Рада поддержала в первом чтении закон о создании Военной полиции

Верховная Рада в среду, 19 июня, приняла за основу законопроект №6569-д о создании Военной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

Военная полиция будет создана как военное формирование с правоохранительными функциями, которое будет иметь задачи обеспечения правопорядка и военной дисциплины. Она будет состоять из военнослужащих, государственных служащих и работников.

Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% численности Вооруженных сил.

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Что предусматривает закон?

Законопроект №6569-д имеет целью создание военной полиции как формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны.

Ее основное назначение - обеспечивать правопорядок и воинскую дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.

В частности, военная полиция будет выявлять и предотвращать правонарушения в вышеупомянутых ведомствах, обеспечивать правопорядок и дисциплину среди военных и защищать жизнь, здоровье и права военнослужащих.

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Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины, но в его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.

К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.

В целом деятельность Военной полиции должно координировать правительство, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.

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