Правительство разрешило военным частям производить дроны

Кабинет Министров разрешил воинским частям ВСУ осуществлять хозяйственную деятельность по изготовлению дронов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнен перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных Сил, утвержденный постановлением КМУ от 25.07.2000 N 1171, таким видом деятельности, как "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес

