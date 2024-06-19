УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9050 відвідувачів онлайн
Новини
6 711 42

Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції

Рада підтримала закон про військову поліцію

Верховна Рада у середу, 19 червня, прийняла за основу законопроєкт №6569-д щодо створення Військової поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.

Військова поліція буде створена як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Вона складатиметься з військовослужбовців, державних службовців та працівників.

Військову поліцію планують комплектувати зі складу ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони закликає Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

Що передбачає закон?

Законопроєкт №6569-д має на меті створення військової поліції як формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки й оборони. 

Її основне призначення - забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.

Зокрема, військова поліція виявлятиме та запобігатиме правопорушення у вищезгаданих відомствах, забезпечуватиме правопорядок та дисципліну серед військових та захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців.

Читайте також: ВР зняла з розгляду законопроєкти про Військову поліцію: до них повернуться після додаткових консультацій

Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни, але в його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.

До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.

Загалом діяльність Військової поліції має координувати уряд, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами, - Железняк

Автор: 

ВР (15171) законопроєкт (3688) військова поліція (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Придумали, нарешті, куди ще можна прилаштувати блатників з військових династій, тилових офіцерів, поліцейських і т.п. боягузів в формі, аби їм не довелося воювати. Перетворення країни в поліцейсько - військовий концтабір набирає обертів.
показати весь коментар
19.06.2024 13:29 Відповісти
+23
Тобто, ще 15-20 тисяч "ухилянтів".
показати весь коментар
19.06.2024 13:28 Відповісти
+20
Это на одного простолюдину уже третий правоохоронец будет или уже пятый?
показати весь коментар
19.06.2024 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.06.2024 13:25 Відповісти
Але в просуванні кацапів винні ухилянти
показати весь коментар
19.06.2024 13:26 Відповісти
А шо іі творити? - хіба вона не мала бути і віиськовии прокурор
показати весь коментар
19.06.2024 13:27 Відповісти
Тобто, ще 15-20 тисяч "ухилянтів".
показати весь коментар
19.06.2024 13:28 Відповісти
Будущие охранники речки Тисы
показати весь коментар
19.06.2024 14:58 Відповісти
100 тис не менше
показати весь коментар
19.06.2024 18:14 Відповісти
"не можуть перевищувати 1,5% чисельності ЗС"
показати весь коментар
19.06.2024 18:20 Відповісти
Это на одного простолюдину уже третий правоохоронец будет или уже пятый?
показати весь коментар
19.06.2024 13:29 Відповісти
Придумали, нарешті, куди ще можна прилаштувати блатників з військових династій, тилових офіцерів, поліцейських і т.п. боягузів в формі, аби їм не довелося воювати. Перетворення країни в поліцейсько - військовий концтабір набирає обертів.
показати весь коментар
19.06.2024 13:29 Відповісти
А закон про демобілізацію підручники коли приймуть чи ще немає ким замінити🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
19.06.2024 13:33 Відповісти
Потім будуть:
військова прокуратора
військова адвокатура
військове НАБУ
управління контррозвідки військової поліції
контрольно-ревізійне управління військової поліціїї
реабілітаційний центр військової поліції
військовій цвинтар (не плутати з меморіалом - це зовсім інше)

