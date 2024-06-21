УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5226 відвідувачів онлайн
Новини
325 6

Зеленський поговорив із Дудою про безпекову угоду та підсумки Глобального саміту миру

Зеленський поговорив із Дудою про без пекову угоду та підсумки саміту миру

У п'ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський провів теоефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Очільники держав обговорили низку питань.

Про це президент Зеленський розповів на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови український лідер подякував президентові Польщі за активну підтримку Глобального саміту миру.

"Ми обговорили підсумки саміту та домовилися продовжити роботу з іншими країнами щодо приєднання до підсумкового комюніке", - розповів Зеленський.

Крім цього, президенти відзначили "плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7", а також обговорили регіональні безпекові виклики.

Нагадаємо, що раніше в ОП розповіли, що Україна та Польща "впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди".

Читайте також: Дуда відвідає Китай та зустрінеться із Сі Цзіньпіном: Обговорять, зокрема, Україну

Автор: 

Польща (8751) Дуда Анджей (804) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за дорученням єрмака
Зеленський поговорив із Дудою
показати весь коментар
21.06.2024 19:41 Відповісти
Коту дєлать нєгуй - он с Дудою говоріт...
показати весь коментар
21.06.2024 19:46 Відповісти
"зелений зрадник" товче лайно в ступі , із котрого збирається збити масло...
показати весь коментар
21.06.2024 19:50 Відповісти
Це версія тупорилого ішака для зеленого гамномарофону.
показати весь коментар
21.06.2024 20:22 Відповісти
В квартале он показывал такую ситуацию.
Точно не помню, но суть была такая, что к президенту Польши приходит секретарь и говорит, что к нему едет Ющенко , и президент начинает придумывать разные предлоги чтобы увильнуть от встречи. Теперь это стало реальностью, задолбал уже Дуду.
показати весь коментар
21.06.2024 20:39 Відповісти
Взагалі то Польща більше була ворогом для України чим союзником .
показати весь коментар
21.06.2024 22:04 Відповісти
 
 