Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать - Остин о требовании диктатора РФ
Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал ультимативные требования диктатора РФ Владимира Путина для начала мирных переговоров.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на заявление Остина во время брифинга в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
Остин напомнил, что руководитель России незаконно оккупировал территорию суверенного государства. Министр обороны США подчеркнул, что Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира.
"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - заявил Остин.
Он также добавил, что российский диктатор может хоть сегодня прекратить войну, которую он начал против Украины, если этого захочет.
Напоследок Остин призвал главу РФ прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести свои войска из захваченных украинских территорий.
Напомним, что сегодня, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин вновь заявил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого требует от Украины вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от намерения вступить в НАТО.
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