в кого фантазії кращі за мої? - доповніть будь ласка.
показати весь коментар
19.06.2024 13:35 Відповісти
Та в мене надія тільки на те - може вони військову хунту потім сформують та переведуть зелене кодло на Лук'янівку..
показати весь коментар
19.06.2024 13:40 Відповісти
Військова антикорупційна поліція
Військова верховна антикорупційна поліція
Військова Антикорупційна прокуратура
Військова антикорупційно-антикорупційна прокуратура.......
і т.д. і т.п.
показати весь коментар
19.06.2024 13:44 Відповісти
- внутрішня безпека ВП
- відділ економічних злочинів
- відділ військових злочинів
- відділ моральних правопорушень
- офіс військової поліції
- апарат офісу військової поліції
- прес-служба ВП
- місцевий військовий суд
- обласний військовий суд
- касаційний військовий суд
- вищий військовий суд
- велика плата військового суду
показати весь коментар
19.06.2024 13:44 Відповісти
Зато хоть паржом !
показати весь коментар
19.06.2024 20:02 Відповісти
БЕБ - кошмарить бізнес, ВП буде - військових, СБУ - політичних, прокуратура - контролює щоб кожен кормився на своїй ділянці і заносив долю їм і в ОПу...
Всі при дєлє і при бабках....
показати весь коментар
19.06.2024 13:38 Відповісти
Ще десятки тисяч навчених військових будуть в часній армії дєрьмака.
показати весь коментар
19.06.2024 13:39 Відповісти
В ТЦК вывеску сменят? И, может быть, форму. Потому что, армейскую форму ТЦКашники дискреддитируют.
показати весь коментар
19.06.2024 13:45 Відповісти
Непахане поле для різного штибу поліцій: дитяча, молодіжна, дівоча, пенсійна... І скрізь потрібні десятки тисяч заброньованих бугаїв
показати весь коментар
19.06.2024 13:46 Відповісти
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців Джерело:
так як ТЦК І СП комплектує і соціально підтримує?
показати весь коментар
19.06.2024 13:48 Відповісти
то поліцейських скоро стане 250к+???
тобто 1 мусар на 100 людей..
бо зараз в Україні +-20 лямів громадян.
сша 1 на 480
китай 1 на 800
греки 1 на 200
хорвати 1на 200
румуни 1 на 400
фіни 1 на 730
литва-естонія 1 на 340
Україна, пишуть 280 але з розрахунку на 40млн населення, якого нема, а є 20мл
в рф, ****, 1 на 200
то ми куда йдемо????
в ЄС??? чи в папуа????
показати весь коментар
19.06.2024 13:51 Відповісти
Напевно сьогодні, ми вже прийшли.
показати весь коментар
19.06.2024 14:30 Відповісти
єврей який хотів втекти з ссср і якого впіймали за 100м до кордону, словами стой, кто ідьот!!!
сказав, всьо-всьо!, уже нікто, нікуда не ідьот!!!
показати весь коментар
19.06.2024 16:26 Відповісти
влада вчепилася зубами в країну та вже без бою її не віддасть, користуючись нагодою. влада постійно збільшує кількість псів, які будуть гоняти отару та слідкувати, щоб ніхто не вислизнув з загону. 15тисяч додаткових прикордорнників + 15тисяч військової поліції - зрозуміло, що це будуть навчені військові, а не Миколи з села
показати весь коментар
19.06.2024 13:53 Відповісти
А ще будуть штрафи виписувати!
25 000. А де я ім гроші гроші візьму?
показати весь коментар
19.06.2024 14:07 Відповісти
В армії заробити. Тому разом зі штрафом одразу тягнуть у ТЦК, щоб вас не обтяжувати
показати весь коментар
19.06.2024 14:10 Відповісти
Здогадайтесь, хто буде в той військовій поліціі служити!
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Ну звісно ж, ветерани!!!
Ветерани цирку, ветерани Glovo, ветерани Visa та Favbet, ветерани поважних батьків (прокурорів/суддів/депутатів).
показати весь коментар
19.06.2024 18:26 Відповісти
Особливо зворушило:
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців
Джерело:

P.S. Нагадало колишнє:
моя міліция мєня бєрєжьот, сначала пасадіт, патом стєрєжьот...
показати весь коментар
19.06.2024 14:29 Відповісти
Стаття 5 цього законопроекту:
"забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед
... військовозобов'язаних та резервістів ... на вулицях..."
Тобто це потужний орган по відлову людей на вулицях.
Єрмак не будує інженерні споруди на фронті, Єрмак створює аналог Гестапо.
показати весь коментар
19.06.2024 14:38 Відповісти
А мені сподобалося ця відмазка для 73 процентів: "У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО. "Джерело:
показати весь коментар
19.06.2024 14:39 Відповісти
Це як "підвищення тарифів - вимога МВФ"
показати весь коментар
19.06.2024 15:31 Відповісти
Рада давно і надовго нічого доцільного не продукує. Це укріплення диктату.
показати весь коментар
19.06.2024 14:55 Відповісти
Теперь имеем аналог росгвардии
показати весь коментар
19.06.2024 14:56 Відповісти
У каждого легитимного лидера должен быть свой "беркут".
показати весь коментар
19.06.2024 15:33 Відповісти
заградотряди ? 1,5 відсотка було при ссср.
показати весь коментар
19.06.2024 16:55 Відповісти
А командирів-мясників вони заарештують? Чи це ще один охоронний підрозділ для хрінпіду?
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
Для охорони в них вже давно є.
Це для кошмарення цивільних.
Бо військова поліція має займатися виключно військовослужбовцями.
А це - це вже гестапо та нквс в одному, зеленому, флаконі.
показати весь коментар
20.06.2024 15:33 Відповісти
 
 