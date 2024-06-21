Правительство разрешило военным частям производить дроны
Кабинет Министров разрешил воинским частям ВСУ осуществлять хозяйственную деятельность по изготовлению дронов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Дополнен перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных Сил, утвержденный постановлением КМУ от 25.07.2000 N 1171, таким видом деятельности, как "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес
Топ комментарии
+17 Volodymyr Serdiuk
показать весь комментарий21.06.2024 15:16 Ответить Ссылка
+12 Георгий Маляренко
показать весь комментарий21.06.2024 15:17 Ответить Ссылка
+10 Инна Bittersweet
показать весь комментарий21.06.2024 15:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для невігласів нагадую: чавун в комуністичному кєтаї селян ПРИМУШУВАЛИ виробляти, а не "дозволяли".
Пишіть зрозуміліше, будь-ласка, свої думки. І не робіть посилань на історичні події, про які ніхєра не знаєте.
А у нас традиційно звикли все "передирати" у москворотих. Якщо у них є, то й у нас повинно бути! Звучить же гарно, "по розумному"
"На баланс ЗСУ" вже передають якісь моцні 3D-принтери, які будуть виробляти запчастини для тих озброєнь, які були раніше союзникам з НАТО надані бригадними комплектами (Страйкери, М113, М777 тощо). Сьогодні це якісь запчастини арти та бронетехніки, а завтра це будуть запчастини для Петріотів чи F-16. Після завтра - для якихось ОТРК, які самі по собі вже є фактично технологіями з категорії "космічних літальних апаратів".
2.5 роки тому Україна раділа джавелінам і TOW-2. А зараз прискореними темпами будує інфраструктуру для застосування винищувачів справжнього 4го покоління. Отакі в нас темпи...
Коротше, стули пельку, неосвічене мурло. Розумним і багатим бути добре. А такою тупою, як ти - точно гімняно жити...
І тисячі високомотивованих паразитів почали асваєніє бюджету!
На обіцяний ЗЕ кеш-бек гроші скінчились раніше, ніж він почав працювати. Тож фсьо норм!
Короче, спасение утопающих, проблема самих утопающих
А нахріна нам уряд???...
Хай вони собі і харчі, і одежу,і зброю, і окопи, і транспорт, і лікування...!
Не вистачає люті!...
... А гребана влада тільки для того, щоб це дозволить?!...
... До речі, пройшло майже 6 місяців " цитати великого зє" - уже поставили 500 тисяч дронів, як це чмо обіцяло ( від держави)?!...
(сякається розчулено)
А держава у вигляді Кабміну за це не відповідає.
Типу мастіть собі голову та робіть , що хочете, владі на все пофіг, бо місія влади тільки красти а не займатися всякою єрундою, типу забезпеченням солдат, людей,ітд.
Відчепіться від Кабміну і влади, дайте спокійно їм красти.
єрмака
на десятому році війни..а далі по тексту
Сьогодн також гарна новина, ось. Бійцям потрібні дрони - дозволили, велика подяка. Адже ж могли б заборонити…
Коли не буде вистачати грошей на пенсії/соц. виплати, сподіваюсь що дозволять збирати бутилки та на смітникках вошкатись. Авжеж держава для людей.