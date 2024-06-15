Вимоги Путіна - це квінтесенція російського брутального імперіалізму, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF FM.

Дуда назвав територіальні претензії, які проголосив Путін "нищівними" та захмарними та додав, що російський диктатор показав усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".

"Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані. Це свідчить про брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги. Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", – сказав Дуда.

Він заявив, що російський імперіалізм має бути засуджений

"Цьому дракону треба відрубати голову, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу", - зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

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