Взрыв раздался в Кривом Роге: Россияне атаковали инфраструктуру города (обновлено)

Вибух у Кривому Розі

В Кривом Роге сообщили о взрыве.

Об этом говорится в сообщении главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я потрясена многочисленными жертвами атаки на Кривой Рог, - координатор ООН Браун

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу.

Россияне атаковали инфраструктуру города. Произошел пожар.

Указывается, что информация уточняется.

