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Новини Війна
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Путін не може диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Очільник Пентагону Ллойд Остін прокоментував ультимативні вимоги диктатора РФ Володимира Путіна для початку мирних перемовин.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на заяву Остіна під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Остін нагадав, що керманич Росії незаконно окупував територію суверенної держави. Міністр оборони США наголосив, що Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", - заявив Остін.

Він також додав, що російський диктатор може хоч сьогодні припинити війну, яку він розпочав проти України, якщо цього захоче.

Читайте також: Заяви Путіна про мир є маніпулятивними, він хоче продовжувати війну, - МЗС

Наостанок Остін закликав очільника РФ припинити повномасштабну війну проти України та вивести свої війська із захоплених українських територій.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.

Читайте також: Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ

Автор: 

путін володимир (23873) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+13
Тим часом на параші мінус Ан-26:
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14.06.2024 17:30
+11
" Залужний і Шаптала звільнили Херсон і Харківщину...

зеленський і єрмак звільнили Залужного і Шапталу...
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14.06.2024 17:36
+6
Проблема в тому що х...ло в змозі диктувати ЗЕблазню що йому робити згідно домовленостей досягнутих на "стрєлці" в Омані організованій агентом ФСБ єрмаком і про яку так вперто всі учасники тих подій стараються мовчати!
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14.06.2024 17:36
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Этот урод требует капитуляции,даже Гитлер не выдвигал таких условий.Вот подлец питерский!
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14.06.2024 17:28 Відповісти
рашистська гнида ,через ВІЙНУ В УКРАЇНІ теоритично висуває умови США В ПЕРШУ ЧЕРГУ,ПІСЛЯ ЦЬОГО НАТО І ЄС....
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14.06.2024 17:29 Відповісти
Тим часом на параші мінус Ан-26:
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14.06.2024 17:30 Відповісти
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14.06.2024 17:32 Відповісти
" Залужний і Шаптала звільнили Херсон і Харківщину...

зеленський і єрмак звільнили Залужного і Шапталу...
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14.06.2024 17:36 Відповісти
Проблема в тому що х...ло в змозі диктувати ЗЕблазню що йому робити згідно домовленостей досягнутих на "стрєлці" в Омані організованій агентом ФСБ єрмаком і про яку так вперто всі учасники тих подій стараються мовчати!
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14.06.2024 17:36 Відповісти
Диктувати-то він може, а хто його послухає, крім ******** і мадяр?
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14.06.2024 17:37 Відповісти
І то якщо буде в палаті з Наполеоном и гитлером.
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14.06.2024 18:34 Відповісти
Мова пахана для свого шобла
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14.06.2024 17:39 Відповісти
Под Харьковом русня обосралась по полной. Во второй раз. Вот и начались разговоры о переговорах
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14.06.2024 17:39 Відповісти
Я не маю жодного сумнiву, що за ягодiцами цього медведя стоiть велика ПАНДА.
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14.06.2024 17:39 Відповісти
а ху ху не хо хо?
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14.06.2024 17:40 Відповісти
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14.06.2024 17:55 Відповісти
Чому не може. Може . Дурням закон не писаний. Народна мудрість.
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14.06.2024 18:18 Відповісти
Ху..ло з ху..лятами, могут жить и в дерьме,но и другие,по их мнению,должны жить также, всех хотят видеть у себя в ху...лостане
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14.06.2024 18:39 Відповісти
Хотя бы в кавычки взяли "временно оккупированных"
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14.06.2024 18:51 Відповісти
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14.06.2024 19:15 Відповісти
 
 