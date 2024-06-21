Студенты, курсанты и полицейские будут проходить базовую военную подготовку, - решение Кабмина

Студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку.

Такой порядок утвердил Кабинет Министров 21 июня, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Утверждено, согласно статье 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.

Определено, что базовую подготовку проходят:

граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:

курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;

курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), в сферу управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.



