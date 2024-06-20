На фронті з початку доби 47 боєзіткнень, 12 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Тривають бої на Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

З початку доби загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

Бойові дії на сході та півдні

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

Минулої доби на цьому напрямку армія РФ втратила 245 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авто ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Наші підрозділи стримують ворога вогнем.

