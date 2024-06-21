УКР
Уряд дозволив військовим частинам виробляти дрони

Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам ЗСУ здійснювати господарську діяльність із виготовлення дронів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес

+17
То може вже нехай військові почнуть і функції уряду виконувати ?
показати весь коментар
21.06.2024 15:16 Відповісти
+12
Очікуємо, коли дозволять селянам чавун у дворі виробляти
показати весь коментар
21.06.2024 15:17 Відповісти
+10
Мильярд деревьев, миллион дронов, гигаватт электроэнергии. Цирк продолжается
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
показати весь коментар
21.06.2024 15:21 Відповісти
То може вже нехай військові почнуть і функції уряду виконувати ?
показати весь коментар
21.06.2024 15:16 Відповісти
Очікуємо, коли дозволять селянам чавун у дворі виробляти
показати весь коментар
21.06.2024 15:17 Відповісти
Судячи із кількості прихильників Китаю у владі , до цього незабаром дійде ((
показати весь коментар
21.06.2024 15:24 Відповісти
А що, селянам це не можна робити, чи що?!? Наскільки я знаю - не забороняв ніхто.

Для невігласів нагадую: чавун в комуністичному кєтаї селян ПРИМУШУВАЛИ виробляти, а не "дозволяли".

Пишіть зрозуміліше, будь-ласка, свої думки. І не робіть посилань на історичні події, про які ніхєра не знаєте.
показати весь коментар
21.06.2024 16:37 Відповісти
ого, міцне рішення господарників з юнайтед 24)
показати весь коментар
21.06.2024 15:19 Відповісти
"Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - йдеться в повідомленні.

показати весь коментар
21.06.2024 15:19 Відповісти
А що вас дивує? Якби уряд не заважав, ми б вже супутники Юпітера колонізували
показати весь коментар
21.06.2024 15:22 Відповісти
Да я понимаю, что то из нормативной базы, но как можна декларировать, то чего нету и врядли когда будет
показати весь коментар
21.06.2024 15:27 Відповісти
У кацапів же є "ваздушно-касмічєскіє сіли", хоча навіть їхні ракети вже літають все нижче та нижче.
А у нас традиційно звикли все "передирати" у москворотих. Якщо у них є, то й у нас повинно бути! Звучить же гарно, "по розумному"
показати весь коментар
21.06.2024 15:32 Відповісти
Ви просто не розумієте, про що кажете.

"На баланс ЗСУ" вже передають якісь моцні 3D-принтери, які будуть виробляти запчастини для тих озброєнь, які були раніше союзникам з НАТО надані бригадними комплектами (Страйкери, М113, М777 тощо). Сьогодні це якісь запчастини арти та бронетехніки, а завтра це будуть запчастини для Петріотів чи F-16. Після завтра - для якихось ОТРК, які самі по собі вже є фактично технологіями з категорії "космічних літальних апаратів".

2.5 роки тому Україна раділа джавелінам і TOW-2. А зараз прискореними темпами будує інфраструктуру для застосування винищувачів справжнього 4го покоління. Отакі в нас темпи...
показати весь коментар
21.06.2024 16:46 Відповісти
Виробляй дрони, якщо такий розумний!
показати весь коментар
22.06.2024 07:51 Відповісти
Кінчена, в тебе в голові що, розумні вже "неправильні"?!? Мабуть, це класова заздрість. Отаке зазрісне гімно як ти, в 1917-1990 розстрілювало інтелігентів в буцигарнях та відправляло розумних на примусову психіатрію.

Коротше, стули пельку, неосвічене мурло. Розумним і багатим бути добре. А такою тупою, як ти - точно гімняно жити...
показати весь коментар
22.06.2024 11:41 Відповісти
Дебіл, про таких як ти розумних, слухають, тільки на лекціях Фаріон!
показати весь коментар
25.06.2024 06:03 Відповісти
А може під це діло уряд вже створив військові адміністрації Місяця, Марса, Сатурна.
І тисячі високомотивованих паразитів почали асваєніє бюджету!
На обіцяний ЗЕ кеш-бек гроші скінчились раніше, ніж він почав працювати. Тож фсьо норм!
показати весь коментар
21.06.2024 15:52 Відповісти
Мильярд деревьев, миллион дронов, гигаватт электроэнергии. Цирк продолжается
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
показати весь коментар
21.06.2024 15:21 Відповісти
А вдихати і видихати без дозволу уряду - можна ?
показати весь коментар
21.06.2024 15:21 Відповісти
Можу нагадати, як нашим військовим забороняли відповідати на обстріли з боку "шахтарів і трактористів". Цьому зеленому абсурду немає логічного пояснення, лише кримінальне.
показати весь коментар
21.06.2024 15:24 Відповісти
1000 процентів!!!
А нахріна нам уряд???...
Хай вони собі і харчі, і одежу,і зброю, і окопи, і транспорт, і лікування...!
Не вистачає люті!...
... А гребана влада тільки для того, щоб це дозволить?!...
... До речі, пройшло майже 6 місяців " цитати великого зє" - уже поставили 500 тисяч дронів, як це чмо обіцяло ( від держави)?!...
показати весь коментар
21.06.2024 15:23 Відповісти
Добрі у нас пани, великодушні!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
21.06.2024 15:24 Відповісти
Якщо до влади прийдуть прграмісти, то деякі міністерства можна буде замінити невеличким скриптом.
показати весь коментар
21.06.2024 15:26 Відповісти
90% міністерств можна замінити кліткою з хом'яком у колесі
показати весь коментар
21.06.2024 15:45 Відповісти
Самі воюйте, самі собі зброю та амуніцію придбайте, самі собі ********** та дрони виготовляйте ітд...
А держава у вигляді Кабміну за це не відповідає.
Типу мастіть собі голову та робіть , що хочете, владі на все пофіг, бо місія влади тільки красти а не займатися всякою єрундою, типу забезпеченням солдат, людей,ітд.
Відчепіться від Кабміну і влади, дайте спокійно їм красти.
показати весь коментар
21.06.2024 15:29 Відповісти
А какого хрена раньше запрещали? Это вредительство.
показати весь коментар
21.06.2024 15:31 Відповісти
Ну то нахрін нам Кабмін і влада?!!! Дайош анархію! Владу геть!!!
показати весь коментар
21.06.2024 15:32 Відповісти
Тобто анонсований мільйон дронів знову чомусь не вийшло виробити і тепер «с барского плеча» холопам дозволили самим цим займатись. Цілком логічно, кому дрони потрібні хай їх самі й виробляють
показати весь коментар
21.06.2024 15:34 Відповісти
Той мільйон дронів є але заблукав в міліарді дерев.
показати весь коментар
21.06.2024 15:39 Відповісти
Очень разумно, все в духе клоунской власти: людожеры ТЦК ловят инженеров ВПК и отправляют на нуль, где не хватает дронов, которые не успевает делать ВПК из-за отсутствия инженеров. На третьем году войны зеленая власть догадалась разрешить делать дроны прямо в воинской части. - это же логичнее, чем на специальном заводе. Дебилы, мля (с).
показати весь коментар
21.06.2024 15:35 Відповісти
тільки завдяки неусипній праці
єрмака
на десятому році війни..а далі по тексту
показати весь коментар
21.06.2024 15:36 Відповісти
Справа у тому, що військові вже це роблять роками... а зільоні долбойоби тільки що прокинулись.... дозволяльщики всраті!!!
показати весь коментар
21.06.2024 15:39 Відповісти
Взагалі люблю наш уряд, одразу помітно що постійно дбає про «нарід». Учора ось дозволили громадянам встановлювати сонячні панелі… Нє, ну а шо, самим цим займатися? Усі ж зайняті, «о народе думают».
Сьогодн також гарна новина, ось. Бійцям потрібні дрони - дозволили, велика подяка. Адже ж могли б заборонити…
Коли не буде вистачати грошей на пенсії/соц. виплати, сподіваюсь що дозволять збирати бутилки та на смітникках вошкатись. Авжеж держава для людей.
показати весь коментар
21.06.2024 15:51 Відповісти
Краще і не скажеш!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.06.2024 07:46 Відповісти
Куди дякувати за "плідну працю"?
показати весь коментар
21.06.2024 16:21 Відповісти
От як уявила собі свого брата з пилою, який на нулі робить собі літачок та встановлює туди своє багатотисячне обладнення, сльози на очах
показати весь коментар
21.06.2024 18:31 Відповісти
А, чому ні, ідея хороша головне, щоб не пиляли кошти, або пиляли без палєва, багато розумних людей розкидали по різних частинах на різні посади, і на мою думку зараз простіше видати якийсь дозвіл (щоб вони самі організувались), чим зібрати всіх до купи.
показати весь коментар
21.06.2024 19:50 Відповісти
І знову військові, а уряд з Банкової ні до чого!
показати весь коментар
22.06.2024 07:45 Відповісти
 
 