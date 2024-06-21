На фронте за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, - Генштаб
В течение суток враг атаковал позиции украинских защитников на востоке и юге Украины. Больше всего атак врага отражено в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении было три боевых столкновения. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении было 18 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районе Синьковки, Стельмаховки, Степной Новеселовки, Песчаного Харьковской области.
Боевые действия на востоке
Силы обороны на Лиманском направлении отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское и в Серебрянском лесничестве Луганской области.
На Северском направлении отбили восемь атак в районах Раздоловки и Верхнекаменского Донецкой области.
На Краматорском направлении защитники остановили 15 попыток врага прорвать оборону в районах Нового, Клещиевки, Калиновки, Андреевки и Ивановского Донецкой области.
Лыховий отметил, что за последние сутки враг активизировался на Торецком направлении, совершил десять безуспешных атак в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и города Торецк.
На Покровском направлении в течение суток ВСУ отбили 53 атаки россияне в районе населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Евгеновка, Карловка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское Донецкой области.
На Кураховском направлении защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, села Константиновка и Парасковиевка, где враг 21 раз пытался прорвать оборону.
Обстановка на юге
На Времевском направлении враг совершил три безуспешных штурма в районе Водяного.
На Ореховском направлении произошло два столкновения в районе малой Токмачки Запорожской области.
На Приднепровском направлении было шесть атак на позиции Сил обороны.
