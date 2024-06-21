РУС
Зеленский поговорил с Дудой относительно соглашения о безопасности и итогах Глобального саммита мира

Зеленський поговорив із Дудою про без пекову угоду та підсумки саміту миру

В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел теоефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили ряд вопросов.

Об этом президент Зеленский рассказал на платформе Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора украинский лидер поблагодарил президента Польши за активную поддержку Глобального саммита мира.

"Мы обсудили итоги саммита и договорились продолжить работу с другими странами по присоединению к итоговому коммюнике", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, президенты отметили "плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7", а также обсудили региональные вызовы безопасности.

Напомним, что ранее в ОП рассказали, что Украина и Польша "вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности".

за дорученням єрмака
Зеленський поговорив із Дудою
показать весь комментарий
21.06.2024 19:41 Ответить
Коту дєлать нєгуй - он с Дудою говоріт...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:46 Ответить
"зелений зрадник" товче лайно в ступі , із котрого збирається збити масло...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:50 Ответить
Це версія тупорилого ішака для зеленого гамномарофону.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:22 Ответить
В квартале он показывал такую ситуацию.
Точно не помню, но суть была такая, что к президенту Польши приходит секретарь и говорит, что к нему едет Ющенко , и президент начинает придумывать разные предлоги чтобы увильнуть от встречи. Теперь это стало реальностью, задолбал уже Дуду.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:39 Ответить
Взагалі то Польща більше була ворогом для України чим союзником .
показать весь комментарий
21.06.2024 22:04 Ответить
 
 