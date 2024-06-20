Військова поліція, зокрема, стежитиме за працівниками ТЦК, - "слуга народу" Неклюдов. ВIДЕО

Працівники військової поліції, зокрема, стежитимуть за роботою працівників ТЦК та СП.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Водночас нардепка "Голосу" Бобровська висловила сумніви, що військова поліція виявляє порушення в ТЦК.

"Це одна система, навряд вона буде карати сама себе", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції.

Читайте: Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони