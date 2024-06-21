УКР
Вибух пролунав у Кривому Розі: Росіяни атакували інфраструктуру міста (оновлено)

Вибух у Кривому Розі

У Кривому Розі повідомили про вибух.

Про це йдеться в повідомленні голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я приголомшена численними жертвами атаки на Кривий Ріг, - координаторка ООН Браун

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Кривому Рогу.

Росіяни атакували інфраструктуру міста. Сталася пожежа.

Зазначається, що інформація уточнюється.

