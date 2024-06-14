Заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну, - МИД

Своими манипулятивными заявлениями диктатор Владимир Путин хочет лишь помешать участию лидеров и стран в Глобальном саммите мира.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Путин сделал ряд манипулятивных заявлений, цель которых - ввести в заблуждение международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

"Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН.

Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательным является время их озвучивания. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", - отметили в министерстве.

В МИД надеются, что страны, которые уважают устав ООН, осознают реальные мотивы заявлений Путина и не позволят ввести себя в заблуждение.

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"Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. Он прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру. В планах России - не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и дальнейшая агрессия в Европе.

Украина никогда не стремилась к этой войне и как никто другой в мире хочет ее завершения. Но для того, чтобы заставить Россию отказаться от агрессии, усилий одной страны недостаточно. Нужна мощная и действенная международная коалиция государств, разделяющих принципы справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН, которому она полностью соответствует. Участие как можно большего количества стран и международных организаций в инаугурационном Глобальном саммите мира является критически важным для того, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны, а не пропагандистских заявлений под прикрытием ужасных ракетных обстрелов Украины", - подытожили там.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

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