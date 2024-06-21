Взрыв раздался в Кривом Роге: Россияне атаковали инфраструктуру города (обновлено)

В Кривом Роге сообщили о взрыве.

Об этом говорится в сообщении главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу.

Россияне атаковали инфраструктуру города. Произошел пожар.

Указывается, что информация уточняется.