Військова поліція, зокрема, стежитиме за працівниками ТЦК, - "слуга народу" Неклюдов. ВIДЕО
Працівники військової поліції, зокрема, стежитимуть за роботою працівників ТЦК та СП.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Водночас нардепка "Голосу" Бобровська висловила сумніви, що військова поліція виявляє порушення в ТЦК.
"Це одна система, навряд вона буде карати сама себе", - додала вона.
Раніше повідомлялось, що Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції.
Roman Romal
Erlich Bachman
Dmitry Klaus
Як структура, а тим більше під час війни, військова поліція потрібна. Тим більше у підпорядкуванню саме військових, а не татарова.
"Стеження за тим, хто стежить - 30 франків"?
Тоді вже організуйте внутрішню безпеку військової поліції і внутрішню безпеку ТЦК, щоб гроші веселіше рухалися в середині цих структур, а ідіоти вірили в якусь роботу...
слуги, вам віри немає,
Вороги кругом. Одні хочуть війни, інші не хочуть, третім паралельно - всіх на облік
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
А не простіше поліцію, ТЦК і військову поліцію просто відправити на фронт виконувати їхні обовʼязки по захисту країни?
Так ні яких " бюджетів " не вистачае.
З країни виїхало 8 мільйонів, отож виник надлишок посадовців, держ службовців, поліцейських
Бо ВПС - займаються виключно військовослужбовцями, як і будь-яка притомна військова поліцейська структура.
А "військову поліцію" від "зелених" пропонують застосовувати проти т. зв. "військовозобов'язаних" - тобто, цивільних, котрі не є взагалі військовослужбовцями.
А взагалі то Військова поліція(ВСП) і зараз стежить за працівниками ТЦК, тільки приходиться більше відбивати представників ТЦК від дебільних ухилянтів та співчуваючих ( тим що проплатили куратори з фсб) імбецилів!