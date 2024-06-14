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Новости Война
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Заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну, - МИД

У МЗС відреагували на заяви Путіна

Своими манипулятивными заявлениями диктатор Владимир Путин хочет лишь помешать участию лидеров и стран в Глобальном саммите мира.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Путин сделал ряд манипулятивных заявлений, цель которых - ввести в заблуждение международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

"Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН.

Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательным является время их озвучивания. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", - отметили в министерстве.

В МИД надеются, что страны, которые уважают устав ООН, осознают реальные мотивы заявлений Путина и не позволят ввести себя в заблуждение.

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"Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. Он прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру. В планах России - не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и дальнейшая агрессия в Европе.

Украина никогда не стремилась к этой войне и как никто другой в мире хочет ее завершения. Но для того, чтобы заставить Россию отказаться от агрессии, усилий одной страны недостаточно. Нужна мощная и действенная международная коалиция государств, разделяющих принципы справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН, которому она полностью соответствует. Участие как можно большего количества стран и международных организаций в инаугурационном Глобальном саммите мира является критически важным для того, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны, а не пропагандистских заявлений под прикрытием ужасных ракетных обстрелов Украины", - подытожили там.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Читайте также: Путин: Мы не планировали штурмовать Киев в 2022 году. Это была операция по принуждению к миру

Автор: 

МИД (6966) путин владимир (31311) россия (95652)


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Топ комментарии
+7
не планував штурм Київ? Примус до миру? Хворий покидьок. Брехлива потвора
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14.06.2024 15:55
+6
Імпотентне ООН не хоче викинути країну-терориста із свого "совєта безпеки"?
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14.06.2024 15:55
+6
1 вересня 1939 року, у день нападу на Польщу, у своїй промові Гітлер заявив, що хоче миру і нічого крім миру
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14.06.2024 16:08
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Ясен хер
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14.06.2024 15:53 Ответить
в черговий раз помахав старими рашиськими єлдами
эксгебиционист !!!

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14.06.2024 16:14 Ответить
пуйло як шльондра пенсійного віку набиває ціну. Відразу просить 300 баксів за 5 хвилин клімаксного щастя.
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14.06.2024 16:14 Ответить
які бакси ?

Діду заборонив старій шльондрі мати бакси

.
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14.06.2024 16:27 Ответить
А я не вірю нашому МЗС. Там зараз переважно недолуга зелена маса ховається від мобілізації. Вони будуть підтримувати жОПу, доки не закінчаться гроші або терпіння у наших партнерів. Ще не награбувалися. Але, Зеленський ! Чому Залужний ще не в Лондоні ??
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14.06.2024 16:17 Ответить
не планував штурм Київ? Примус до миру? Хворий покидьок. Брехлива потвора
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14.06.2024 15:55 Ответить
Обезьяна. та йгодi, бо лишнехромосомное ЧмО. Адже всем известно в чем различие между гомо сапиенс и мавпою: у людей на 2 хромосоми меньше.
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14.06.2024 16:07 Ответить
100%:

я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.06.2024 16:12 Ответить
RICHTIG. И попробуйте тока не запостить скунсика с тросточкой, когда погоним орков мза межi наших теренiв.
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14.06.2024 16:16 Ответить
Імпотентне ООН не хоче викинути країну-терориста із свого "совєта безпеки"?
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14.06.2024 15:55 Ответить
Дурбентия-.уйла- на скотомогильник, полить кислотой и посыпать известью, чтобы отпал вопрос насчет даже клонирования.
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14.06.2024 16:02 Ответить
***** знов перестав приймати ліки?
Терміново 50 літрову клізму для промивання мозку!!!
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14.06.2024 16:01 Ответить
1 вересня 1939 року, у день нападу на Польщу, у своїй промові Гітлер заявив, що хоче миру і нічого крім миру
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14.06.2024 16:08 Ответить
І бажано увесь!
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14.06.2024 16:09 Ответить
Да там ще той Саміт трохи паливний. Якщо не поміняють текст фінальної заяви, то в нас потім проблеми будуть - про територіальну цілісність України там нічого нема, як і звинувачення ********* у розв'язанні війни.
Переважно - про зерно для голодуючих дітей-афроафриканців.
Може краще хай зривають нах...
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14.06.2024 16:11 Ответить
Це просто світова гастроль "ліцедій сторіччя" за рахунок бюджету.
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14.06.2024 16:16 Ответить
Старий фейс....

Вдаренний об тейбил...

Що може сказати?

Рохля в пивному барі...

То ти путін?

Президент?

Рашистської імперії?

Ну, так я...

А, можна заїхати...

По твоїй харі?
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14.06.2024 16:15 Ответить
"- Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом:
- Океания всегда воевала с Остазией... "
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14.06.2024 16:37 Ответить
 
 