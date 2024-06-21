Уряд дозволив військовим частинам виробляти дрони
Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам ЗСУ здійснювати господарську діяльність із виготовлення дронів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес
Volodymyr Serdiuk
21.06.2024 15:16
Георгий Маляренко
21.06.2024 15:17
Инна Bittersweet
21.06.2024 15:21
Для невігласів нагадую: чавун в комуністичному кєтаї селян ПРИМУШУВАЛИ виробляти, а не "дозволяли".
Пишіть зрозуміліше, будь-ласка, свої думки. І не робіть посилань на історичні події, про які ніхєра не знаєте.
А у нас традиційно звикли все "передирати" у москворотих. Якщо у них є, то й у нас повинно бути! Звучить же гарно, "по розумному"
"На баланс ЗСУ" вже передають якісь моцні 3D-принтери, які будуть виробляти запчастини для тих озброєнь, які були раніше союзникам з НАТО надані бригадними комплектами (Страйкери, М113, М777 тощо). Сьогодні це якісь запчастини арти та бронетехніки, а завтра це будуть запчастини для Петріотів чи F-16. Після завтра - для якихось ОТРК, які самі по собі вже є фактично технологіями з категорії "космічних літальних апаратів".
2.5 роки тому Україна раділа джавелінам і TOW-2. А зараз прискореними темпами будує інфраструктуру для застосування винищувачів справжнього 4го покоління. Отакі в нас темпи...
Коротше, стули пельку, неосвічене мурло. Розумним і багатим бути добре. А такою тупою, як ти - точно гімняно жити...
І тисячі високомотивованих паразитів почали асваєніє бюджету!
На обіцяний ЗЕ кеш-бек гроші скінчились раніше, ніж він почав працювати. Тож фсьо норм!
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
А нахріна нам уряд???...
Хай вони собі і харчі, і одежу,і зброю, і окопи, і транспорт, і лікування...!
Не вистачає люті!...
... А гребана влада тільки для того, щоб це дозволить?!...
... До речі, пройшло майже 6 місяців " цитати великого зє" - уже поставили 500 тисяч дронів, як це чмо обіцяло ( від держави)?!...
(сякається розчулено)
А держава у вигляді Кабміну за це не відповідає.
Типу мастіть собі голову та робіть , що хочете, владі на все пофіг, бо місія влади тільки красти а не займатися всякою єрундою, типу забезпеченням солдат, людей,ітд.
Відчепіться від Кабміну і влади, дайте спокійно їм красти.
єрмака
на десятому році війни..а далі по тексту
Сьогодн також гарна новина, ось. Бійцям потрібні дрони - дозволили, велика подяка. Адже ж могли б заборонити…
Коли не буде вистачати грошей на пенсії/соц. виплати, сподіваюсь що дозволять збирати бутилки та на смітникках вошкатись. Авжеж держава для людей.