5 826 50

Військова поліція, зокрема, стежитиме за працівниками ТЦК, - "слуга народу" Неклюдов. ВIДЕО

Працівники військової поліції, зокрема, стежитимуть за роботою працівників ТЦК та СП.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Водночас нардепка "Голосу" Бобровська висловила сумніви, що військова поліція виявляє порушення в ТЦК.

"Це одна система, навряд вона буде карати сама себе", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції.

Читайте: Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

мобілізація (3196) військова поліція (19) Неклюдов Владлен (13)
20.06.2024 13:23 Відповісти
Тема інша, схема, та ж.

https://www.youtube.com/watch?v=NImuwynIFos Зелені добралися до медицини: клізма це лише початок
20.06.2024 13:23 Відповісти
Проти створення військової полції увесь час був єрмак і татаров, тому, що орган із правом ОРД виходить із системи тотального контролю татарова- єрмака.
Як структура, а тим більше під час війни, військова поліція потрібна. Тим більше у підпорядкуванню саме військових, а не татарова.
20.06.2024 14:37 Відповісти
безумовно практика не нова і ефективна.... Єдине боюсь, що все буде через сраку єрмака і бубочки бо до чого не торкнеться зелене лайно, то все перетворюється на гавно
20.06.2024 14:55 Відповісти
Пам'ятаєте?
"Стеження за тим, хто стежить - 30 франків"?
20.06.2024 13:36 Відповісти
А хто буде стежити за військовою поліцією?...
Тоді вже організуйте внутрішню безпеку військової поліції і внутрішню безпеку ТЦК, щоб гроші веселіше рухалися в середині цих структур, а ідіоти вірили в якусь роботу...
20.06.2024 13:16 Відповісти
А черговий завгосп буде звітувати партнерам, що в Україні вже 100500 анкорупційних органів, тому корупції немає, а те, що керівники середньої ланки цих антикорупційних органів живуть в маєтках, про які може мріяти більшість президентів західних країн, то то їм бабці-колгоспниці таку спадщину залишили...
20.06.2024 13:29 Відповісти
Що може знати про військову поліцію цивільна слуга? Забагато галасу слуг в тилу, мало їх на фронті
20.06.2024 13:17 Відповісти
зараз у нас звичайна поліція... і у всіх відео де чи ТЦК когось бьють, чи хтось лупить ТЦК - поліція спокійно стоїть, спостерігає.. що, у них теж повноважень немає?..
слуги, вам віри немає,
20.06.2024 13:21 Відповісти
А укогось була віра слугам коломойши ???
20.06.2024 14:12 Відповісти
20.06.2024 15:31 Відповісти
Ох і казкарі. Вони хіба що стежитимуть щоб процес бусифікації не знімався на мобілки.
20.06.2024 13:21 Відповісти
Головне побільше штат зробити, щоб на кожну вулицю мінімум 10 патрулів військової поліції було і 20 ТЦК. І прикордонників по 15 на кожен прикордонний стовп. І замінувати весь кордон, щоб не здриснули.
Вороги кругом. Одні хочуть війни, інші не хочуть, третім паралельно - всіх на облік
20.06.2024 13:21 Відповісти


