Взрыв раздался в Кривом Роге: Россияне атаковали инфраструктуру города (обновлено)
В Кривом Роге сообщили о взрыве.
Об этом говорится в сообщении главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу.
Россияне атаковали инфраструктуру города. Произошел пожар.
Указывается, что информация уточняется.
