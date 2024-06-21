На фронті минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському напрямку, - Генштаб
Протягом доби ворог атакував позиції українських захисників на сході та півдні України. Найбільше атак ворога відбито у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку було три бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці і Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку було 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новеселівки, Піщаного Харківської області.
Бойові дії на сході
Сили оборони на Лиманському напрямку відбили дев'ять атак ворога у районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області
На Сіверському напрямку відбили вісім атак у районах Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.
На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.
Лиховій зазначив, що за останню добу ворог активізувався на Торецькому напрямку, здійснив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк.
На Покровському напрямку протягом доби ЗСУ відбили 53 атаки росіяни у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.
На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка і Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону.
Обстановка на півдні
На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми в районі Водяного.
На Оріхівському напрямку відбулося два зіткнення у районі малої Токмачки Запорізької області.
На Придніпровському напрямку було шість атак на позиції Сил оборони.