За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
20.06.2024 13:22 Відповісти
Талановита людина талановита в усьому
20.06.2024 13:26 Відповісти
Тепер, щоб заломати в бусік якогось узилянт, треба наряд поліцііі, підрозділ ТЦК і ще й військова поліція, що за ними стежила?
А не простіше поліцію, ТЦК і військову поліцію просто відправити на фронт виконувати їхні обовʼязки по захисту країни?
20.06.2024 13:23 Відповісти
ДАБУ. ДБР. НАБУ. ***. СБУ. МВС. ПРОКУРАТУРА.БЕБ etc... Я вже заплутався. Може досить кормушок для злодіїв і ухилянтів?
20.06.2024 13:23 Відповісти
Тобто церква військової поліції буде вимагати свою десятину. Чи половину?
20.06.2024 13:24 Відповісти
Добре, а хто буде стежити за військовою поліцією? Бо ці також швидко «зіпсуються. Більш служб треба запроваджувати, хлопці. Бо всі ці ДБР, НАБУ, САП, БЕБ та т.і. не справляються. Давайте ще Імператорську Гвардію зробимо, чому би й ні
20.06.2024 13:25 Відповісти
Я теж думаю, що бубочка втомився бути просто найвеличнішим ..ідером ********** і гарантом майбутнього. Йому б пасував статус імператора всія України і помазаником господа бога нашого, який прийшов позбавити світ від путлєра!!!! А у імператора має бути своя гвардія!!!!!
20.06.2024 15:00 Відповісти
Зеленский создаёт себе армии - бронь для всей полиции, и теперь вся полиция обязана имено ему. Теперь ещё военная полиция....а какжу служба правопорядка??? Зеля боится! Нужны выборы, хз как, но нужны выборы!
20.06.2024 13:29 Відповісти
тобто величина хабарів зросте
20.06.2024 13:35 Відповісти
Треба ще зробити структуру, яка стежитиме за поліціей
Так ні яких " бюджетів " не вистачае.
20.06.2024 13:38 Відповісти
в перевах між взламами квартир та авто?
20.06.2024 13:38 Відповісти
Чому за ними не може стежити звичайна поліція??
З країни виїхало 8 мільйонів, отож виник надлишок посадовців, держ службовців, поліцейських
20.06.2024 13:43 Відповісти
8 виїхало,а ще 6-7 млн. в окупації.
20.06.2024 13:46 Відповісти
Тобто на військових і мобілізацію грошей не має,а створити ще один каральний орган з надмірними,неконституційними повноваженнями-гроші знайшли?Зелень починає боятись народу,чують копчиком,що їх скоро відстрілювати почнуть і думають їх спасе ще одна мусорська структура.
20.06.2024 13:44 Відповісти
Треба ще військову залізницю, військову прокуратуру, військовий цирк створити !
20.06.2024 13:48 Відповісти
Рука руку моет и обе чисты.
20.06.2024 13:57 Відповісти
Не потрібно ніякого х..ла путіна,зебандитий й без нього роблять ссср 2
20.06.2024 14:08 Відповісти
Військова поліція буде стежити за тцк щоб вони табличку ділення не забували.
20.06.2024 14:09 Відповісти
А повинна б допомагати. Чи ми не до однієї мети (перемога) йдемо? Ще одні ручні песики для влади?
20.06.2024 14:20 Відповісти
Давайте ще політруків повернемо.
20.06.2024 14:25 Відповісти
Я вас можливо здивую, але вони є у складі кожної роти в батальоні. А при штабі є головний офіцер цієї служби. Правда назва там інша трохи, але суть та сама.
20.06.2024 15:19 Відповісти
Та я знаю. В цьому і фішка. У нас є ВСП, на який біс нам ще здалась військова поліція. Створити військову поліцію при діючому ВСП це як створити політруків поряд із МПЗшниками.
20.06.2024 15:30 Відповісти
Погоджуюсь, є військова служба правопорядку, яка має всі повноваження, щоб при необхідності впливати на ті же тцк. Скоріш за все комусь готують окрему годівничку. А під соусом створення "військової поліції" можна без проблем перепризначити кого треба, ну і показати вигляд бурхливої діяльності.
20.06.2024 15:55 Відповісти
під вивіскою "військової поліції" хочуть запровадити "зелений" аналог гестапо та нквс - аби кошмарити цивільних. От і все.
Бо ВПС - займаються виключно військовослужбовцями, як і будь-яка притомна військова поліцейська структура.
А "військову поліцію" від "зелених" пропонують застосовувати проти т. зв. "військовозобов'язаних" - тобто, цивільних, котрі не є взагалі військовослужбовцями.
20.06.2024 16:31 Відповісти
Панове ухилянти, для вас такса виросте вдвічі, бо тцкашники мусять ділитися з військовими мусорами !
20.06.2024 14:31 Відповісти
Коментатори - 90 відсотків ростролів , у яких виконня плану від кількості вкидів і 5 відсотків " всьопропало і очень давно"
20.06.2024 14:39 Відповісти
Ще купа броньованих та корумпованих мудаків. Пора вже "тройки" поновлювати, чи може якраз до цього все і йде.
20.06.2024 15:01 Відповісти
Дєд буде стежити за рєпкою, бабка за дєдкою, внучка за бабкою, жучка за внучкою... , а в цілому отримуємо земордор-2 у всій красі.
20.06.2024 15:08 Відповісти
Так, для довідки, на росії функціонує у складі їхнього міноборони "ваєнная паліція". Я так розумію зелені імбіцили просто закон скачають на сайті "гасударственнай думи расійскай фідіраціі".
20.06.2024 15:15 Відповісти
Бити при опорі це в статуті а ще вміло користуватися багнетом і прикладом нормальні Українці не чекають повісток а самі йдуть захищати і в тому числі отих ухилянтів і кацапів які приперлися з луганди а ждуть кадирівців своїх коханців
20.06.2024 15:19 Відповісти
За що цю шм..ру держать у ВР? Ну нехай ще та сосна корабельна робоча а ця ж миша мишою, ще й тупа до п.....ця!
А взагалі то Військова поліція(ВСП) і зараз стежить за працівниками ТЦК, тільки приходиться більше відбивати представників ТЦК від дебільних ухилянтів та співчуваючих ( тим що проплатили куратори з фсб) імбецилів!
20.06.2024 15:57 Відповісти
Виявилося що нагребти добровольців навулицях то мало, треба до кожного приставити ще двох вертухаїв,а то добровільці порозбігаються одразу.
20.06.2024 17:12 Відповісти
 
 