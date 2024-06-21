Від початку доби на фронті відбулися 84 бойові зіткнення, окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, - Генштаб
На фронті від початку доби відбулися 84 бойові зіткнення. На Лиманському напрямку росіяни збільшили кількість штурмових дій майже вдвічі.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16 годину 21 червня щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Генштабі повідомили, що окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій майже вдвічі, до семи з початку доби. Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. Ворог сьогодні застосував на напрямку авіацію - бомбардував Райгородок, Зелений Гай, Борову та Шийківку.
На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Тривають дві штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.
Три боєзіткнення тривають на Краматорському напрямку. Окупанти продовжують тиснути в районах Часового Яру і Калинівки.
На Торецькому напрямку кількість боєзіткнень зросла до п’яти, з яких три - тривають у напрямках Північного та Торецька.
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Тут кількість атак ворога зросла до 28. Точаться бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Ворог застосовує авіацію.
На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.
Бомбардувань КАБами зазнала Новоукраїнка на Новопавлівському напрямку. Крім того, ворог активізувався тут у районах Водяного та Старомайорського.
На Придніпровському напрямку одна атака ворога відбита, одна - триває в районі Кринок.
Як зазначається, на решті напрямків обстановка без особливих змін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль