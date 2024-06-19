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Рада поддержала в первом чтении закон о создании Военной полиции

Рада підтримала закон про військову поліцію

Верховная Рада в среду, 19 июня, приняла за основу законопроект №6569-д о создании Военной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

Военная полиция будет создана как военное формирование с правоохранительными функциями, которое будет иметь задачи обеспечения правопорядка и военной дисциплины. Она будет состоять из военнослужащих, государственных служащих и работников.

Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% численности Вооруженных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны призывает Раду безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции

Что предусматривает закон?

Законопроект №6569-д имеет целью создание военной полиции как формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны.

Ее основное назначение - обеспечивать правопорядок и воинскую дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.

В частности, военная полиция будет выявлять и предотвращать правонарушения в вышеупомянутых ведомствах, обеспечивать правопорядок и дисциплину среди военных и защищать жизнь, здоровье и права военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР сняла с рассмотрения законопроекты о Военной полиции: к ним вернутся после дополнительных консультаций

Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины, но в его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.

К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.

В целом деятельность Военной полиции должно координировать правительство, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами, - Железняк

Автор: 

ВР (29264) законопроект (3224) военная полиция (17)


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Топ комментарии
+35
Придумали, нарешті, куди ще можна прилаштувати блатників з військових династій, тилових офіцерів, поліцейських і т.п. боягузів в формі, аби їм не довелося воювати. Перетворення країни в поліцейсько - військовий концтабір набирає обертів.
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19.06.2024 13:29
+23
Тобто, ще 15-20 тисяч "ухилянтів".
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19.06.2024 13:28
+20
Это на одного простолюдину уже третий правоохоронец будет или уже пятый?
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19.06.2024 13:29
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19.06.2024 13:25 Ответить
Але в просуванні кацапів винні ухилянти
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19.06.2024 13:26 Ответить
А шо іі творити? - хіба вона не мала бути і віиськовии прокурор
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19.06.2024 13:27 Ответить
Тобто, ще 15-20 тисяч "ухилянтів".
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19.06.2024 13:28 Ответить
Будущие охранники речки Тисы
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19.06.2024 14:58 Ответить
100 тис не менше
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19.06.2024 18:14 Ответить
"не можуть перевищувати 1,5% чисельності ЗС"
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19.06.2024 18:20 Ответить
Это на одного простолюдину уже третий правоохоронец будет или уже пятый?
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19.06.2024 13:29 Ответить
Придумали, нарешті, куди ще можна прилаштувати блатників з військових династій, тилових офіцерів, поліцейських і т.п. боягузів в формі, аби їм не довелося воювати. Перетворення країни в поліцейсько - військовий концтабір набирає обертів.
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19.06.2024 13:29 Ответить
А закон про демобілізацію підручники коли приймуть чи ще немає ким замінити🤮🤮🤮🤮
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19.06.2024 13:33 Ответить
Потім будуть:
військова прокуратора
військова адвокатура
військове НАБУ
управління контррозвідки військової поліції
контрольно-ревізійне управління військової поліціїї
реабілітаційний центр військової поліції
військовій цвинтар (не плутати з меморіалом - це зовсім інше)

