С начала суток на фронте 47 боестолкновений. Бои продолжаются на 8 направлениях, - Генштаб

С начала этих суток уже произошло 47 боевых столкновений. Бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Кураховском и Ореховском направлениях. Также враг активизировался на Новопавловском направлении.

Противник совершил два ракетных удара четырьмя ракетами, пять авиационных ударов с применением девяти КАБов, более 400 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. 21 раз атаковал дронами-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

С начала суток на Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Однако за минувшие сутки здесь враг потерял 88 оккупантов погибшими и ранеными. Кроме того, уничтожена боевая бронированная машина, две артсистемы и пять автомобилей. Поражено 13 укрытий живой силы и два места хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степной, Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается. За минувшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек. Уничтожены танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

Боевые действия на востоке и юге

Сейчас на Лиманском направлении наши защитники отражают три атаки оккупантов вблизи Грековки и Невского. Ситуация контролируется.

На Сиверском направлении за сегодня враг уже семь раз пытался атаковать наши позиции вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Раздолевки. Пять боестолкновений продолжаются.

С начала суток агрессор совершил три попытки приблизиться к нашим позициям вблизи Часового Яра и Клещиевки. Бои продолжаются, ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг пытается прорываться в районе Торецка. Атака продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск вглубь нашей территории. С начала суток уже произошло 21 боевое столкновение неподалеку от Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть попыток врага улучшить свое положение уже потерпели неудачу, 15 - продолжаются. На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 302 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, одна пушка и два автомобиля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражают две атаки врага в районе Парасковиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Активизировался враг на Новопавловском направлении. Продолжаются бои в районах Водяного и Урожайного. За сегодня уже отбито одно штурмовое действие вблизи Урожайного. Потери позиций и территорий недопущены.

На Ореховском направлении российский агрессор дважды пытался выбить наших защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Одна атака успешно отбита, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.