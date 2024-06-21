РУС
Правительство разрешило военным частям производить дроны

Кабинет Министров разрешил воинским частям ВСУ осуществлять хозяйственную деятельность по изготовлению дронов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнен перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных Сил, утвержденный постановлением КМУ от 25.07.2000 N 1171, таким видом деятельности, как "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес

Также смотрите: Бойцы 33-й ОМБр уничтожают вражескую бронетехнику дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

То може вже нехай військові почнуть і функції уряду виконувати ?
Очікуємо, коли дозволять селянам чавун у дворі виробляти
Мильярд деревьев, миллион дронов, гигаватт электроэнергии. Цирк продолжается
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
То може вже нехай військові почнуть і функції уряду виконувати ?
Очікуємо, коли дозволять селянам чавун у дворі виробляти
Судячи із кількості прихильників Китаю у владі , до цього незабаром дійде ((
А що, селянам це не можна робити, чи що?!? Наскільки я знаю - не забороняв ніхто.

Для невігласів нагадую: чавун в комуністичному кєтаї селян ПРИМУШУВАЛИ виробляти, а не "дозволяли".

Пишіть зрозуміліше, будь-ласка, свої думки. І не робіть посилань на історичні події, про які ніхєра не знаєте.
ого, міцне рішення господарників з юнайтед 24)
"Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - йдеться в повідомленні.

А що вас дивує? Якби уряд не заважав, ми б вже супутники Юпітера колонізували
Да я понимаю, что то из нормативной базы, но как можна декларировать, то чего нету и врядли когда будет
У кацапів же є "ваздушно-касмічєскіє сіли", хоча навіть їхні ракети вже літають все нижче та нижче.
А у нас традиційно звикли все "передирати" у москворотих. Якщо у них є, то й у нас повинно бути! Звучить же гарно, "по розумному"
Ви просто не розумієте, про що кажете.

"На баланс ЗСУ" вже передають якісь моцні 3D-принтери, які будуть виробляти запчастини для тих озброєнь, які були раніше союзникам з НАТО надані бригадними комплектами (Страйкери, М113, М777 тощо). Сьогодні це якісь запчастини арти та бронетехніки, а завтра це будуть запчастини для Петріотів чи F-16. Після завтра - для якихось ОТРК, які самі по собі вже є фактично технологіями з категорії "космічних літальних апаратів".

2.5 роки тому Україна раділа джавелінам і TOW-2. А зараз прискореними темпами будує інфраструктуру для застосування винищувачів справжнього 4го покоління. Отакі в нас темпи...
Виробляй дрони, якщо такий розумний!
Кінчена, в тебе в голові що, розумні вже "неправильні"?!? Мабуть, це класова заздрість. Отаке зазрісне гімно як ти, в 1917-1990 розстрілювало інтелігентів в буцигарнях та відправляло розумних на примусову психіатрію.

Коротше, стули пельку, неосвічене мурло. Розумним і багатим бути добре. А такою тупою, як ти - точно гімняно жити...
Дебіл, про таких як ти розумних, слухають, тільки на лекціях Фаріон!
А може під це діло уряд вже створив військові адміністрації Місяця, Марса, Сатурна.
І тисячі високомотивованих паразитів почали асваєніє бюджету!
На обіцяний ЗЕ кеш-бек гроші скінчились раніше, ніж він почав працювати. Тож фсьо норм!
Мильярд деревьев, миллион дронов, гигаватт электроэнергии. Цирк продолжается
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
А вдихати і видихати без дозволу уряду - можна ?
Можу нагадати, як нашим військовим забороняли відповідати на обстріли з боку "шахтарів і трактористів". Цьому зеленому абсурду немає логічного пояснення, лише кримінальне.
1000 процентів!!!
А нахріна нам уряд???...
Хай вони собі і харчі, і одежу,і зброю, і окопи, і транспорт, і лікування...!
Не вистачає люті!...
... А гребана влада тільки для того, щоб це дозволить?!...
... До речі, пройшло майже 6 місяців " цитати великого зє" - уже поставили 500 тисяч дронів, як це чмо обіцяло ( від держави)?!...
Добрі у нас пани, великодушні!
(сякається розчулено)
Якщо до влади прийдуть прграмісти, то деякі міністерства можна буде замінити невеличким скриптом.
90% міністерств можна замінити кліткою з хом'яком у колесі
Самі воюйте, самі собі зброю та амуніцію придбайте, самі собі ********** та дрони виготовляйте ітд...
А держава у вигляді Кабміну за це не відповідає.
Типу мастіть собі голову та робіть , що хочете, владі на все пофіг, бо місія влади тільки красти а не займатися всякою єрундою, типу забезпеченням солдат, людей,ітд.
Відчепіться від Кабміну і влади, дайте спокійно їм красти.
А какого хрена раньше запрещали? Это вредительство.
Ну то нахрін нам Кабмін і влада?!!! Дайош анархію! Владу геть!!!
Тобто анонсований мільйон дронів знову чомусь не вийшло виробити і тепер «с барского плеча» холопам дозволили самим цим займатись. Цілком логічно, кому дрони потрібні хай їх самі й виробляють
Той мільйон дронів є але заблукав в міліарді дерев.
Очень разумно, все в духе клоунской власти: людожеры ТЦК ловят инженеров ВПК и отправляют на нуль, где не хватает дронов, которые не успевает делать ВПК из-за отсутствия инженеров. На третьем году войны зеленая власть догадалась разрешить делать дроны прямо в воинской части. - это же логичнее, чем на специальном заводе. Дебилы, мля (с).
тільки завдяки неусипній праці
єрмака
на десятому році війни..а далі по тексту
Справа у тому, що військові вже це роблять роками... а зільоні долбойоби тільки що прокинулись.... дозволяльщики всраті!!!
Взагалі люблю наш уряд, одразу помітно що постійно дбає про «нарід». Учора ось дозволили громадянам встановлювати сонячні панелі… Нє, ну а шо, самим цим займатися? Усі ж зайняті, «о народе думают».
Сьогодн також гарна новина, ось. Бійцям потрібні дрони - дозволили, велика подяка. Адже ж могли б заборонити…
Коли не буде вистачати грошей на пенсії/соц. виплати, сподіваюсь що дозволять збирати бутилки та на смітникках вошкатись. Авжеж держава для людей.
Краще і не скажеш!!!!!!!!!!!!!!!!
Куди дякувати за "плідну працю"?
От як уявила собі свого брата з пилою, який на нулі робить собі літачок та встановлює туди своє багатотисячне обладнення, сльози на очах
А, чому ні, ідея хороша головне, щоб не пиляли кошти, або пиляли без палєва, багато розумних людей розкидали по різних частинах на різні посади, і на мою думку зараз простіше видати якийсь дозвіл (щоб вони самі організувались), чим зібрати всіх до купи.
І знову військові, а уряд з Банкової ні до чого!
