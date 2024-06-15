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Вимоги Путіна - це квінтесенція російського брутального імперіалізму, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF FM.

Дуда назвав територіальні претензії, які проголосив Путін "нищівними" та захмарними  та додав, що російський диктатор показав усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".

"Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані. Це свідчить про брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги. Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", – сказав Дуда.

Він заявив, що російський імперіалізм має бути засуджений

"Цьому дракону треба відрубати голову, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу",  - зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не може диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Автор: 

путін володимир (23873) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+13
Просто для справки.
За останні пів року наступу, рашисти захопили біля 600 кв. км
пуйло зараз вимагає для підписання "миру" ще 23 тис. кв. км від України.

Ніяких уступок йому.
Хай спробує візьме ці 23 тис. кв. км
Таким темпом, йому знадобитися на це 20 років.
Ця кремлівська падла навіть не проживе стільки.
Так, що ніяких територіальних уступок пуйлу в обмін на мир.
Тільки нищення окупантів, поки вони не захлинуться у власній крові.
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15.06.2024 14:00
+12
А блокувати український кордон, щоб ЄС грошей дав - це брутальний довбоїбізм.
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15.06.2024 13:58
+8
Чужими руками легше жар загрібати
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15.06.2024 13:56
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А чьо тада сдрейфил давать комплект "ПАТРИОТ"?
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15.06.2024 13:49 Відповісти
Чужими руками легше жар загрібати
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15.06.2024 13:56 Відповісти
А блокувати український кордон, щоб ЄС грошей дав - це брутальний довбоїбізм.
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15.06.2024 13:58 Відповісти
Просто для справки.
За останні пів року наступу, рашисти захопили біля 600 кв. км
пуйло зараз вимагає для підписання "миру" ще 23 тис. кв. км від України.

Ніяких уступок йому.
Хай спробує візьме ці 23 тис. кв. км
Таким темпом, йому знадобитися на це 20 років.
Ця кремлівська падла навіть не проживе стільки.
Так, що ніяких територіальних уступок пуйлу в обмін на мир.
Тільки нищення окупантів, поки вони не захлинуться у власній крові.
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15.06.2024 14:00 Відповісти
Про кремлівську падлу БОГ попередив за двісті років від сьогодні(переведена Біблія на ******* російську 1822р.), тож про падлу Аду мали б знати й реагувати найперше ті, хто зве себе церквою. За цей час Україна могла б збудувати другу китайську стіну. Чиї біси, того й церква, бо раби слухають свого хозяїна, а не чужого. І про голови дракона, їх три і вказано, як пророками, так і БОГОМ, по призвіщах: Ленін, Сталін, Путін, у Г.Распутіна - три царьки, які в час льдовикового періоду(вічних снігів) перейшли з південної Америки до Азії і в напрямку Европи міняли шкури, ким хто був розписано в Біблії відкритій часом. АРХ М
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15.06.2024 14:55 Відповісти
Ау а коли Україна як держава існує - чи ви просто взяли і ляпнули не подумавши?
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15.06.2024 18:37 Відповісти
Я нічого не вважаю, є Біблія відкрита часом, тому кожен вважає її тим, чим є сам, як відкривається я показував. "А коли Україна існує...", то є Біблія відкрита часом на українській мові-ложці знань, відповідно і їжа для тарілки Україна. ХЛІБ БОГА для держав тарілок світу розписаний мовами-ложками в часі та розкладений в часі. Ніхто нічого не здобув такого, чого в часі нема, і програма СТОЛУ Земля має свої розміри, ТОБТО - НЛО Землі "не світить", як і досягнення інших світів через космічний простір, тому існують причини, які диктують наслідки. АРХ М
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16.06.2024 02:56 Відповісти
Кожен має те, чим є сам. Я не писав, не друкував, не видавав Біблії. На них всіх невидимо присутній гриф часу: - "Не для тупих". - Якось так. І щодо Ватікану, багато чого з його скарбниць є у відкритому доступі, хто хотів їсти з тарілки знань, то їв. АРХ М
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16.06.2024 03:23 Відповісти
Та не голову рубати - там замість однієї виростає ще 3!
Треба знищити самого дракона! Назавжди!
Тоді і голів ніяких не буде.
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15.06.2024 14:05 Відповісти
Та замовкни на куй, шльондра фермерська. Сам чмокається за шторкою з куйлом, а тут воно ...
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15.06.2024 14:25 Відповісти
Це дуже м'ягко ...А якщо б пуйло так казав про польські землі?
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15.06.2024 14:30 Відповісти
Скорше це квінтесенція рузькага дебелізму.
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15.06.2024 14:39 Відповісти
Так запусти на нього своїх фермерів!
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15.06.2024 14:42 Відповісти
польська курва півроку блокує український кордон вимагаючи від ЄС мільярди на свій збитковий бізнес. російський і білоруський кордони через який у польщу іде агропродукція по демпінговим цінам та інші російські товари чомусь курви не блокують. Ви точно впевнені, що польща вважає росію своїм ворогом, а не Україну?!
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15.06.2024 17:00 Відповісти
 
 