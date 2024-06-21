Зеленський поговорив із Дудою про безпекову угоду та підсумки Глобального саміту миру

У п'ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський провів теоефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Очільники держав обговорили низку питань.

Про це президент Зеленський розповів на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови український лідер подякував президентові Польщі за активну підтримку Глобального саміту миру.

"Ми обговорили підсумки саміту та домовилися продовжити роботу з іншими країнами щодо приєднання до підсумкового комюніке", - розповів Зеленський.

Крім цього, президенти відзначили "плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7", а також обговорили регіональні безпекові виклики.

Нагадаємо, що раніше в ОП розповіли, що Україна та Польща "впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди".

