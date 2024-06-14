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Новини Війна
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Заяви Путіна про мир є маніпулятивними, він хоче продовжувати війну, - МЗС

У МЗС відреагували на заяви Путіна

Своїми маніпулятивними заявами диктатор Володимир Путін хоче лише завадити участі лідерів і країн у Глобальному саміті миру.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що Путін зробив низку маніпулятивних заяв, мета яких - ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

"Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН.

Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", - зазначили у міністерстві.

У МЗС сподіваються, що країни, які поважають статут ООН, усвідомлюють реальні мотиви заяв Путіна та не дозволять ввести себе в оману.

Читайте також: Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно, - Путін

"Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі.

Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає. Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Читайте також: Путін: Ми не планували штурмувати Київ у 2022 році. Це була операція з примусу до миру

Автор: 

МЗС (4139) путін володимир (23873) росія (65360)


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Топ коментарі
+7
не планував штурм Київ? Примус до миру? Хворий покидьок. Брехлива потвора
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14.06.2024 15:55
+6
Імпотентне ООН не хоче викинути країну-терориста із свого "совєта безпеки"?
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14.06.2024 15:55
+6
1 вересня 1939 року, у день нападу на Польщу, у своїй промові Гітлер заявив, що хоче миру і нічого крім миру
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14.06.2024 16:08
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Ясен хер
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14.06.2024 15:53 Відповісти
в черговий раз помахав старими рашиськими єлдами
эксгебиционист !!!

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14.06.2024 16:14 Відповісти
пуйло як шльондра пенсійного віку набиває ціну. Відразу просить 300 баксів за 5 хвилин клімаксного щастя.
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14.06.2024 16:14 Відповісти
які бакси ?

Діду заборонив старій шльондрі мати бакси

.
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14.06.2024 16:27 Відповісти
А я не вірю нашому МЗС. Там зараз переважно недолуга зелена маса ховається від мобілізації. Вони будуть підтримувати жОПу, доки не закінчаться гроші або терпіння у наших партнерів. Ще не награбувалися. Але, Зеленський ! Чому Залужний ще не в Лондоні ??
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14.06.2024 16:17 Відповісти
не планував штурм Київ? Примус до миру? Хворий покидьок. Брехлива потвора
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14.06.2024 15:55 Відповісти
Обезьяна. та йгодi, бо лишнехромосомное ЧмО. Адже всем известно в чем различие между гомо сапиенс и мавпою: у людей на 2 хромосоми меньше.
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14.06.2024 16:07 Відповісти
100%:

я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.06.2024 16:12 Відповісти
RICHTIG. И попробуйте тока не запостить скунсика с тросточкой, когда погоним орков мза межi наших теренiв.
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14.06.2024 16:16 Відповісти
Імпотентне ООН не хоче викинути країну-терориста із свого "совєта безпеки"?
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14.06.2024 15:55 Відповісти
Дурбентия-.уйла- на скотомогильник, полить кислотой и посыпать известью, чтобы отпал вопрос насчет даже клонирования.
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14.06.2024 16:02 Відповісти
***** знов перестав приймати ліки?
Терміново 50 літрову клізму для промивання мозку!!!
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14.06.2024 16:01 Відповісти
1 вересня 1939 року, у день нападу на Польщу, у своїй промові Гітлер заявив, що хоче миру і нічого крім миру
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14.06.2024 16:08 Відповісти
І бажано увесь!
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14.06.2024 16:09 Відповісти
Да там ще той Саміт трохи паливний. Якщо не поміняють текст фінальної заяви, то в нас потім проблеми будуть - про територіальну цілісність України там нічого нема, як і звинувачення ********* у розв'язанні війни.
Переважно - про зерно для голодуючих дітей-афроафриканців.
Може краще хай зривають нах...
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14.06.2024 16:11 Відповісти
Це просто світова гастроль "ліцедій сторіччя" за рахунок бюджету.
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14.06.2024 16:16 Відповісти
Старий фейс....

Вдаренний об тейбил...

Що може сказати?

Рохля в пивному барі...

То ти путін?

Президент?

Рашистської імперії?

Ну, так я...

А, можна заїхати...

По твоїй харі?
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14.06.2024 16:15 Відповісти
"- Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом:
- Океания всегда воевала с Остазией... "
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14.06.2024 16:37 Відповісти
 
 