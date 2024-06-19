Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції

Верховна Рада у середу, 19 червня, прийняла за основу законопроєкт №6569-д щодо створення Військової поліції.

Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.

Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.

Військова поліція буде створена як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Вона складатиметься з військовослужбовців, державних службовців та працівників.

Військову поліцію планують комплектувати зі складу ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Що передбачає закон?

Законопроєкт №6569-д має на меті створення військової поліції як формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Її основне призначення - забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.

Зокрема, військова поліція виявлятиме та запобігатиме правопорушення у вищезгаданих відомствах, забезпечуватиме правопорядок та дисципліну серед військових та захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців.

Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни, але в його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.

До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.

Загалом діяльність Військової поліції має координувати уряд, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.

