Студенты, курсанты и полицейские будут проходить базовую военную подготовку, - решение Кабмина
Студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку.
Такой порядок утвердил Кабинет Министров 21 июня, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Утверждено, согласно статье 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.
Определено, что базовую подготовку проходят:
- граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.
Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:
- курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
- курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
- полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.
Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), в сферу управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То й у старшу школу повертайте початкову військову підготовку - єдине дієве, що з совку у спадок прийшло. Разом з літніми зборами по таборах.