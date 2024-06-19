Рада поддержала в первом чтении закон о создании Военной полиции
Верховная Рада в среду, 19 июня, приняла за основу законопроект №6569-д о создании Военной полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.
Военная полиция будет создана как военное формирование с правоохранительными функциями, которое будет иметь задачи обеспечения правопорядка и военной дисциплины. Она будет состоять из военнослужащих, государственных служащих и работников.
Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% численности Вооруженных сил.
Что предусматривает закон?
Законопроект №6569-д имеет целью создание военной полиции как формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны.
Ее основное назначение - обеспечивать правопорядок и воинскую дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.
В частности, военная полиция будет выявлять и предотвращать правонарушения в вышеупомянутых ведомствах, обеспечивать правопорядок и дисциплину среди военных и защищать жизнь, здоровье и права военнослужащих.
Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины, но в его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.
К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.
В целом деятельность Военной полиции должно координировать правительство, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.
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реабілітаційний центр військової поліції
військовій цвинтар (не плутати з меморіалом - це зовсім інше)
в кого фантазії кращі за мої? - доповніть будь ласка.
Військова верховна антикорупційна поліція
Військова Антикорупційна прокуратура
Військова антикорупційно-антикорупційна прокуратура.......
і т.д. і т.п.
- відділ економічних злочинів
- відділ військових злочинів
- відділ моральних правопорушень
- офіс військової поліції
- апарат офісу військової поліції
- прес-служба ВП
- місцевий військовий суд
- обласний військовий суд
- касаційний військовий суд
- вищий військовий суд
- велика плата військового суду
Всі при дєлє і при бабках....
так як ТЦК І СП комплектує і соціально підтримує?
тобто 1 мусар на 100 людей..
бо зараз в Україні +-20 лямів громадян.
сша 1 на 480
китай 1 на 800
греки 1 на 200
хорвати 1на 200
румуни 1 на 400
фіни 1 на 730
литва-естонія 1 на 340
Україна, пишуть 280 але з розрахунку на 40млн населення, якого нема, а є 20мл
в рф, ****, 1 на 200
то ми куда йдемо????
в ЄС??? чи в папуа????
сказав, всьо-всьо!, уже нікто, нікуда не ідьот!!!
25 000. А де я ім гроші гроші візьму?
Ветерани цирку, ветерани Glovo, ветерани Visa та Favbet, ветерани поважних батьків (прокурорів/суддів/депутатів).
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців
Джерело:
P.S. Нагадало колишнє:
моя міліция мєня бєрєжьот, сначала пасадіт, патом стєрєжьот...
"забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед
... військовозобов'язаних та резервістів ... на вулицях..."
Тобто це потужний орган по відлову людей на вулицях.
Єрмак не будує інженерні споруди на фронті, Єрмак створює аналог Гестапо.
Це для кошмарення цивільних.
Бо військова поліція має займатися виключно військовослужбовцями.
А це - це вже гестапо та нквс в одному, зеленому, флаконі.