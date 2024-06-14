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Новости Война
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Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать - Остин о требовании диктатора РФ

Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал ультимативные требования диктатора РФ Владимира Путина для начала мирных переговоров.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на заявление Остина во время брифинга в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

Остин напомнил, что руководитель России незаконно оккупировал территорию суверенного государства. Министр обороны США подчеркнул, что Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира.

"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - заявил Остин.

Он также добавил, что российский диктатор может хоть сегодня прекратить войну, которую он начал против Украины, если этого захочет.

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Напоследок Остин призвал главу РФ прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести свои войска из захваченных украинских территорий.

Напомним, что сегодня, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин вновь заявил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого требует от Украины вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от намерения вступить в НАТО.

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Автор: 

путин владимир (31311) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+13
Тим часом на параші мінус Ан-26:
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14.06.2024 17:30
+11
" Залужний і Шаптала звільнили Херсон і Харківщину...

зеленський і єрмак звільнили Залужного і Шапталу...
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14.06.2024 17:36
+6
Проблема в тому що х...ло в змозі диктувати ЗЕблазню що йому робити згідно домовленостей досягнутих на "стрєлці" в Омані організованій агентом ФСБ єрмаком і про яку так вперто всі учасники тих подій стараються мовчати!
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14.06.2024 17:36
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Этот урод требует капитуляции,даже Гитлер не выдвигал таких условий.Вот подлец питерский!
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14.06.2024 17:28 Ответить
рашистська гнида ,через ВІЙНУ В УКРАЇНІ теоритично висуває умови США В ПЕРШУ ЧЕРГУ,ПІСЛЯ ЦЬОГО НАТО І ЄС....
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14.06.2024 17:29 Ответить
Тим часом на параші мінус Ан-26:
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14.06.2024 17:30 Ответить
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14.06.2024 17:32 Ответить
" Залужний і Шаптала звільнили Херсон і Харківщину...

зеленський і єрмак звільнили Залужного і Шапталу...
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14.06.2024 17:36 Ответить
Проблема в тому що х...ло в змозі диктувати ЗЕблазню що йому робити згідно домовленостей досягнутих на "стрєлці" в Омані організованій агентом ФСБ єрмаком і про яку так вперто всі учасники тих подій стараються мовчати!
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14.06.2024 17:36 Ответить
Диктувати-то він може, а хто його послухає, крім ******** і мадяр?
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14.06.2024 17:37 Ответить
І то якщо буде в палаті з Наполеоном и гитлером.
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14.06.2024 18:34 Ответить
Мова пахана для свого шобла
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14.06.2024 17:39 Ответить
Под Харьковом русня обосралась по полной. Во второй раз. Вот и начались разговоры о переговорах
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14.06.2024 17:39 Ответить
Я не маю жодного сумнiву, що за ягодiцами цього медведя стоiть велика ПАНДА.
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14.06.2024 17:39 Ответить
а ху ху не хо хо?
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14.06.2024 17:40 Ответить
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14.06.2024 17:55 Ответить
Чому не може. Може . Дурням закон не писаний. Народна мудрість.
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14.06.2024 18:18 Ответить
Ху..ло з ху..лятами, могут жить и в дерьме,но и другие,по их мнению,должны жить также, всех хотят видеть у себя в ху...лостане
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14.06.2024 18:39 Ответить
Хотя бы в кавычки взяли "временно оккупированных"
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14.06.2024 18:51 Ответить
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14.06.2024 19:15 Ответить
 
 