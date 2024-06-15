Франція зацікавлена у збереженні сили НАТО і після виборів, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, з огляду на проведення дострокових парламентських виборів у Франції, закликав Париж "зберегти силу" Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Генсек Альянсу наголосив, що не прагне брати участь у внутрішньополітичній дискусії у Франції, де триває виборча кампанія.

"Що я можу сказати, то це те, що я твердо переконаний в тому, що в інтересах Франції і усіх членів Альянсу зберегти силу НАТО, тому що ми живемо в більш небезпечному світі", – підкреслив він.

Столтенберг наголосив, що найкращим способом досягнення мирного вирішення війни в Україні є надання їй військової підтримки для захисту від агресора.

"Я не можу сказати вам, якою буде наступна криза або наступна війна, але я можу сказати вам, що поки ми – Північна Америка і Європа – стоїмо разом, ми зможемо впоратися з будь-якою наступною кризою", – додав генсек.

Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Макрон заявив, що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня.

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