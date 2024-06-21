С начала суток на фронте произошло 84 боевые столкновения, оккупанты активизировались на Лиманском направлении, - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 84 боевых столкновения. На Лиманском направлении россияне увеличили количество штурмовых действий почти вдвое.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16 часов 21 июня по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе сообщили, что оккупанты активизировались на Лиманском направлении, увеличив количество штурмовых действий почти вдвое, до семи с начала суток. Продолжаются бои в районах Невского и Серебрянского леса. Враг сегодня применил на направлении авиацию - бомбил Райгородок, Зеленый Гай, Боровую и Шейковку.

На Сиверском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Продолжаются два штурмовые действия врага в районах Верхнекаменского и Раздолевки.

Три боестолкновения продолжаются на Краматорском направлении. Оккупанты продолжают давить в районах Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении количество боестолкновений возросло до пяти, из которых три – продолжаются в направлениях Северного и Торецкого.

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Здесь количество атак врага возросло до 28. Идут бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Враг применяет авиацию.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

Бомбардировкам КАБами подверглась Новоукраинка на Новопавловском направлении. Кроме того, враг активизировался здесь в районах Водяного и Старомайорского.

На Приднепровском направлении одна атака врага отбита, одна – продолжается в районе Крынок.

Как отмечается, на остальных направлениях обстановка - без особых изменений.

