дискусія з китаєм" = брєд сівой собаки

.
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14.06.2024 23:03 Ответить
Територіальну цілісність вони прибрали давно, у кінцевому варіанті її вже не було.

Деокупація - то слова "відновлення територіальної цілісності".
А суверенітет - то можливість самим вирішувати власну політику, жодного стосунку до деокупації території він не має.
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14.06.2024 21:33 Ответить
Щє й як має. Можливість вирішувати власну політику не у вакуумі, а в себе вдома, в тому числі і в Криму і на Донбасі.
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14.06.2024 21:47 Ответить
Суверенітет на підконтрольній території (поки вона залишається).
Тому згадують суверенітет, а потім додають - а також територіальна цілісність. А коли хочуть залишити #уйлу окуповані території - згадують лише суверенітет, а про територіальну цілісність забувають.
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14.06.2024 22:05 Ответить
"підконтрольна територія" не має ніякого чіткого визначення, вона постійно змінюється. Коли хочуть віддати #уйлу окуповані території - вимагають вивід вийськ з якогось субʼєкту, на кшталт всієї області, де присутні його війська.
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14.06.2024 22:08 Ответить
Тож я і кажу: деокупація = відновлення територіальної ціліснісності.
Це можна сконвертувати у "відновлення суверенітету України на окупованих територіях".

Поняття "підтримка суверенітету" - таке ж порожнє сміття, як угорський меморандум - от ніби щось підтримують, а насправді там порожні слова.
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14.06.2024 22:58 Ответить
#уйло і Китай по суті хотять щоб Україна офіційно відмовилась від свого суверенитету в Криму, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях для початку.
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14.06.2024 22:10 Ответить
Територіальна цілісність завжди згадується як додаток до суверенітету.
Суверенітет - політичне поняття незалежності як такої, тобто здійснення влади власними органами.
Тому "підтримка суверенітету" - це ні про що, коли у країни частина території окупована. "Підтримка суверенітету" не означає деокупацію, а от підтримка територіальної цілісності - означає. Саме тому Китай прибрав територіальну цілісність з самого початку, хоча вона була у неофіційних, чорнових редакціях їх "плану".
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14.06.2024 23:04 Ответить
Іншими славами вбивство і грабіж за допомогою агресивної війни з точки зору Китаю і є "мирний" план. Зразу скзали б що вони за вбивста і грабунки.
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14.06.2024 21:56 Ответить
Китайози це коварні гібридні комуняки які становлять небезпеку для світу
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14.06.2024 21:57 Ответить
Китай, прежде всего думает о своих интересах. Если москалям все пройдет и они удержат захваченные территории, а мир спустит это, то и им можно будет думать о землях до Урала.
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14.06.2024 21:59 Ответить
Что же произошло за этот год?
Промышленность военную создали, укрепления построили, армию вооружили, коррупционеров и воров посажали, общество внутри сплотили, дипломатию внешнюю наладили, даже инфраструктуру и энергетики спасли и сохранили!!!
Какие молодцы!!!
Или... нет?!
Хммм... почему это китайцы изменили свою позицию... непонятно...
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14.06.2024 22:04 Ответить
а зелена підарня уперта - дєрьмачня досі сподівається, що жовті комуняки їм підкинуть бабла...
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14.06.2024 22:08 Ответить
ото ще, знатоки. З таким керівництвом нам і ворогів не треба
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14.06.2024 22:09 Ответить
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14.06.2024 22:11 Ответить
Звать Китай участвовать в мирном плане все равно что волка поставить пастухом. Уверен что ***** именно от Китая получил *добро* на нападение на Украину а потом на Европу. Китай не только расчитывал получить и себе кусочек Украины как он уже получил **********, а еще расчитывал на то что пока ЕС и США будут барахтаться с рашкой то никому уже не будет дела до Тайваня который можно по тихому загрести
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14.06.2024 22:21 Ответить
Про позицію Китаю майже ніхто нічого не знає, крім того що вона "від самого початку чітка, прозора та послідовна"
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14.06.2024 22:30 Ответить
Тут ще є дегенерати які проти розірвати стосунки з Китаєм всі і дипломатичні і торгівельні і оголосити Китай ворогом України і визнати Тайвань є ще такі що проти ?
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14.06.2024 23:03 Ответить
Але на жаль самим розумним рішенням в даній ситуації буде "висловити стурбованість"
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15.06.2024 07:34 Ответить
Чому ні треба показати Китаю зуби
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18.06.2024 12:25 Ответить
А зеленський на початку епідемії ковіду продав китайцям за копійки всі медичні маски, які були на складах в Україні, а потім зі своєю конторою помпезно зустрічав найбільший у світі літак українську "Мрію" з китайськими масками, які закупили комерційні структури для навару на хворих українцях, яких від ковіду загинули десятки, якщо не сотні тисяч.
Потім він вивів з Гостомеля бригаду нацгвардії, яка захищала аеропорт і українська "Мрія" благополучно згоріла.
Адже недаремно казали семидесятитрьохвідсоткові: "Хуже не будет, зато хоть помейомся".
Контора і досі сміється, а люди гинуть на фронті і в тилу.
І Китай сміється над дурнуватими семидесятитрьохвідсотковими.
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15.06.2024 01:41 Ответить
***** хоче китайських грошей. І ЗЄ хоче китайських хрошей. Китай готовий купувати жадібних довбойобів.

І тільки кляті українці заважають скластися цьому любовному трикутнику.
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15.06.2024 01:47 Ответить
Аякже, Китай має мету поглинути росію, яка тут територіальна цілісність?
сибиль наса"(с)
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15.06.2024 07:43 Ответить
В качестве приветствия китайцы часто используют фразу «你吃饭了吗» (Ni chi fan le ma?), что в дословном переводе означает «Ты уже поел?».
***
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15.06.2024 09:32 Ответить
 
 