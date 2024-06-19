Рада підтримала в першому читанні закон про створення Військової поліції
Верховна Рада у середу, 19 червня, прийняла за основу законопроєкт №6569-д щодо створення Військової поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.
Військова поліція буде створена як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Вона складатиметься з військовослужбовців, державних службовців та працівників.
Військову поліцію планують комплектувати зі складу ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.
Що передбачає закон?
Законопроєкт №6569-д має на меті створення військової поліції як формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки й оборони.
Її основне призначення - забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.
Зокрема, військова поліція виявлятиме та запобігатиме правопорушення у вищезгаданих відомствах, забезпечуватиме правопорядок та дисципліну серед військових та захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців.
Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни, але в його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.
До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.
Загалом діяльність Військової поліції має координувати уряд, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.
військова прокуратора
військова адвокатура
військове НАБУ
управління контррозвідки військової поліції
контрольно-ревізійне управління військової поліціїї
реабілітаційний центр військової поліції
військовій цвинтар (не плутати з меморіалом - це зовсім інше)
в кого фантазії кращі за мої? - доповніть будь ласка.
Військова верховна антикорупційна поліція
Військова Антикорупційна прокуратура
Військова антикорупційно-антикорупційна прокуратура.......
і т.д. і т.п.
- відділ економічних злочинів
- відділ військових злочинів
- відділ моральних правопорушень
- офіс військової поліції
- апарат офісу військової поліції
- прес-служба ВП
- місцевий військовий суд
- обласний військовий суд
- касаційний військовий суд
- вищий військовий суд
- велика плата військового суду
Всі при дєлє і при бабках....
так як ТЦК І СП комплектує і соціально підтримує?
тобто 1 мусар на 100 людей..
бо зараз в Україні +-20 лямів громадян.
сша 1 на 480
китай 1 на 800
греки 1 на 200
хорвати 1на 200
румуни 1 на 400
фіни 1 на 730
литва-естонія 1 на 340
Україна, пишуть 280 але з розрахунку на 40млн населення, якого нема, а є 20мл
в рф, ****, 1 на 200
то ми куда йдемо????
в ЄС??? чи в папуа????
сказав, всьо-всьо!, уже нікто, нікуда не ідьот!!!
25 000. А де я ім гроші гроші візьму?
Ветерани цирку, ветерани Glovo, ветерани Visa та Favbet, ветерани поважних батьків (прокурорів/суддів/депутатів).
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців
P.S. Нагадало колишнє:
моя міліция мєня бєрєжьот, сначала пасадіт, патом стєрєжьот...
"забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед
... військовозобов'язаних та резервістів ... на вулицях..."
Тобто це потужний орган по відлову людей на вулицях.
Єрмак не будує інженерні споруди на фронті, Єрмак створює аналог Гестапо.
Це для кошмарення цивільних.
Бо військова поліція має займатися виключно військовослужбовцями.
А це - це вже гестапо та нквс в одному, зеленому, флаконі.