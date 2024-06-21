УКР
Студенти, курсанти та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл, - рішення Кабміну

Військовий вишкіл

Студенти, курсанти вищих військових навчальних закладів та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл.

Такий порядок затвердив Кабінет міністрів 21 червня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Затверджено, відповідно до статті 10-1 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Визначено, що базову підготовку проходять: 

  • - громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

  • - курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
  • - курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • - поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Установлено, що організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.

Цікаво...тобто ранійше служили ті, хто не йде у ВУЗи, а зараз навпаки хочуть зробити?
21.06.2024 16:35 Відповісти
Та ні, то типу як раніше військові кафедри у деяких ВУЗах були.. хочуть повернути у всі й поглибити знання.

То й у старшу школу повертайте початкову військову підготовку - єдине дієве, що з совку у спадок прийшло. Разом з літніми зборами по таборах.
21.06.2024 16:40 Відповісти
Та ні, ті, хто йшли у вузи без військової кафедри раніше теж служили, просто після вузу.
21.06.2024 16:48 Відповісти
Раніше це коли? Бо студенти вишів, де не було воєнної кафедри могли проходити військову підготовку, записавшись конкретно до вузу де була кафедра чисто на неї. Платно. І два роки там типу навчатись. У КПІ так студенти інших вузів навчались..у 90х.
21.06.2024 16:54 Відповісти
Особи з вищою освітою без військової кафедри в радянській армії служили не 2 роки як всі а лише1 рік, починаючи з 80-х 1,5 роки.
21.06.2024 16:59 Відповісти
Студенти мирних професій повинні проходити базовий вишкіл по бажанню та якщо мають відповідні фізичні можливості. Чимало людей, які добре вчаться та присвячують себе науці є абсолютно непридатними до фізичних навантажень та військової служби і немає сенсу марнувати на них кошти і час, бо їм то не треба.
21.06.2024 17:30 Відповісти
Ладно студенти, ну хер з тими поліцейськими, а курсанти що теж? Як таке може бути, чи мова про курсантів кулінарних технікумів!?!
21.06.2024 18:40 Відповісти
 
 