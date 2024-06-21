РУС
Студенты, курсанты и полицейские будут проходить базовую военную подготовку, - решение Кабмина

Військовий вишкіл

Студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку.

Такой порядок утвердил Кабинет Министров 21 июня, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Утверждено, согласно статье 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.

Определено, что базовую подготовку проходят:

  • граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:

  • курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
  • курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), в сферу управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук про новий порядок проходження військового вишколу
Цікаво...тобто ранійше служили ті, хто не йде у ВУЗи, а зараз навпаки хочуть зробити?
21.06.2024 16:35 Ответить
Та ні, то типу як раніше військові кафедри у деяких ВУЗах були.. хочуть повернути у всі й поглибити знання.

То й у старшу школу повертайте початкову військову підготовку - єдине дієве, що з совку у спадок прийшло. Разом з літніми зборами по таборах.
21.06.2024 16:40 Ответить
Та ні, ті, хто йшли у вузи без військової кафедри раніше теж служили, просто після вузу.
21.06.2024 16:48 Ответить
Раніше це коли? Бо студенти вишів, де не було воєнної кафедри могли проходити військову підготовку, записавшись конкретно до вузу де була кафедра чисто на неї. Платно. І два роки там типу навчатись. У КПІ так студенти інших вузів навчались..у 90х.
21.06.2024 16:54 Ответить
Особи з вищою освітою без військової кафедри в радянській армії служили не 2 роки як всі а лише1 рік, починаючи з 80-х 1,5 роки.
21.06.2024 16:59 Ответить
Студенти мирних професій повинні проходити базовий вишкіл по бажанню та якщо мають відповідні фізичні можливості. Чимало людей, які добре вчаться та присвячують себе науці є абсолютно непридатними до фізичних навантажень та військової служби і немає сенсу марнувати на них кошти і час, бо їм то не треба.
21.06.2024 17:30 Ответить
Ладно студенти, ну хер з тими поліцейськими, а курсанти що теж? Як таке може бути, чи мова про курсантів кулінарних технікумів!?!
21.06.2024 18:40 Ответить
 
 