в кого фантазії кращі за мої? - доповніть будь ласка.
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19.06.2024 13:35 Ответить
Та в мене надія тільки на те - може вони військову хунту потім сформують та переведуть зелене кодло на Лук'янівку..
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19.06.2024 13:40 Ответить
Військова антикорупційна поліція
Військова верховна антикорупційна поліція
Військова Антикорупційна прокуратура
Військова антикорупційно-антикорупційна прокуратура.......
і т.д. і т.п.
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19.06.2024 13:44 Ответить
- внутрішня безпека ВП
- відділ економічних злочинів
- відділ військових злочинів
- відділ моральних правопорушень
- офіс військової поліції
- апарат офісу військової поліції
- прес-служба ВП
- місцевий військовий суд
- обласний військовий суд
- касаційний військовий суд
- вищий військовий суд
- велика плата військового суду
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19.06.2024 13:44 Ответить
Зато хоть паржом !
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19.06.2024 20:02 Ответить
БЕБ - кошмарить бізнес, ВП буде - військових, СБУ - політичних, прокуратура - контролює щоб кожен кормився на своїй ділянці і заносив долю їм і в ОПу...
Всі при дєлє і при бабках....
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19.06.2024 13:38 Ответить
Ще десятки тисяч навчених військових будуть в часній армії дєрьмака.
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19.06.2024 13:39 Ответить
В ТЦК вывеску сменят? И, может быть, форму. Потому что, армейскую форму ТЦКашники дискреддитируют.
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19.06.2024 13:45 Ответить
Непахане поле для різного штибу поліцій: дитяча, молодіжна, дівоча, пенсійна... І скрізь потрібні десятки тисяч заброньованих бугаїв
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19.06.2024 13:46 Ответить
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців Джерело:
так як ТЦК І СП комплектує і соціально підтримує?
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19.06.2024 13:48 Ответить
то поліцейських скоро стане 250к+???
тобто 1 мусар на 100 людей..
бо зараз в Україні +-20 лямів громадян.
сша 1 на 480
китай 1 на 800
греки 1 на 200
хорвати 1на 200
румуни 1 на 400
фіни 1 на 730
литва-естонія 1 на 340
Україна, пишуть 280 але з розрахунку на 40млн населення, якого нема, а є 20мл
в рф, ****, 1 на 200
то ми куда йдемо????
в ЄС??? чи в папуа????
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19.06.2024 13:51 Ответить
Напевно сьогодні, ми вже прийшли.
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19.06.2024 14:30 Ответить
єврей який хотів втекти з ссср і якого впіймали за 100м до кордону, словами стой, кто ідьот!!!
сказав, всьо-всьо!, уже нікто, нікуда не ідьот!!!
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19.06.2024 16:26 Ответить
влада вчепилася зубами в країну та вже без бою її не віддасть, користуючись нагодою. влада постійно збільшує кількість псів, які будуть гоняти отару та слідкувати, щоб ніхто не вислизнув з загону. 15тисяч додаткових прикордорнників + 15тисяч військової поліції - зрозуміло, що це будуть навчені військові, а не Миколи з села
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19.06.2024 13:53 Ответить
А ще будуть штрафи виписувати!
25 000. А де я ім гроші гроші візьму?
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19.06.2024 14:07 Ответить
В армії заробити. Тому разом зі штрафом одразу тягнуть у ТЦК, щоб вас не обтяжувати
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19.06.2024 14:10 Ответить
Здогадайтесь, хто буде в той військовій поліціі служити!
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19.06.2024 14:08 Ответить
Ну звісно ж, ветерани!!!
Ветерани цирку, ветерани Glovo, ветерани Visa та Favbet, ветерани поважних батьків (прокурорів/суддів/депутатів).
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19.06.2024 18:26 Ответить
Особливо зворушило:
захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців
Джерело:

P.S. Нагадало колишнє:
моя міліция мєня бєрєжьот, сначала пасадіт, патом стєрєжьот...
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19.06.2024 14:29 Ответить
Стаття 5 цього законопроекту:
"забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед
... військовозобов'язаних та резервістів ... на вулицях..."
Тобто це потужний орган по відлову людей на вулицях.
Єрмак не будує інженерні споруди на фронті, Єрмак створює аналог Гестапо.
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19.06.2024 14:38 Ответить
А мені сподобалося ця відмазка для 73 процентів: "У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО. "Джерело:
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19.06.2024 14:39 Ответить
Це як "підвищення тарифів - вимога МВФ"
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19.06.2024 15:31 Ответить
Рада давно і надовго нічого доцільного не продукує. Це укріплення диктату.
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19.06.2024 14:55 Ответить
Теперь имеем аналог росгвардии
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19.06.2024 14:56 Ответить
У каждого легитимного лидера должен быть свой "беркут".
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19.06.2024 15:33 Ответить
заградотряди ? 1,5 відсотка було при ссср.
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19.06.2024 16:55 Ответить
А командирів-мясників вони заарештують? Чи це ще один охоронний підрозділ для хрінпіду?
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19.06.2024 17:24 Ответить
Для охорони в них вже давно є.
Це для кошмарення цивільних.
Бо військова поліція має займатися виключно військовослужбовцями.
А це - це вже гестапо та нквс в одному, зеленому, флаконі.
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20.06.2024 15:33 Ответить
 
 