Путін не може диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Очільник Пентагону Ллойд Остін прокоментував ультимативні вимоги диктатора РФ Володимира Путіна для початку мирних перемовин.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на заяву Остіна під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Остін нагадав, що керманич Росії незаконно окупував територію суверенної держави. Міністр оборони США наголосив, що Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", - заявив Остін.

Він також додав, що російський диктатор може хоч сьогодні припинити війну, яку він розпочав проти України, якщо цього захоче.

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Наостанок Остін закликав очільника РФ припинити повномасштабну війну проти України та вивести свої війська із захоплених українських територій.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.

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