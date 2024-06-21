Уряд дозволив військовим частинам виробляти дрони

Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам ЗСУ здійснювати господарську діяльність із виготовлення дронів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес

