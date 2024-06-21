Студенти, курсанти та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл, - рішення Кабміну

Студенти, курсанти вищих військових навчальних закладів та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл.

Такий порядок затвердив Кабінет міністрів 21 червня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Затверджено, відповідно до статті 10-1 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Визначено, що базову підготовку проходять:

- громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

- курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

- курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

- поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Установлено, що організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.





