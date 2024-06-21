Зеленский поговорил с Дудой относительно соглашения о безопасности и итогах Глобального саммита мира

В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел теоефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили ряд вопросов.

Об этом президент Зеленский рассказал на платформе Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора украинский лидер поблагодарил президента Польши за активную поддержку Глобального саммита мира.

"Мы обсудили итоги саммита и договорились продолжить работу с другими странами по присоединению к итоговому коммюнике", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, президенты отметили "плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7", а также обсудили региональные вызовы безопасности.

Напомним, что ранее в ОП рассказали, что Украина и Польша "вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности".

